Numan Kurtulmuş'un "çerçeve yasa" ilk turu: Taslak yok, görüş ayrılıkları var

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, PKK'nin silah bırakmasının hukuki sonuçlarını düzenleyecek "çerçeve yasa" hazırlığı kapsamında 21-22 Temmuz'da Meclis'teki siyasi partilerle görüşme turunu tamamladı. Kurtulmuş, yaz tatilinden önce çıkarılması hedeflenen düzenlemenin genel af ya da özel af niteliği taşımayacağını, geçici ve müstakil bir yasa olacağını belirtti. Sürecin Meclis çatısı altında yürütülmesi konusunda ortak irade bulunsa da düzenlemenin kapsamında ciddi görüş ayrılıkları sürüyor. DEM Parti, yasanın geniş bir demokratikleşme çerçevesi oluşturmasını isterken, İYİ Parti sürece tamamen karşı çıktı. CHP, somut bir yasa teklifinin henüz olmadığına dikkat çekerek tutumunu teklif sonrası belirleyeceğini söyledi. Kurtulmuş, düzenlemenin kapsamı, denetim mekanizması ve süresinin yasa metninde açıkça tanımlanacağını ifade etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, PKK'nin silah bırakması ve örgütsel varlığını sona erdirmesinin hukuki sonuçlarını düzenleyecek geçici ve müstakil bir "çerçeve yasa" hazırlığı kapsamında Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerle yürüttüğü görüşme turunu tamamladı.

Kurtulmuş, 21–22 Temmuz'da TBMM'de gerçekleştirdiği temasların ardından 22 Temmuz Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, yaz tatiline girilmeden çıkarılması hedeflenen düzenlemenin genel af ya da kişiye özel af niteliği taşımayacağını söyledi. Sürecin Meclis çatısı altında yürütülmesi konusunda partiler arasında önemli ölçüde ortak irade bulunduğunu belirten Kurtulmuş'un açıklamaları, buna karşılık düzenlemenin kapsamı ve amacı konusunda ciddi görüş ayrılıklarının sürdüğünü de ortaya koydu.

Görüş ayrılıkları sürüyor

DEM Parti, düzenlemenin yalnızca silah bırakma sürecini düzenleyen teknik bir metinle sınırlı kalmamasını, daha geniş bir demokratikleşme çerçevesi oluşturmasını savunurken; İYİ Parti sürecin tamamına karşı çıktı. CHP ise ortada henüz somut bir yasa teklifinin bulunmadığına dikkat çekti.

Kurtulmuş: "Ne genel ne kişiye özel af olacak"

İki günlük temasların ardından konuşan Kurtulmuş, hazırlanacak metnin "geçici ve müstakil" nitelikte olacağını, yalnızca silah bırakma sürecinin hukuki altyapısını oluşturacağını belirtti. Düzenlemenin kapsamı, denetim mekanizması ve uygulanacağı sürenin yasa içinde açık biçimde tanımlanacağını söyledi.

"Bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmayacaktır. Kısa bir metin olacaktır. Neleri kapsayacağı, neleri kapsamayacağı, denetleme mekanizmasının nasıl oluşacağı ve süresinin ne kadar olacağı bu metinde belirlenecektir."

Kurtulmuş, düzenlemenin amacını örgütün silah bıraktığının ve fesih kararının hangi usullerle doğrulanacağını belirlemek olarak tanımladı. İlk aşamada, grup başkanları ve grup başkanvekillerinin teknik hazırlık yürütmesini; ardından da tüm partilerin temsil edildiği ortak bir çalışma zemininin oluşturulmasını önerdi.

Görüşmeler, üzerinde uzlaşılmış yazılı bir yasa taslağının henüz bulunmadığını da gösterdi. Parti temsilcileri, temaslarda somut bir tekliften çok izlenecek yöntem, düzenlemenin çerçevesi ve Meclis'in üstleneceği rolün ele alındığını aktardı.

DEM Parti: "Geçmişin tekrarlarını üreten bir yasa çözüm olmaz"

Kurtulmuş'un ilk gün görüştüğü DEM Parti, hazırlanacak düzenlemenin yalnızca silah bırakma prosedürünü tanımlayan teknik bir metinle sınırlı kalmaması gerektiğini savundu. Görüşmenin ardından Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan tarafından yapılan ortak açıklamada, çerçeve yasanın Kürt meselesini güvenlik eksenli yaklaşımdan çıkararak hukuk ve siyaset zeminine taşıması gerektiği belirtildi.

"Çerçeve yasanın kapsayıcı karakteriyle, Kürt meselesinin çözümünü çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek katkıyı sağlaması gerektiğini vurguladık."

DEM Parti ayrıca geçmiş dönemlerin güvenlik merkezli uygulamalarının yeni düzenleme aracılığıyla yeniden üretilmemesi gerektiğini vurguladı.

"Geçmişin tekrarlarını ve ezberlerini yeniden üretebilecek bir düzenlemenin bu sürece cevap olamayacağına dikkat çektik. Barış ve demokratik çözüme odaklı bir çerçeve yasa dertlere derman olacaktır."

