Çelik: Günün sorusu; 5000 polisimiz kayyımı mı koruyacak yoksa butlanı mı binaya sokacak?
YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in görevden alındığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'deki mevcut hukuki sürece ve atamalara dikkat çekerek, eski siyaset anlayışının son bulduğunu söyledi. Çelik paylaşımında, emniyet güçlerinin durumuna ve yaşanan yetki karmaşasına değinerek, halkın yeni bir siyasi hat çizdiğini ve kendilerinin bu doğrultuda YENİ Parti ile farklı bir kulvarda ilerlediklerini belirtti.
Yerimize atanan kayyumun yerine butlan atanmış, kayyum “görevi bırakmam” diyor.— Özgür Çelik (@ozgurcelik1919) July 31, 2026
Günün sorusu; 5000 polisimiz kayyumu mu koruyacak yoksa butlanı mı binaya sokacak.
Halkımız rotayı çizdi, iktidarın çizdiği sınırlarda siyaset bitti.
“Aynılar aynı yere, ayrılar ayrı yere.”
Biz…
CHP İstanbul İl Örgütü Başkanı Özgür Çelik ve örgütün büyük bölümü Yeni Parti’ye geçti
VİDEO SÖYLEŞİ
Özgür Çelik: Bir gram korku yaşamadım, neyin mücadelesini verdiğimizi biliyoruz
(EMK)