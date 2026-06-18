Murat Karayalçın: “Çözüm kurultay, bu kriz orada aşılır”

CHP’nin eski genel başkanlarından Murat Karayalçın, yargı kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına getirilmesini bir kez daha eleştirdi. X’te açıklama yapan Karayalçın, “Mutlak butlan” kararının kabul edilemez olduğunu vurguladı kararın iç tutarlılıktan yoksun olduğunu söyledi. ve bu sürecin Cumhuriyet Halk Partisi’ni iç karışıklığa sürüklemeyi amaçladığını ileri sürdüklerini dile getirdi.

Karayalçın, yargının görevine ilişkin değerlendirmesinde, oylamaya hile karıştıran kişilerin tespit edilmesi gerektiğini söyledi ve bunların ortaya çıkarılarak Siyasi Partiler Yasası kapsamında cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Mutlak Butlan kararı asla kabul edilemez. İç tutarlılığı asla olmayan bir karardır. Bu kararın altında yatan tek sebep Cumhuriyet Halk Partisi'ni iç karışıklığa sürüklemek olduğunu biliyoruz.



Yargının görevi oylamaya hile karıştıranları arayıp bulmaktır. Bunları ortaya… — Murat Karayalçın (@KarayalcinM) June 17, 2026

Uzun süredir yapılan incelemelere rağmen sorumluların bulunup cezalandırılmadığını öne sürdü, bunun yerine tüm kurultayın tartışma konusu yapılmasını eleştirerek “pire için yorgan yakılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Kurultayın yalnızca bir seçim platformu olmadığını vurgulayan Karayalçın, bu zeminde partinin, toplumun ve ülkenin sorunlarının tartışıldığını söyledi.

Zor ve olağanüstü dönemlerde kurultayın toplanmamasının düşünülemeyeceğini ifade ederek, bu süreçten ancak kurultay kararıyla çıkılabileceğini ileri sürdü. Kardeşlik, birlik ve bütünlüğün yeniden kurultay ile sağlanacağını dile getiren Karayalçın, mevcut karışıklığın da yine kurultayla aşılabileceğini söyledi ve ivedilikle kurultay yapılması gerektiğini dikkat çekerek vurguladı.

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(EMK)