Ayşegül Doğan: Israrlarımıza rağmen çerçeve yasa taslağını görmedik

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Ankara Büklüm’deki genel merkezinde yaptığı basın toplantısında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ele alınan konular ve güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğan, komedyen Deniz Göktaş’ın ters kelepçeli görüntülerinin servis edilmesini eleştirerek, Göktaş’ın serbest bırakılması çağrısı da yaptı.

Mevcut sürece ilişkin bilgi kirliliğine dikkat çeken Doğan, DEM Parti’nin başından bu yana sürece “disiplinle ve incelikle” yaklaştığını; ancak şeffaflık eksikliğinin dezenformasyona neden olduğunu ifade etti.

‘Çerçeve yasa’nın kapsamı ne olacak?: İktidarın hazırlığı ve DEM Parti’nin talepleri

Yok saymayan, kapsayıcı ve kucaklayıcı bir dönüş yasasına ihtiyaç var

Doğan, temmuz ayında TBMM gündemine gelmesi beklenen çerçeve yasaya ilişkin görüşmelerde zamanlama konusunda mutabakat sağlandığını; ancak yasanın içeriğinin hâlâ belirsiz olduğunu söyledi.

Doğan, düzenlemenin yalnızca silahsızlanmayı değil, bundan sonraki tüm yasal adımlara temel oluşturacak bir “kök hücre yasası” niteliğinde olması gerektiğini belirtti. Bu tanımlamanın, İmralı’da Abdullah Öcalan ile yapılan son görüşmede de dile getirildiğini aktardı.

Yasanın kapsamı ve içeriğine ilişkin spekülasyonların sürece zarar verdiğini ifade eden Doğan, tarafların hassasiyetlerini gözeten, kapsayıcı ve dar kapsamlı olmayan bir “dönüş yasası” hazırlanması çağrısı yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, “Bir kereliğine mahsus çıkacak bu yasa. Gelenler kapıdan içeri alınacak, gelmeyenler de gelmesin, kapı kapanacak,” sözlerini de eleştiren Doğan, “İhtiyacımız olan açık kapı, kapalı kapı değil. Herkesin dahil olabileceği toplumsal bir bütünleşmeden söz ediyoruz. Bu nedenle daha yapıcı bir dil kullanılmalı,” dedi.

Kurtulmuş’tan ‘çerçeve yasa’ açıklaması: Türkiye’nin bu adımı atması şart

Israrlarımıza rağmen henüz bizimle paylaşılan bir taslak yok

İmralı Heyeti’nin 40 gündür Öcalan’la görüşemediğini söyleyen Doğan, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

Biz yasal çerçevenin kapsamını bilmiyoruz, içeriğini bilmiyoruz. Israrlarımıza rağmen henüz bizimle paylaşılan bir taslak yok. Sayın Öcalan’la taslağın görüşüldüğü ve bu taslağa onay verdiği söyleniyor. Bunu nasıl teyit edebiliriz? Kamuoyu bu bilgiye nasıl erişebilir? Hadi DEM Parti’yi bu bilgiden mahrum bırakın isterseniz - ki bu kadar önemli bir siyasal geleneği temsil eden ve yıllardır barış ve demokrasi için mücadele eden bir siyasi partiyi nasıl görmezden gelebilirsiniz- ancak kamuoyunda da bu bilgi yok. Biz şu anda bunu bilmiyoruz. Çünkü heyetimiz Sayın Öcalan’la 40 gündür görüşmedi. Bu konuda yapılan görüşme başvurularına ne yazık ki olumlu bir şekilde dönülmüyor. Siz Sayın Öcalan ile görüşmeleri bir periyodik takvim içerisinde ilerletmez ve işletmezseniz bu fiilen bir tıkanıklık ortaya çıkıyormuş algısı yaratır. Bunu yapmamak gerekiyor. Yine ben Öcalan’ın önemli bir uyarısıyla bu basın toplantısını sonlandırmak istiyorum. ‘Beklenti halinde kalmak sadece risk üretir,’ diyor. Kaybedecek zamanımız yok. O yüzden beklenti haline son vermek, İmralı’ya erişim olanaklarını heyet ve avukat görüşmeleri başta olmak üzere sağlamak gerekiyor.