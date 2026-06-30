Kurtulmuş’tan ‘çerçeve yasa’ açıklaması: Türkiye’nin bu adımı atması şart

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye’ye resmî ziyaret gerçekleştiren Norveç Parlamentosu Başkanı Masud Gharahkhani ile bugün Meclis’te bir araya geldi.

Kurtulmuş, mevkidaşı Gharahkhani ile yaptıkları görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Kurtulmuş, bir gazetecinin, mevcut çözüm süreci kapsamında yapılması öngörülen yasal düzenlemelerin son durumuna ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:

Mutlaka terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, terörün bütünüyle geride kalmasını, örgütün kendisini fesh etmesini sağlayarak bu arada bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanması gerektiğini düşünüyoruz. Çıkarılacak olan yasa, müstakil ve geçici bir yasadır. Yani münfesih örgüt mensuplarını kapsayacak geçici bir yasadır. Bir kereliğine çıkarılacak. Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek. Gelmeyenler için de kapı kapanacak. Böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz.

Aynı şekilde çıkarılacak olan yasa başta şehitlerimiz ve gazilerimizin aileleri olmak üzere Türkiye’de geniş kitleleri rencide edecek bir yaklaşıma sahip olmayacaktır. Bunun için bütün partiler bir araya gelerek, terör örgütünün silah bırakmasının tamamlanması süreci için gerekli olan bu yasal düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz. Hazırlanacak yasa sadece bir ya da birkaç partinin hazırladığı değil, Meclis’in ortak kanaati, ittifakla çıkarılacak yasa olması gerekir.

Ümit ederim ki çok kısa bir süre içerisinde yasal hazırlıklar da tamamlanır ve önce komisyonlara ardından da Genel Kurul’a getirilmiş olur. Başlanılan hayırlı işi en kısa süre içerisinde en hayırlı şekilde bitirmek esastır. Artık bundan sonra bu işin savsaklanmadan, geciktirilmeden ve asla en ufak bir detayı ihmal edilmeden iyi planlanarak yapılması ve Türkiye’nin bu adımı atması şarttır.