“Çerçeve yasa pazartesi günü partilere sunulabilir”

Çözüm süreci (Barış ve Demokratik Toplum Süreci) kapsamında temmuz ayı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gelmesi beklenen “çerçeve yasa”ya ilişkin tartışmalar sürüyor.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) kaynakları İmralı Heyeti ile AKP arasında üç ayrı görüşme gerçekleştirildiğini, bu temaslarda iktidarın “Kapsayıcı bir yasa üzerinde çalışıyoruz,” mesajını verdiğini ifade etti.

Mezopotamya Ajansı’na konuşan DEM Parti kaynakları, Abdullah Öcalan’ın statüsünü düzenlemeyen ve tüm tarafları kapsamayacak bir yasal çerçevenin silahsızlanma sürecini riske atabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Habere göre DEM Parti kaynakları ayrıca, Türkiye’ye dönmesi planlanan PKK’lilere ilişkin düzenlemelerde kategorik bir ayrım yapılmaması gerektiğini savunuyor ve yine kaynaklar, çerçeve yasanın 24 Mayıs’ta Öcalan ile müzakere edilen kapsamıyla gündeme alınması gerektiğini dile getiriyor.

‘Çerçeve yasa’nın kapsamı ne olacak?: İktidarın hazırlığı ve DEM Parti’nin talepleri

Pazartesi günü kritik

Bu bağlamda yasa taslağının 13 Temmuz Pazartesi günü siyasi partilere ulaştırılması ve ardından partiler arasında müzakere edilmesi bekleniyor.

Görüşmelerin ardından DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’un taslağı değerlendirmek üzere Öcalan ile görüşmesinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan, PKK’nin fesih kararının ardından oluşturulan “Hareket Yönetimi” de dün (10 Temmuz) yaptığı açıklamada, Öcalan’ın statüsünü tanımlamayan bir yasa taslağını kabul etmeyeceklerini ve böyle bir düzenleme karşısında tutum alacaklarını duyurmuştu. (TY)