ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 02.07.2026 00:55 2 Temmuz 2026 00:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.07.2026 01:40 2 Temmuz 2026 01:40
Okuma Okuma:  2 dakika

Erdoğan "Çerçeve Yasa TBMM tatile girmeden doğrudan çıkacak" demiş

AKP'nin hafta sonu Sapanca'da düzenlediği kampta çözüm sürecinin hukuki altyapısını oluşturacağı iddia edilen "çerçeve yasa"nın TBMM yaz tatiline girmeden "doğrudan çıkarılması" için Erdoğan'ın talimat verdiği sızdırıldı. Bu arada TBMM yaz tatili 16 Temmuz'da başlayacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Erdoğan "Çerçeve Yasa TBMM tatile girmeden doğrudan çıkacak" demiş
Erdoğan ve kampa katılanların, toplantı sonu görüntüsü/Fotoğraf: medyasakarya

BBC Türkçe'nin haberine göre hafta sonu Sapanca'da düzenlenen kampa katılan, adı verilmeyen bir milletvekili, kampta yapılan değerlendirmeleri aktarırken, "Çerçeve Yasa" için  "Cumhurbaşkanımız 'Meclis kapanmadan çıkacak, sevk edilecek' demedi. Doğrudan çıkarılacak talimatı verdi" demiş. 

BBC'ye sızdırılan habere göre, AKP kampında tüm hükümlüleri kapsayacak yeni bir infaz yasası düzenlemesi konusunda da görüş birliğine varılmış. 

Bu aktarıma karşın TBMM İçtüzüğü'nde "doğrudan yasa çıkarılması" diye bir yasama usulü belirtilmiyor. Yürürlükteki usule göre, yasama süreci şöyle işliyor: 

* Kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuluyor.

* İlgili komisyon(lar)da görüşülüyor.

* Genel Kurulda maddeler ve tümü oylanıyor.

* Kabul edilirse Cumhurbaşkanı'na gönderiliyor.

* Cumhurbaşkanının Resmî Gazete'de yayımlamasıyla yasa yürürlüğe giriyor (ya da Cumhurbaşkanı geri gönderme yetkisini kullanıyor).

TBMM Takvimini belirledi: 16 Temmuz'da kapanacak

Bu arada, çarşamba günü TBMM Genel Kurulu’nda AKP'nin Meclisin çalışma takvimine ve gündemine ilişkin sunduğu grup önerisi kabul edildi. Görüşmeler sırasında muhalefet, önerinin İç Tüzük'e aykırı olduğunu savunurken, AKP, önerinin İç Tüzük hükümleri çerçevesinde hazırlandığını belirtti.

Kabul edilen öneriye göre Genel Kurul, 1 Temmuz'da 277 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin, 2 Temmuz'da 280 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin, 14 Temmuz'da 237 sıra sayılı Kanun Teklifi'ne kadar olan işlerin, 16 Temmuz'da ise 242 sıra sayılı Kanun Teklifi'ne kadar olan işlerin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürecek.

Bu takvimde "Çerçeve Yasa" yer almamakla birlikte, tartışmalar sırasında dile getirildiği üzere AKP grubu, İçtüzükte bekleme sürelerini baypass etmenin, ayrıca önümüzdeki iki hafta içinde benimsenen takvimdeki sıralamaların ya da yeni bir kararla TBMM'nin kapanma tarihinin değiştirilmesi yolunun açık olduğunu düşünüyor. 

Önergeyle ayrıca 280 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin İçtüzük'ün 91'inci maddesi uyarınca temel kanun olarak görüşülmesi ve teklifin tümü üzerinde siyasi parti grupları adına yapılacak konuşmaların en fazla iki konuşmacı tarafından gerçekleştirilmesi öngörüldü.

Muhalefetin İçtüzük itirazı

Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya, önergeye usul yönünden itiraz etti. Teklifin 48 saatlik bekleme süresi dolmadan Genel Kurul gündemine alınmasının gerekçesinin açıklanmadığını söyledi.Kaya ayrıca, 280 sıra sayılı teklifin "temel kanun" niteliği taşımadığını belirterek, bu yöntemle görüşülmesinin muhalefetin konuşma hakkını kısıtladığını ifade etti.

DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki de "AK Parti'nin uzun yıllardır farklı içerikteki tüm kanun tekliflerini temel kanun olarak görüştürdüğünü" öne sürerek, bu uygulamanın yasama faaliyetlerinin niteliğini olumsuz etkilediğini söyledi.

AKP adına söz alan Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ise Danışma Kurulunda uzlaşı sağlanamadığı durumlarda İç Tüzük'ün 19'uncu maddesi uyarınca grup önerileriyle kanun tekliflerinin görüşme sırasının belirlenebildiğini söyledi. Görüşmelerin ardından AKP grup önerisi Genel Kurulda kabul edildi.

(AEK) 

Haber Yeri
Ankara
çerçeve yasa çözüm süreci
ilgili haberler
Kurtulmuş’tan ‘çerçeve yasa’ açıklaması: Türkiye’nin bu adımı atması şart
30 Haziran 2026
/haber/kurtulmustan-cerceve-yasa-aciklamasi-turkiyenin-bu-adimi-atmasi-sart-321056
Tuncer Bakırhan: Çerçeve yasa ertelenemez, sonbahara bırakılamaz
30 Haziran 2026
/haber/tuncer-bakirhan-cerceve-yasa-ertelenemez-sonbahara-birakilamaz-321048
Erdoğan: Yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz, uzatmadan Meclis'e sunacağız
24 Haziran 2026
/haber/erdogan-yasal-cerceve-uzerinde-calisiyoruz-uzatmadan-meclis-e-sunacagiz-320839
Ayşegül Doğan: Çerçeve yasa Temmuz’da gündeme gelmeli
18 Haziran 2026
/haber/aysegul-dogan-cerceve-yasa-temmuzda-gundeme-gelmeli-320677
Mithat Sancar: Öcalan, Meclis tatile girmeden “çerçeve yasa” çıkarılmasını istiyor
7 Haziran 2026
/haber/mithat-sancar-ocalan-meclis-tatile-girmeden-cerceve-yasa-cikarilmasini-istiyor-320289
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Kurtulmuş’tan ‘çerçeve yasa’ açıklaması: Türkiye’nin bu adımı atması şart
30 Haziran 2026
/haber/kurtulmustan-cerceve-yasa-aciklamasi-turkiyenin-bu-adimi-atmasi-sart-321056
Tuncer Bakırhan: Çerçeve yasa ertelenemez, sonbahara bırakılamaz
30 Haziran 2026
/haber/tuncer-bakirhan-cerceve-yasa-ertelenemez-sonbahara-birakilamaz-321048
Erdoğan: Yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz, uzatmadan Meclis'e sunacağız
24 Haziran 2026
/haber/erdogan-yasal-cerceve-uzerinde-calisiyoruz-uzatmadan-meclis-e-sunacagiz-320839
Ayşegül Doğan: Çerçeve yasa Temmuz’da gündeme gelmeli
18 Haziran 2026
/haber/aysegul-dogan-cerceve-yasa-temmuzda-gundeme-gelmeli-320677
Mithat Sancar: Öcalan, Meclis tatile girmeden “çerçeve yasa” çıkarılmasını istiyor
7 Haziran 2026
/haber/mithat-sancar-ocalan-meclis-tatile-girmeden-cerceve-yasa-cikarilmasini-istiyor-320289
Sayfa Başına Git