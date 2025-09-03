Özgür Çelik kimdir?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınan Özgür Çelik, siyasetin genç ve değişimci yüzlerinden biri olarak son yıllarda adından en çok söz ettiren isimlerden.

Özgür Çelik: Yol haritamız sandık

8 Ekim 2023’teki CHP İstanbul İl Kongresi’nin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından görevden alınan Çelik’i yalnızca bir il başkanı olarak nitelemek haksızlık olur. Çelik, aynı zamanda sivil toplumdan siyasete yükselen bir mücadele hikâyesinin de temsilcilerinden.

Sivas’ın Zara ilçesinde öğretmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Çelik, siyasete klasik yollarla değil, sivil toplumun içinden adım attı.

Eylemlerden meydanlara

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dernek ve vakıflarda sorumluluk aldı; Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nda başkan vekilliği yaptı, İSKEF ve TÜSEKON gibi önemli sivil oluşumların kuruluşunda rol oynadı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndeki lisans eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi’nde siyaset bilimi ve yerel yönetimler alanında yüksek lisanslar yaptı. Akademik bilgisini sahadaki deneyimle harmanladı.

2015’te CHP Bahçelievler İlçe Örgütü’nde başladığı aktif siyasette hızla yükseldi. İlçe başkanlığı döneminde örgütlenmeye verdiği önemle partinin tabanını genişletti. 2023’te Canan Kaftancıoğlu’na getirilen siyasi yasak sonrası boşalan İstanbul İl Başkanlığı’na adaylığını açıkladığında arkasında Ekrem İmamoğlu ve “değişimci” kadroların desteği vardı.

8 Ekim 2023’te yapılan 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde il başkanı seçilen Çelik, CHP’nin genç kuşaklara açılan yüzü oldu.

“Yeniden İstanbul’u kazanmanın başlangıcı, tüm Türkiye’yi kazanmanın başlangıcı olacak.”

seçimi kazandığı İstanbul İl Kongresi’nde söylediği bu cümle, hem bir siyasi slogan olarak yaygınlaştı hem de partililerin umudu oldu.

Özgür Çelik yalnızca parti toplantılarında değil, hayatın içinde, sokaklarda, meydanlarda da var oldu. İstanbul’da gençlik eylemlerinden Filistin dayanışma mitinglerine kadar çok geniş bir yelpazede halkın yanında yer aldı. Bu tavrı, onu parti içinde olduğu kadar kamuoyunda da “sokağın sesi” haline getirdi.

Sosyal medyada yükselen destek

Görevden alınmasının ardından X (Twitter) başta olmak üzere sosyal medyada çok sayıda destek mesajı paylaşıldı.

“Özgür İstanbul, Çelik irade!” sloganlarıyla yapılan paylaşımlar, Çelik’in yalnızca bir siyasetçi değil, bir umut figürü olarak da görüldüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Çelik, görevden alınmasının ardından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın evidir, baba ocağıdır. Teslim alınamaz.”

Hukuki süreç

Ancak Çelik’in siyasi mücadelesi aynı zamanda bir hukuki sınavdan da geçiyor. İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edilen iddianamede, aralarında Çelik’in de bulunduğu on siyasetçi için bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Özgür Çelik, “gençliğin sesi”, “değişimin yüzü” ve “örgütün lideri” sıfatlarını çoktan aldı. Bugün bir yargı kararının gölgesinde olsa da, sosyal medyadan sokaklara kadar yükselen destek, onun siyaset sahnesinden kolay kolay silinmeyecek bir isim olduğunu gösteriyor.

(EMK)