Erdoğan "Çerçeve Yasa TBMM tatile girmeden doğrudan çıkacak" demiş

BBC Türkçe'nin haberine göre hafta sonu Sapanca'da düzenlenen kampa katılan, adı verilmeyen bir milletvekili, kampta yapılan değerlendirmeleri aktarırken, "Çerçeve Yasa" için "Cumhurbaşkanımız 'Meclis kapanmadan çıkacak, sevk edilecek' demedi. Doğrudan çıkarılacak talimatı verdi" demiş.

BBC'ye sızdırılan habere göre, AKP kampında tüm hükümlüleri kapsayacak yeni bir infaz yasası düzenlemesi konusunda da görüş birliğine varılmış.

Bu aktarıma karşın TBMM İçtüzüğü'nde "doğrudan yasa çıkarılması" diye bir yasama usulü belirtilmiyor. Yürürlükteki usule göre, yasama süreci şöyle işliyor:

* Kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuluyor.

* İlgili komisyon(lar)da görüşülüyor.

* Genel Kurulda maddeler ve tümü oylanıyor.

* Kabul edilirse Cumhurbaşkanı'na gönderiliyor.

* Cumhurbaşkanının Resmî Gazete'de yayımlamasıyla yasa yürürlüğe giriyor (ya da Cumhurbaşkanı geri gönderme yetkisini kullanıyor).

TBMM Takvimini belirledi: 16 Temmuz'da kapanacak

Bu arada, çarşamba günü TBMM Genel Kurulu’nda AKP'nin Meclisin çalışma takvimine ve gündemine ilişkin sunduğu grup önerisi kabul edildi. Görüşmeler sırasında muhalefet, önerinin İç Tüzük'e aykırı olduğunu savunurken, AKP, önerinin İç Tüzük hükümleri çerçevesinde hazırlandığını belirtti.

Kabul edilen öneriye göre Genel Kurul, 1 Temmuz'da 277 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin, 2 Temmuz'da 280 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin, 14 Temmuz'da 237 sıra sayılı Kanun Teklifi'ne kadar olan işlerin, 16 Temmuz'da ise 242 sıra sayılı Kanun Teklifi'ne kadar olan işlerin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürecek.

Bu takvimde "Çerçeve Yasa" yer almamakla birlikte, tartışmalar sırasında dile getirildiği üzere AKP grubu, İçtüzükte bekleme sürelerini baypass etmenin, ayrıca önümüzdeki iki hafta içinde benimsenen takvimdeki sıralamaların ya da yeni bir kararla TBMM'nin kapanma tarihinin değiştirilmesi yolunun açık olduğunu düşünüyor.

Önergeyle ayrıca 280 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin İçtüzük'ün 91'inci maddesi uyarınca temel kanun olarak görüşülmesi ve teklifin tümü üzerinde siyasi parti grupları adına yapılacak konuşmaların en fazla iki konuşmacı tarafından gerçekleştirilmesi öngörüldü.

Muhalefetin İçtüzük itirazı

Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya, önergeye usul yönünden itiraz etti. Teklifin 48 saatlik bekleme süresi dolmadan Genel Kurul gündemine alınmasının gerekçesinin açıklanmadığını söyledi.Kaya ayrıca, 280 sıra sayılı teklifin "temel kanun" niteliği taşımadığını belirterek, bu yöntemle görüşülmesinin muhalefetin konuşma hakkını kısıtladığını ifade etti.

DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki de "AK Parti'nin uzun yıllardır farklı içerikteki tüm kanun tekliflerini temel kanun olarak görüştürdüğünü" öne sürerek, bu uygulamanın yasama faaliyetlerinin niteliğini olumsuz etkilediğini söyledi.

AKP adına söz alan Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ise Danışma Kurulunda uzlaşı sağlanamadığı durumlarda İç Tüzük'ün 19'uncu maddesi uyarınca grup önerileriyle kanun tekliflerinin görüşme sırasının belirlenebildiğini söyledi. Görüşmelerin ardından AKP grup önerisi Genel Kurulda kabul edildi.

(AEK)