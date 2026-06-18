CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: CHP’de bölünme yok, görevimizin başındayız

*CHP'nin tüzük ve kuralları dışında yönetilemeyeceğini vurgulayan Çelik, yaşanan sürecin siyasi olduğunu, CHP'nin Türkiye'nin birinci partisi olmasından sonra bu tartışmaların gündeme getirildiğini iddia etti.

*Çelik, CHP'de bir bölünme olmadığını, sadece teslim olmuş bir avuç insanın bulunduğunu belirterek bunun parti içi mesele olmadığını savundu. 81 ilden gelen il başkanları, ilçe başkanları ve delegelerin olağanüstü kurultay çağrısı yaptığını söyleyen Çelik, teşkilatlarda yapılan görevden alma ve atama kararlarına tepki gösterdi.

*CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 17 Haziran akşamı hakkında başlatılan disiplin süreci ve parti teşkilatlarındaki görev değişiklikleriyle ilgili açıklama yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, hakkında başlatılan disiplin süreci ve parti teşkilatlarında yaşanan görev değişiklikleriyle ilgili İstanbul İl Başkanlığı’nda dün akşam (17 Haziran) açıklama yaptı. Çelik, CHP’de bir bölünme olmadığını savunarak, “CHP’de bir bölünme yok. Teslim olmuş bir avuç insan var sadece. Bu mesele Cumhuriyet Halk Partisi’nin iç meselesi değildir” dedi.

ANKA'nın haberine göre, İstanbul İl Başkanlığı’nda partililer, belediye başkanları ve örgüt temsilcileriyle bir araya gelen Çelik, Ankara’da olağanüstü kurultay sürecine ilişkin görüşmeler yaptıklarını söyledi. Çelik, 81 ilden gelen il başkanları, ilçe başkanları ve kurultay delegelerinin olağanüstü kurultay çağrısı yaptığını belirterek, “Ortadaki bu durumu sonlandırmak için bir olağanüstü kurultay çağrısında bulundular. O süreci takip ediyor olacağız” diye konuştu.

"CHP dizayn edilemez"

Parti teşkilatlarında alınan görevden alma ve atama kararlarına da tepki gösteren Çelik, CHP’nin kendi tüzüğü ve kuralları dışında yönetilemeyeceğini söyledi. Çelik, “Bir il başkanlığı boşalırsa bunun nasıl doldurulacağı partimizin tüzüğünde bellidir. Partinin kurallarını, teamüllerini hiçe sayarak, sanki bir OHAL döneminde bir OHAL valisi gibi ‘bunu buraya aldım, bunu şuraya koydum’ uygulamalarıyla CHP dizayn edilemez” dedi.

Çelik, yaşanan sürecin siyasi olduğunu öne sürerek, “CHP Türkiye’nin birinci partisi olunca mı şaibe aklınıza geldi?” dedi. İstanbul İl Kongresi ve kurultaya ilişkin tartışmaların uzun süre sonra gündeme getirildiğini savunan Çelik, “Bir buçuk yıl boyunca neredeydiniz? Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin birinci partisi olduğunda mı bu süreç başladı?” diye konuştu.

Çelik, CHP’nin iktidar yürüyüşünün engellenmeye çalışıldığını iddia ederek, “Yargı eliyle siyaseti dizayn etmek istiyorlar” dedi. Parti içindeki gelişmelerin bir koltuk mücadelesi olmadığını belirten Çelik, “Bizim meselemiz koltuk değil. İnsanların bizden beklentisi var. Bu partiye ve bu ülkeye karşı sorumluluğumuz var” diye konuştu.

Görevine devam edeceğini vurgulayan Çelik, “Biz buradayız, görevimizin başındayız. Genel başkanımız Sayın Özgür Özel görevinin başında. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız görevlerinin başında. Hepimiz görevimizin başındayız. Biz bu karanlığa teslim olmayız” dedi.

Özgür Çelik kimdir?

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(EMK)