ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 17.06.2026 20:19 17 Haziran 2026 20:19
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.06.2026 20:56 17 Haziran 2026 20:56
Okuma Okuma:  2 dakika

Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Parlamentosu Raporu "stratejik vizyondan uzak"

Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında yaptırım uygulanmasını talep eden ve oylamaya katılanların yüzde 72'sinin desteklediği sert eleştirilerle dolu Avrupa Parlamentosu raporunu, bazı üyelerin "ideolojik ezberleri" olarak kınadı ve kabul edilemez olarak niteledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Parlamentosu Raporu "stratejik vizyondan uzak"
Avrupa Parlamentosu'nun hakkında ağır yaptırımlar uygulanmasını istediği Adalet Bakanı Gürlek, Dışişleri ziyaretinde Bakan Fidan ile/Fotoğraf: AA

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda bugün kabul edilen "2025 Türkiye Raporu"na karşı çıktı.

Bakanlık, raporun “ülke karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayandığını” savundu ve değerlendirmelerin gerçeklerle bağdaşmadığını belirtti.

Yürütme ve yargının uygulamalarına sert eleştiriler yönelten Avrupa Parlamentosunun  Türkiye’ye ilişkin raporu Ge nel Kurul'daki görüşmelerin ardından 381 “evet”, 107 “hayır” ve 171 “çekimser” oyla kabul edilmişti. 

Avrupa Parlamentosu, Türkiye raporunu kabul etti
Avrupa Parlamentosu, Türkiye raporunu kabul etti
17 Haziran 2026

Avrupa Parlamentosu, Türkiye Raporunda ilk kez bir hükümet yetkilisini adıyla anarak Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında AB yaptırım ilkeleri çerçevesinde işlem yapılmasını istedi. Avrupa Parlamentosu kararları tavsiye niteliğinde ve kendi başına bir sonuç doğurmuyor. Bununla birlikte talebi oylamaya katılan ülke temsilcilerinin yüzde 72'sinin desteklemesi, Türkiye-AB ilişkilerinin gidişatı açısından yeni bir düzey ifade ediyor. 

"İdeolojik ezberler"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, raporun bazı AP üyelerinin “ideolojik ezberlerini yansıtan kasıtlı bir siyasi gündem” doğrultusunda hazırlandığı öne sürüldü. Açıklamada, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin stratejik öneminin arttığı bir dönemde kabul edilen raporun, iki taraf arasındaki mevcut olumlu gündemi gölgelemeyi amaçladığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı, raporun terör örgütlerine ve Türkiye karşıtı çevrelere zemin sağlayan bir yaklaşım içerdiğini savunarak, bunun Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine ilişkin stratejik bir vizyon ortaya koymaktan uzak olduğunu gösterdiğini kaydetti.

"Mesnetsiz ithamlar"

Açıklamada, raporda yer verilen yargı ve hukuk devleti eleştirilerine de değinildi. Bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülen hukuki süreçlerin raporda çarpıtıldığı ileri sürülen açıklamada, Adalet Bakanı’nın “mesnetsiz ithamlarla hedef alınmasının” kabul edilemez olduğu belirtildi.

Bakanlık, Türk yargısının devlet egemenliğinin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, “Türk yargısı hiçbir uluslararası kurumun, dış aktörün veya siyasi çevrenin müdahalesine açık değildir” değerlendirmesinde bulundu. Açıklamada ayrıca, yargı süreçlerini siyasi gerekçelerle hedef alan girişimlerin hem kabul edilemez olduğu hem de yargı bağımsızlığı ilkesiyle çeliştiği ifade edildi.

"Yapıcı bir zeminde ilişki" talebi

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu’ndan beklentilerinin ise küresel sınamaların arttığı mevcut dönemde Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin ortak çıkarlar temelinde ve yapıcı bir zeminde ilerletilmesine katkı sağlayacak bir yaklaşım benimsenmesi olduğunu belirtti. Bakanlık, Türkiye’nin aday ülke statüsüne işaret ederek, ilişkilerin karşılıklı saygı ve iş birliği temelinde geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
cumhuriyet halk partisi mutlak butlan akın gürlek Avrupa Parlamentosu Dışişleri Bakanlığı
bu haberin uzantıları
Avrupa Parlamentosu, Türkiye raporunu kabul etti
17 Haziran 2026
/haber/avrupa-parlamentosu-turkiye-raporunu-kabul-etti-320635
ilgili haberler
Avrupa Parlamentosu: Gruplar, Türkiye Raporu’nun hukuksuzluk eleştirilerinin sertleştirilmesini istiyor
16 Haziran 2026
/haber/avrupa-parlamentosu-gruplar-turkiye-raporunun-hukuksuzluk-elestirilerinin-sertlestirilmesini-istiyor-320554
Avrupa Konseyi Komiseri’nden Türkiye’ye: İfade özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı için reform yapın
27 Mayıs 2026
/haber/avrupa-konseyi-komiserinden-turkiyeye-ifade-ozgurlugu-ve-yargi-bagimsizligi-icin-reform-yapin-319986
Avrupalı Türkiye raportörlerinden ortak açıklama: "İmamoğlu'nun tutukluğu seçme özgürlüğünü baltalıyor"
27 Nisan 2026
/haber/avrupali-turkiye-raportorlerinden-ortak-aciklama-imamoglu-nun-tutuklugu-secme-ozgurlugunu-baltaliyor-319121
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
Avrupa Parlamentosu, Türkiye raporunu kabul etti
17 Haziran 2026
/haber/avrupa-parlamentosu-turkiye-raporunu-kabul-etti-320635
ilgili haberler
Avrupa Parlamentosu: Gruplar, Türkiye Raporu’nun hukuksuzluk eleştirilerinin sertleştirilmesini istiyor
16 Haziran 2026
/haber/avrupa-parlamentosu-gruplar-turkiye-raporunun-hukuksuzluk-elestirilerinin-sertlestirilmesini-istiyor-320554
Avrupa Konseyi Komiseri’nden Türkiye’ye: İfade özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı için reform yapın
27 Mayıs 2026
/haber/avrupa-konseyi-komiserinden-turkiyeye-ifade-ozgurlugu-ve-yargi-bagimsizligi-icin-reform-yapin-319986
Avrupalı Türkiye raportörlerinden ortak açıklama: "İmamoğlu'nun tutukluğu seçme özgürlüğünü baltalıyor"
27 Nisan 2026
/haber/avrupali-turkiye-raportorlerinden-ortak-aciklama-imamoglu-nun-tutuklugu-secme-ozgurlugunu-baltaliyor-319121
Sayfa Başına Git