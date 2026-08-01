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YT: Yayın Tarihi: 01.08.2026 09:44 1 Ağustos 2026 09:44
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.08.2026 09:55 1 Ağustos 2026 09:55
Okuma Okuma:  2 dakika

Çelik: Günün sorusu; 5000 polisimiz kayyımı mı koruyacak yoksa butlanı mı binaya sokacak?

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'deki mevcut hukuki sürece ve atamalara dikkat çekerek, eski siyaset anlayışının son bulduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Çelik: Günün sorusu; 5000 polisimiz kayyımı mı koruyacak yoksa butlanı mı binaya sokacak?
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YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in görevden alındığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Örgütü’ne "Çağrı Heyeti Temsilcisi" olarak atanan Gürsel Tekin’in görevden alındığı iddia edildi. Tekin, “iddiaları kabul etmedi görevimin başındayım” dedi. 

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'deki mevcut hukuki sürece ve atamalara dikkat çekerek, eski siyaset anlayışının son bulduğunu söyledi. Çelik paylaşımında, emniyet güçlerinin durumuna ve yaşanan yetki karmaşasına değinerek, halkın yeni bir siyasi hat çizdiğini ve kendilerinin bu doğrultuda YENİ Parti ile farklı bir kulvarda ilerlediklerini belirtti.

Diğer yandan CHP Genel Merkezi'nde yapılan MYK toplantısında, mahkeme kararıyla atanan Çağrı Heyeti Temsilcisi Gürsel Tekin'in görevden alınarak yerine Mehmet Ali Yüksel'in atanmasının görüşüldüğü iddia edildi. Parti Sözcüsü Müslim Sarı konunun MYK gündemine geldiğini açıklarken, Gürsel Tekin ise iddialardan haberdar olmadığını savundu.
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(EMK)

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