DEM Parti'nin açıklamasında, beklentinin yalnızca silah bırakanların hukuki statüsünü düzenleyen geçici bir yasa değil; ileride ceza hukuku, infaz sistemi ve demokratikleşme alanındaki reformlara yön verecek daha kapsamlı bir hukuki çerçeve olduğu ortaya koyuldu.

İYİ Parti: "İsim değişse de yaklaşım değişmiyor"

Kurtulmuş'un ikinci gün görüştüğü İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partilerinin komisyon tartışmalarının başladığı ilk günden bu yana benimsediği tutumun değişmediğini söyledi.

"O düşüncelerini söyledi, biz de karşı duruşumuzu ifade ettik. Komisyonun ilk aşamasından itibaren neye karşıysak bugün de aynı tutumumuzun devam ettiğini söyledik."

Dervişoğlu, hazırlanacak metnin adına "çerçeve yasa", "geçici yasa" ya da başka bir ad verilmesinin yaklaşımlarını değiştirmeyeceğini belirterek, silah bırakma süreci tamamlanmadan böyle bir düzenlemeye karşı olduklarını ifade etti. Grup toplantısında ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Siz Türk milletinin hukukunun çizdiği çerçeveden mi, PKK'nın ve İmralı'nın çizilmesini istediği çerçeveden mi konuşacaksınız? Kavramlarla bize oyun oynamaya kalkmayın. Adına geçici yasa, münhasır yasa, entegrasyon yasası veya barış hukuku diyebilirsiniz."

CHP: "Çerçeve yasanın geciktiği kanaatindeyiz"

Kurtulmuş'un CHP heyetiyle görüşmesinin ardından ayrıntılı bir ortak açıklama yapılmadı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partilerinin hukuki düzenleme ihtiyacına ilkesel olarak karşı olmadığını, ancak "çerçeve yasanın geciktiği kanaatinde" olduklarını söyledi.

CHP'nin açıklamaları, partinin nihai tutumunu somut yasa teklifini gördükten sonra belirleyeceğine işaret etti. Görüşmede, sürecin Meclis çatısı altında ve şeffaf bir biçimde yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

MHP, AK Parti ve Yeni Yol'dan sınırlı açıklamalar

Kurtulmuş'un görüştüğü MHP, AK Parti ve Yeni Yol Grubu görüşmelerinin ardından kapsamlı siyasi değerlendirmeler yapılmadı. TBMM Başkanı, yönteme ilişkin önemli ölçüde ortak anlayış bulunduğunu belirterek teknik hazırlıkların grup başkanları ve grup başkanvekillerince yürütülmesini, ardından bütün partilerin temsil edildiği ortak bir çalışma zemini oluşturulmasını önerdi.

AK Parti yöneticileri de daha önce yaptıkları açıklamalarda hazırlığın sürdüğünü ve sürecin Meclis çatısı altında ilerletilmesinden yana olduklarını ifade etmişti.

"Çerçeve yasa" tartışmasının odağında ne var?

Kurtulmuş'un kullandığı "çerçeve yasa" ifadesi, Meclis'e sunulmuş resmî bir kanun teklifinin adı değil; hazırlanması planlanan düzenlemenin niteliğini tanımlayan siyasal ve hukuki bir kavram.

TBMM Başkanı'nın tarif ettiği modele göre düzenleme, örgütün silah bıraktığının ve örgütsel yapısını sona erdirdiğinin hangi usullerle doğrulanacağını, sürecin hangi süre içinde tamamlanacağını ve bundan yararlanacak kişilere uygulanacak hukuki esasları belirleyen süreli ve sınırlı bir yasa olacak.

DEM Parti ise aynı kavrama daha geniş bir anlam yüklüyor. Partiye göre çerçeve yasa, yalnızca silah bırakma sürecini düzenleyen geçici bir metin değil; ileride ceza hukuku, infaz sistemi, Terörle Mücadele Kanunu ve demokratikleşme alanındaki reformlara yön verecek temel bir hukuki çerçeve oluşturmalı.

Meclis'in önündeki temel tartışma

İki günlük görüşme trafiği, esas görüş ayrılığının yöntemde değil, hazırlanacak düzenlemenin kapsamı ve amacı üzerinde yoğunlaştığını gösterdi.

Kurtulmuş'un önerdiği model, silah bırakma ve örgütün feshedilmesinin hukuki sonuçlarını düzenleyen geçici ve sınırlı bir yasa öngörüyor. DEM Parti aynı düzenlemenin Kürt meselesini güvenlik eksenli yaklaşımdan çıkararak hukuk ve siyaset zeminine taşıyacak daha geniş bir demokratikleşme çerçevesi oluşturmasını istiyor. İYİ Parti sürecin tamamına karşı çıkarak böyle bir düzenlemenin meşruiyetini reddediyor. CHP ise tartışmanın somut bir yasa teklifi üzerinden yürütülmesi gerektiğini savunuyor.

(AEK)