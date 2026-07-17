İmralı Heyeti, 23 Temmuz’da Abdullah Öcalan ile görüşecek

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluşan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti 23 Temmuz’da İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüşecek.

Heyet, 15 Temmuz’da AKP Genel Başkanvekili Efkan Âlâ, dün (16 Temmuz) ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, heyet en son 24 Mayıs’ta Öcalan ile görüşmüştü. (TY)