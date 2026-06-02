Tuncer Bakırhan: Çerçeve yasa demokrasinin kök hücresi olabilir

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin haftalık Meclis grup toplantısında konuştu.

"Butlan kararı hukuki meselenin ötesindedir"

Bakırhan, Türkiye’nin ekonomik krizin yanı sıra sert bir siyasi kriz yaşadığını ifade etti. CHP’ye yönelik "mutlak butlan" kararını ve genel merkeze kolluk müdahalesini eleştiren Bakırhan, kararın yalnızca hukuki bir mesele olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

"Bu karar, demokratik siyaseti dışarıdan zorla şekillendirme girişimidir" diyen Bakırhan, siyasetin yargı kararlarıyla dizayn edilmesinin demokrasiyi etkisizleştirdiğini belirtti.

Bakırhan, Yargıtay’ın "derhal toplanarak bu garabete son vermesi" gerektiğini söyledi.

Bakırhan: Toplumsal barışın yolu muhalefetle de uzlaşmaktan geçiyor

"Cumhuriyet demokrasiyle tamamlanmadı"

Konuşmasında Türkiye’nin yakın siyasi tarihine de değinen Bakırhan, 1925 Takrir-i Sükûn’dan 1960 ve 1980 darbelerine, 28 Şubat’tan 367 kararına, OHAL rejiminden 4 Kasım 2016 operasyonlarına kadar birçok dönemi hatırlattı.

Bakırhan, "Bu ülkede demokrasi ertelendikçe kriz büyüdü. Hukuk askıya alındıkça toplum yaralandı. Siyaset daraltıldıkça vesayet güçlendi" dedi.

Türkiye’nin temel sorununun Cumhuriyet değil, Cumhuriyetin demokrasiyle tamamlanmamış olması olduğunu söyleyen Bakırhan, DEM Parti’nin mücadelesini "Cumhuriyeti toplumla, hukukla, eşit yurttaşlıkla ve demokrasiyle buluşturmak" olarak tanımladı.

Tuncer Bakırhan: Vicdan masası kurulmalı

"Barış süreci bekleme odasına alınmamalı"

Bakırhan, CHP’ye yönelik yargı müdahalesinin barış sürecine dair kaygıları artırdığını ve toplumdaki güvensizliği derinleştirdiğini söyledi.

İç gerilimlerin barış sürecinde atılması gereken adımları gölgelememesi gerektiğini belirten Bakırhan, Orta Doğu’daki gelişmelere de işaret ederek Türkiye’nin iç barışını sağlamasının bölgesel bir önem taşıdığını ifade etti.

Bakırhan, "Barış sürecini bekleme odasına almanın gerekçesi yok. Aksine, bu gelişmeleri aşmanın yolu barış sürecini menzile ulaştırmaktır" dedi.

Hatimoğulları'ndan süreç mesajı: Olmazları sonraya bırakalım, olurları öne alalım

"Çerçeve yasa demokrasinin kök hücresi olabilir"

Kürt meselesinin yalnızca güvenlik meselesi olmadığını söyleyen Bakırhan, bunun aynı zamanda hak, demokrasi, özgürlük, siyasi temsil ve tanınma meselesi olduğunu belirtti. Bakırhan, bu kapsamda hazırlanacak bir çerçeve yasanın önemine dikkat çekti:

"Çerçeve yasa, demokrasinin kök hücresi olabilir. Bu yasa, Türkiye’nin çatışmadan hukuka, inkardan demokratik tanınmaya geçiş iradesi olabilir."

Bakırhan, Türkiye’nin 2026’nın ikinci yarısına iki farklı fotoğraftan biriyle gireceğini söyledi: "Ya içeride hukuku daraltan, muhalefeti baskılayan, Kürt meselesinde bekleyen bir ülke olarak ya da iç barışını güçlendiren, demokratik reform cesareti gösteren, bölgesinde çözüm aklı üreten bir ülke olarak."

(NÖ)