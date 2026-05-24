İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin Santral İstanbul Kampüsü’nü terk etmeme eylemi üçüncü gününde sürüyor.

Gece yarısı nöbet alanına gelen Rektör Ege Yazgan, “mağduriyet yaşanmaması” için çalışmaların sürdüğünü belirtirken kampüsün kapatılacağını duyurdu.

Bilgi Üniversitesi öğrencileri kampüste sabahladı: Okulumuzu terk etmeyeceğiz

Rektörün açıklamasının ardından sabah saatlerinden itibaren kampüs çevresi yoğun polis ablukası altına alındı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 22 Mayıs 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla, kurucu vakfına daha önce kayyım atanan üniversitenin faaliyet iznini kaldırarak kapatılmasına karar vermişti.

#bilgiüniversitesi | Bilgi öğrencileri kapının önünden polis tarafından uzaklaştırıldı. Öğrenciler ve akademisyenler yol kenarında beklerken yoldan geçen sürücüler de korna çalarak destek veriyor.

Bilgi Üniversitesi Erdoğan imzasıyla kapatıldı

Öğrencilerden kötü muamele ve işkence beyanları

Üniversite öğrencilerinin bağımsız dayanışma ağı Bilgi Öğrenci Dayanışma ise öğle saatlerindeki polis müdahalesi esnasında bazı öğrencilerin işkenceye maruz kaldığını ve gözaltına alındığını duyurdu.

Dayanışma ağının yayınladığı videoda öğrencilerden biri “Ablukaya alındık. Arkadaşlarımızı saçlarından çektiler, kollarından çektiler. Hepimiz işkenceye uğradık. Geriye 10 kişi kadar kaldık. Gözaltına alınan arkadaşlarımızı geri alacağız, okulumuzu geri istiyoruz,” dedi.

🔴 Bilgi Üniversitesi'nde üçüncü gün: Kampüs ablukasında gözaltılar



sendika.org’da yer alan habere göre ise öğrenciler, üniversiteyi ve üniversite emekçilerini savunmak amacıyla bir araya gelen akademisyenlerin, çalışanların ve öğrencilerin kampüse girişine izin verilmesini istedi.

Öğrenciler ayrıca dayanışma için gönderilen erzakların içeri alınmasını ve kampüs çevresindeki polis ablukasının kaldırılmasını talep etti.

Öğrenciler, Bilgi Üniversitesi Tarihi Kapı önünde eylemlerini sürdürüyor. (TY)