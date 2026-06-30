Tuncer Bakırhan: Çerçeve yasa ertelenemez, sonbahara bırakılamaz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Meclis grup toplantısında Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakırhan, sürecin kalıcı barışa dönüşmesi için çerçeve yasanın gecikmeden Meclis’e gelmesi gerektiğini söyledi.

Tuncer Bakırhan: Umut hakkı olmadan barış olmaz

"Dönmek isteyenlerin gözü yasada"

“Yol, Kürt meselesinde barışı hukuka bağlamaktır” diyen Bakırhan, Türkiye’nin siyasi tarihinde önemli bir fırsatla karşı karşıya olduğunu belirtti. Silahların yakılması, Meclis’te komisyon kurulması ve komisyonun İmralı ziyareti gibi adımları önemsediklerini söyleyen Bakırhan, bu adımların demokratik ve hukuki bir zemine kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Bakırhan, çerçeve yasanın dar ve muğlak olmaması gerektiğini vurguladı. “Hukuk yoksa güven olmaz. Güven yoksa dönüş olmaz. Dönüş yoksa barış kalıcılaşmaz” dedi. Dönmek isteyenlerin, cezaevinde bulunanların, hasta tutukluların ve sürgünde yaşayanların gözünün bu yasada olduğunu söyledi.

Yasanın yalnızca teknik birkaç maddeden ibaret olamayacağını belirten Bakırhan, “Mesele bu ülkenin birlikte yaşama iradesinin hukuka bağlanmasıdır” dedi. Çerçeve yasanın kapsayıcı, cesur, açık ve güven veren bir içerikle hazırlanması gerektiğini ifade etti.

İstanbul ve Diyarbakır'da Öcalan için ‘Özgürlük Mitingi’

"Yaşama yatırım yapalım"

Bakırhan, gecikmenin sürece zarar vereceğini söyleyerek şöyle konuştu:

Barış gibi hayati bir işte gecikmek kötülüğe alan açmaktır. Hukuki düzenleme yapılmadıkça eski ezberler, güvenlikçi normlar ve çözüm karşıtı odaklar kendisine zemin bulur. Bu nedenle çerçeve yasa ertelenemez, sonbahara bırakılamaz. Yasa hemen şimdi, barış hemen şimdi.

Bakırhan, Abdullah Öcalan’ın iletişim, yaşam ve çalışma koşullarının da sürecin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Hafta sonu İstanbul, Diyarbakır, Mersin ve Van’da düzenlenen mitinglerde toplumun barış sürecinin ağırdan alınmasını istemediğini dile getirdi.

Yerel demokrasinin önünün açılması ve kayyım politikasına son verilmesi gerektiğini de belirten Bakırhan, “Dünya silaha yatırım yaparken biz birlikte yaşama yatırım yapalım diyoruz. Türkiye yarım asırlık çatışma sarmalını bitirebilir” dedi.

(NÖ)