ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 17.07.2026 12:42 17 Temmuz 2026 12:42
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.07.2026 12:51 17 Temmuz 2026 12:51
Okuma Okuma:  1 dakika

İmralı Heyeti, 23 Temmuz’da Abdullah Öcalan ile görüşecek

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, en son 24 Mayıs’ta Öcalan ile görüşmüştü.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İmralı Heyeti, 23 Temmuz’da Abdullah Öcalan ile görüşecek
Fotoğraf: DEM Parti Basın Bürosu / Arşiv
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluşan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti 23 Temmuz’da İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüşecek.

Heyet, 15 Temmuz’da AKP Genel Başkanvekili Efkan Âlâ, dün (16 Temmuz) ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti. 

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, heyet en son 24 Mayıs’ta Öcalan ile görüşmüştü. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
barış ve demokratik toplum süreci dem parti Abdullah Öcalan imralı heyeti
ilgili haberler
MHP Genel Başkanı Bahçeli, İmralı Heyeti ile görüştü
16 Temmuz 2026
/haber/mhp-genel-baskani-bahceli-imrali-heyeti-ile-gorustu-321549
İmralı Heyeti AKP Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ile çarşamba gecesi görüştü
16 Temmuz 2026
/haber/imrali-heyeti-akp-genel-baskan-yardimcisi-efkan-ala-ile-carsamba-gecesi-gorustu-321522
“Çerçeve yasa pazartesi günü partilere sunulabilir”
11 Temmuz 2026
/haber/cerceve-yasa-pazartesi-gunu-partilere-sunulabilir-321416
İmralı Heyeti, Meclis Başkanı Kurtulmuş ile görüştü
16 Haziran 2026
/haber/imrali-heyeti-meclis-baskani-kurtulmus-ile-gorustu-320572
Mithat Sancar: Öcalan, Meclis tatile girmeden “çerçeve yasa” çıkarılmasını istiyor
7 Haziran 2026
/haber/mithat-sancar-ocalan-meclis-tatile-girmeden-cerceve-yasa-cikarilmasini-istiyor-320289
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
MHP Genel Başkanı Bahçeli, İmralı Heyeti ile görüştü
16 Temmuz 2026
/haber/mhp-genel-baskani-bahceli-imrali-heyeti-ile-gorustu-321549
İmralı Heyeti AKP Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ile çarşamba gecesi görüştü
16 Temmuz 2026
/haber/imrali-heyeti-akp-genel-baskan-yardimcisi-efkan-ala-ile-carsamba-gecesi-gorustu-321522
“Çerçeve yasa pazartesi günü partilere sunulabilir”
11 Temmuz 2026
/haber/cerceve-yasa-pazartesi-gunu-partilere-sunulabilir-321416
İmralı Heyeti, Meclis Başkanı Kurtulmuş ile görüştü
16 Haziran 2026
/haber/imrali-heyeti-meclis-baskani-kurtulmus-ile-gorustu-320572
Mithat Sancar: Öcalan, Meclis tatile girmeden “çerçeve yasa” çıkarılmasını istiyor
7 Haziran 2026
/haber/mithat-sancar-ocalan-meclis-tatile-girmeden-cerceve-yasa-cikarilmasini-istiyor-320289
Sayfa Başına Git