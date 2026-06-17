Avrupa Parlamentosu, Türkiye raporunu kabul etti

Avrupa Parlamentosu (AP), sert eleştiriler içeren Türkiye’ye ilişkin raporu 381 “evet”, 107 “hayır” ve 171 “çekimser” oyla kabul etti.

Oylama sonrasında bir açıklama yayımlayan AP, “Parlamento üyeleri, Avrupa Birliği’nin genişleme politikası ivme kazanmasına rağmen Türkiye'nin demokratik reform eksikliği nedeniyle bu fırsat penceresini kaçırdığı sonucuna vardırlar” dedi.

AP, Türkiye’nin AB üyeliği hedefini yineleyen açıklamalarına rağmen, katılım sürecini etkileyen temel eksiklikleri gidermediğine dikkat çekti.

Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Rapora göre, Türk hükümetinin AB üyeliğine olan bağlılığını defalarca teyit eden açıklamalarına rağmen, katılım sürecini etkileyen temel eksiklikler giderilmemiş durumda. Avrupa Parlamentosu üyeleri, Türk hükümetini hukukun üstünlüğü, insan hakları, demokratik standartlar, basın özgürlüğü ve diğer temel özgürlükler alanlarındaki süregelen eksiklikleri gidermeye, ayrıca iyi komşuluk ilişkilerine ve uluslararası hukuka saygı göstermeye çağırıyor.

Parlamento, Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs gibi AB üye devletlerinin egemenlik haklarını ihlal etmeye devam etmesinden üzüntü duyuyor.

Rapor ayrıca, diğer AB kurumlarının ve birçok üye devletin bu gelişmelere verdiği sınırlı tepkiyi eleştirerek, Türkiye'deki demokratik standartların ve hukukun üstünlüğünün savunulmasında daha güçlü bir duruş sergilemeleri çağrısında bulunuyor.”

Amor: Kurum ve ülkeler Türkiye'ye göz yumuyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen AP Türkiye Raportörü Sancho Nachez Amor da Türkiye’nin “tam anlamıyla otoriter bir modele doğru hızla ilerlediğini” söyledi. Şunları kaydetti:

“Türkiye, tamamen otoriter bir modele doğru hızla ilerlemeyi sürdürüyor. Ana muhalefet partisi CHP’yi ve onun meşru yönetimini hedef alan son dava, demokratik çoğulculuk ve hukukun üstünlüğündeki daha geniş aşınmanın son örneği; siyasi amaçlar için silaha dönüştürülmüş bir yargının rolünü ortaya koyuyor. Böylesine ciddi bir durum karşısında, Komisyon’un, Avrupa Dış İlişkiler Servisi’nin ve üye devletlerin sessiz tepkisinden derin kaygı duyuyoruz. Bu kurumlar ve ülkeler, Türkiye’de demokrasinin süregelen tasfiyesine göz yummayı sürdürüyor. Bu sessizlik, AB’nin imajını ve güvenilirliğini zedeliyor; Türk toplumunun en Avrupa yanlısı ve demokrasi yanlısı kesimlerini daha da uzaklaştırıyor. Bunun sonuçlarının telafi edilmesi yıllar alabilir.”

Raporun kabul edilmesi, Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir müzakere kararı anlamına gelmiyor. Ancak Parlamento’nun Türkiye’ye ilişkin siyasi tutumunu bir kez daha kayda geçirmesi açısından önemli görülüyor. Ayrıca Türkiye’nin AB’ye katılım müzakereleri 2018’den bu yana fiilen durmuş durumda.

Avrupa Parlamentosu: Gruplar, Türkiye Raporu’nun hukuksuzluk eleştirilerinin sertleştirilmesini istiyor

(HA)