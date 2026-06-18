CHP’de hangi il başkanları görevden alındı? MYK kararları sonrası kim ne dedi?

*Görevden alınan il başkanları kararları "hukuksuz" olarak nitelendirip tepki gösterirken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel de sürece destek çağrısı yaptı. CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya da görevden alındı.

*CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun topladığı Merkez Yönetim Kurulu toplantısında birçok il başkanı görevden alındı ve bazı isimler disipline sevk edildi. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya disipline sevk edilenler arasında yer aldı. Ankara, İzmir, Antep, Adana, Malatya ve Bursa'da il başkanları değiştirildi ve bu illerdeki parti yönetimleri feshedildi.

CHP’de parti teşkilatlarına yönelik alınan kararlarla bazı il başkanları görevden alındı, bazı isimler ise disipline sevk edildi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun topladığı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında alınan kararlarla birçok il ve örgüt yönetiminde değişikliğe gidildi.

MYK kararları kapsamında İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya disipline sevk edilen isimler arasında yer aldı. Erzurum’da Serhat Can Eş’in yerine Mahmut Edebali atandı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Ankara’da yaptığı açıklamada görev değişikliklerinin gerekçesini anlattı. Sarı, bazı isimlerin “mutlak butlan davasına ilişkin iddianamelerde yer almaları ve davanın parçası olmaları” nedeniyle disipline sevk edildiğini söyledi. Sarı ayrıca görevden almaların “partinin kurumsal kimliğini zedeleyici tutum ve davranışlar” nedeniyle yapıldığını belirtti.

Hangi illerde başkan değişti?

CHP’de görev değişikliği yapılan iller arasında Ankara, İzmir, Antep, Adana, Malatya ve Bursa yer aldı.

Ankara İl Başkan Vekili Yüksel Işık görevden alınırken yerine Fahri Yıldırım getirildi. Antep İl Başkanı Vakkas Acar’ın yerine Hasan Nasır, Adana İl Başkanı Anıl Tamburoğlu’nun yerine Orhan Bayram, Malatya İl Başkanı Barış Yıldız’ın yerine ise Hakan Satılmış atandı.

Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş görevden alınarak yerine Turgut Özkan getirildi. İzmir’de ise İl Başkanı Çağatay Güç ve yönetimi görevden alındı, yerine eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü atandı. Bu illerdeki parti yönetimleri de feshedildi.

Görevden alınan isimler ne söyledi?

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, alınan kararlara tepki göstererek süreci “hukuksuzluk” olarak değerlendirdi. Özel, görevden alınan il başkanlıklarına destek çağrısı yaptı.

Ankara’da görevden alınan İl Başkan Vekili Yüksel Işık ise kararı “hukuksuz” ve “trajikomik” olarak nitelendirdi. Işık, Ankara İl Kongresi’nin hukuka uygun şekilde yapıldığını savundu ve olağanüstü kongre çağrısı yaptı. Her türlü hukuki sürece başvuracaklarını söyleyen Işık, alınan kararların CHP’yi zayıflatmaya yönelik olduğunu iddia etti.

İzmir’de görevden alınan CHP İl Başkanı Çağatay Güç de il başkanlığı önünde yaptığı açıklamada karara tepki gösterdi. Güç, “CHP’nin sahibi örgüttür. Son sözü delegelerimiz, üyelerimiz ve milletimiz söyleyecektir” dedi.

Güç, parti içindeki gelişmelerin örgütün iradesini yok saydığını savunarak, CHP’nin demokratik mücadeleye devam edeceğini söyledi.

İstanbul'da görevden alınan seçilmiş il başkanı Özgür Çelik de şöyle dedi:

“Neden bunu yapıyorlar biliyor musunuz? Korktukları için yapıyorlar. Korktukça saldırganlaşıyorlar. Korktukça saldırganlaşıyorlar. Çünkü gitmekten korkuyorlar. Kendilerini ve çevrelerindeki bir grup insanı zenginleştirdikleri için iktidarlarını kaybetmekten korkuyorlar. Ama korkunun ecele faydası yok. Er ya da sandık milletin önüne gelecek. Millet bu ceberrut iktidarı, bu karanlık anlayışı onların dahili ve harici hiçbir kişilerini, hepsini tarihin karanlığına gönderecek."

Öte yandan CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya’nın da görevden alındığı açıklandı.

(EMK)