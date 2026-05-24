Bilgi Üniversitesi’nde üçüncü gün: Kampüs ablukasında gözaltılar
İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin Santral İstanbul Kampüsü’nü terk etmeme eylemi üçüncü gününde sürüyor.
Gece yarısı nöbet alanına gelen Rektör Ege Yazgan, “mağduriyet yaşanmaması” için çalışmaların sürdüğünü belirtirken kampüsün kapatılacağını duyurdu.
Rektörün açıklamasının ardından sabah saatlerinden itibaren kampüs çevresi yoğun polis ablukası altına alındı.
#bilgiüniversitesi | Bilgi öğrencileri kapının önünden polis tarafından uzaklaştırıldı. Öğrenciler ve akademisyenler yol kenarında beklerken yoldan geçen sürücüler de korna çalarak destek veriyor. pic.twitter.com/GGiIjdJXpw— bianet (@bianet_org) May 24, 2026
Öğrencilerden kötü muamele ve işkence beyanları
Üniversite öğrencilerinin bağımsız dayanışma ağı Bilgi Öğrenci Dayanışma ise öğle saatlerindeki polis müdahalesi esnasında bazı öğrencilerin işkenceye maruz kaldığını ve gözaltına alındığını duyurdu.
Dayanışma ağının yayınladığı videoda öğrencilerden biri “Ablukaya alındık. Arkadaşlarımızı saçlarından çektiler, kollarından çektiler. Hepimiz işkenceye uğradık. Geriye 10 kişi kadar kaldık. Gözaltına alınan arkadaşlarımızı geri alacağız, okulumuzu geri istiyoruz,” dedi.
sendika.org’da yer alan habere göre ise öğrenciler, üniversiteyi ve üniversite emekçilerini savunmak amacıyla bir araya gelen akademisyenlerin, çalışanların ve öğrencilerin kampüse girişine izin verilmesini istedi.
Öğrenciler ayrıca dayanışma için gönderilen erzakların içeri alınmasını ve kampüs çevresindeki polis ablukasının kaldırılmasını talep etti.
Öğrenciler, Bilgi Üniversitesi Tarihi Kapı önünde eylemlerini sürdürüyor. (TY)