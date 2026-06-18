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YT: Yayın Tarihi: 18.06.2026 09:09 18 Haziran 2026 09:09
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.06.2026 09:14 18 Haziran 2026 09:14
Okuma Okuma:  2 dakika

Murat Karayalçın: “Çözüm kurultay, bu kriz orada aşılır”

CHP'nin eski genel başkanlarından Karayalçın, “Mutlak butlan” kararının kabul edilemez olduğunu vurguladı kararın iç tutarlılıktan yoksun olduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Murat Karayalçın: “Çözüm kurultay, bu kriz orada aşılır”
Fotoğraf: AA

CHP’nin eski genel başkanlarından Murat Karayalçın, yargı kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına getirilmesini bir kez daha eleştirdi. X’te açıklama yapan Karayalçın, “Mutlak butlan” kararının kabul edilemez olduğunu vurguladı kararın iç tutarlılıktan yoksun olduğunu söyledi.  ve bu sürecin Cumhuriyet Halk Partisi’ni iç karışıklığa sürüklemeyi amaçladığını ileri sürdüklerini dile getirdi.

Karayalçın, yargının görevine ilişkin değerlendirmesinde, oylamaya hile karıştıran kişilerin tespit edilmesi gerektiğini söyledi ve bunların ortaya çıkarılarak Siyasi Partiler Yasası kapsamında cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Uzun süredir yapılan incelemelere rağmen sorumluların bulunup cezalandırılmadığını öne sürdü, bunun yerine tüm kurultayın tartışma konusu yapılmasını eleştirerek “pire için yorgan yakılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Kurultayın yalnızca bir seçim platformu olmadığını vurgulayan Karayalçın, bu zeminde partinin, toplumun ve ülkenin sorunlarının tartışıldığını söyledi.

Zor ve olağanüstü dönemlerde kurultayın toplanmamasının düşünülemeyeceğini ifade ederek, bu süreçten ancak kurultay kararıyla çıkılabileceğini ileri sürdü. Kardeşlik, birlik ve bütünlüğün yeniden kurultay ile sağlanacağını dile getiren Karayalçın, mevcut karışıklığın da yine kurultayla aşılabileceğini söyledi ve ivedilikle kurultay yapılması gerektiğini dikkat çekerek vurguladı.

Murat Karayalçın: CHP'nin oligarşik yapısı değişmeli
CHP TÜZÜK KURULTAYI
Murat Karayalçın: CHP'nin oligarşik yapısı değişmeli
3 Eylül 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Murat Karayalçın mutlak butlan CHP chp olağanüstü kurultay özgür özel Kemal Kılıçdaroğlu
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/haber/chpde-hangi-il-baskanlari-gorevden-alindi-myk-kararlari-sonrasi-kim-ne-dedi-320640
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