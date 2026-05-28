HABER
YT: Yayın Tarihi: 28.05.2026 17:10 28 Mayıs 2026 17:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.05.2026 17:17 28 Mayıs 2026 17:17
Okuma Okuma:  3 dakika

Pervin Buldan: Bir sefere mahsus çerçeve yasa çıkacak

“Taslağın ve yasanın çıkması için bir an önce temaslarımızı bitirip tekrardan hızlı bir şekilde Sayın Öcalan’a gidip bu taslağı kendisine sunmayı planlıyoruz.”

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Van il örgütleri Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma etkinliği düzenledi.

DEM Parti İl Örgütü’nde gerçekleşen etkinliğe İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan ile çok sayıda partilinin yanı sıra kentte bulunan demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, programda konuşan Pervin Buldan, 24 Mayıs’ta Abdullah Öcalan’la yaptıkları görüşmeye dair bilgi paylaşımında bulundu.

İki ay aradan sonra İmralı Adası’na gittiklerini ve üç saatlik bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Pervin Buldan, Öcalan’ın görüşmede, çıkarılması beklenen yasanın çerçevesinin nasıl olması gerektiğine dair uzun bir değerlendirme yaptığını aktardı.

25 Mayıs 2026

“Yasa çıkarsa çark hızlı dönebilir”

Buldan’ın konuşması şöyle:

“Öncelikle şunu ifade edeyim; Sayın Öcalan’ın sağlık durumu ve morali iyi, bu sürece olan inancı yerinde ve sürecin ilerleyebilmesi için yoğun bir çalışma temposu içerisinde. Yaptığımız görüşme ağırlıklı olarak çıkacak olan yasa ile ilgiliydi. Yasanın çerçevesini nasıl olması gerektiğine dair uzun bir değerlendirme yaptı.

“Bu yasanın bir kök yasa olması gerektiğini, bu yasa çıktıktan sonra demokrasi çarkının hızlıca dönebileceğini özelikle ifade etti. Ama bu yasanın çıkması için de bu süreç içerisinde kendisine taslak olarak iletilecek olan yasa üzerinde bir mutabakat sağlanmasının önemli olduğunu söyledi.

“Yaklaşık 7 veya 8 maddeden oluşacak olan bu çerçeve yasa bir sefere mahsus olmak üzere çıkacak. Örgüt mensupları belli bir süre içerisinde belli bir zaman diliminde bu yasadan yararlanıp Türkiye’ye ya da istedikleri başka bir yere gelebilecekler, gidebilecekler.

“Taslağı, Sayın Öcalan’a sunacağız”

“Bayramdan sonra yapacağımız bütün temaslarda bu taslağın çıkması için çabalarımızı yürüteceğiz. Hızlı bir şekilde bir buçuk aylık süreç içerisinde yani Meclis kapanmadan, bu yasanın çıkması için görüşmelerimizi yapacağız, temaslarımızı sürdüreceğiz. Çünkü bu süreç beklenmeyecek kadar zamana yayılmayacak kadar acil ve bir an önce çıkması gereken bir yasadır.

“İçerisine zaman girdikçe, zaman yayıldıkça riskleri büyük olan bir sürecin içerisindeyiz. O yüzden Sayın Öcalan’ın da ifade ettiği gibi hiç zamana yaymadan, hiç beklemeden bu temasları yoğunlaştırarak, bu taslağın ve yasanın çıkması için bir an önce temaslarımızı bitirip tekrardan hızlı bir şekilde Sayın Öcalan’a gidip bu taslağı kendisine sunmayı planlıyoruz.”

“Demokratikleşme ve reform paketleri çıkacak”

“Taslak çıktıktan sonra demokratikleşme paketleri ve reform paketleri çıkacak. Türkiye hakkettiği demokratik sürece girecek. Cezaevlerinde olan arkadaşlarımızın, yine farklı bir şekilde bu yasadan beklentileri olan bütün halkımızın gözü, kulağı bu yasanın üzerinde olduğunu biliyoruz.

“Elimizden geldiği kadar çabuk ve hızlı bir şekilde bu yasanın çıkması için biz de çalışmalarımızı yürüteceğiz. Biliyoruz ki Ortadoğu’daki gelişmeler konjonktür her şeye gebedir. Bugün Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler, Kürt halkı üzerinde yaşanan gelişmeler ve CHP üzerinde yaşanan gelişmeler elbette ki kabul edilir gelişmeler değildir. Bu konjonktür içerisinde hepimizin beklentisi barış ve demokrasi sürecinin ilerleyebilmesidir ve yasal zemine kavuşabilmesidir.”

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
barış ve demokratik toplum süreci Pervin Buldan dem parti Abdullah Öcalan yasa taslağı
