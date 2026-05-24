ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 24.05.2026 15:35 24 Mayıs 2026 15:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.05.2026 15:59 24 Mayıs 2026 15:59
Okuma Okuma:  2 dakika

Bilgi Üniversitesi’nde üçüncü gün: Kampüs ablukasında gözaltılar

“Arkadaşlarımızı saçlarından çektiler, kollarından çektiler. Hepimiz işkenceye uğradık. Geriye 10 kişi kadar kaldık. Gözaltına alınan arkadaşlarımızı geri alacağız, okulumuzu geri istiyoruz.”

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bilgi Üniversitesi’nde üçüncü gün: Kampüs ablukasında gözaltılar
Fotoğraf: Bilgi Öğrenci Dayanışma

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin Santral İstanbul Kampüsü’nü terk etmeme eylemi üçüncü gününde sürüyor. 

Gece yarısı nöbet alanına gelen Rektör Ege Yazgan, “mağduriyet yaşanmaması” için çalışmaların sürdüğünü belirtirken kampüsün kapatılacağını duyurdu.

Bilgi Üniversitesi öğrencileri kampüste sabahladı: Okulumuzu terk etmeyeceğiz
Bilgi Üniversitesi öğrencileri kampüste sabahladı: Okulumuzu terk etmeyeceğiz
23 Mayıs 2026

Rektörün açıklamasının ardından sabah saatlerinden itibaren kampüs çevresi yoğun polis ablukası altına alındı. 

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Mayıs 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla, kurucu vakfına daha önce kayyım atanan üniversitenin faaliyet iznini kaldırarak kapatılmasına karar vermişti.
Bilgi Üniversitesi Erdoğan imzasıyla kapatıldı
Bilgi Üniversitesi Erdoğan imzasıyla kapatıldı
22 Mayıs 2026

Öğrencilerden kötü muamele ve işkence beyanları

Üniversite öğrencilerinin bağımsız dayanışma ağı Bilgi Öğrenci Dayanışma ise öğle saatlerindeki polis müdahalesi esnasında bazı öğrencilerin işkenceye maruz kaldığını ve gözaltına alındığını duyurdu. 

Dayanışma ağının yayınladığı videoda öğrencilerden biri “Ablukaya alındık. Arkadaşlarımızı saçlarından çektiler, kollarından çektiler. Hepimiz işkenceye uğradık. Geriye 10 kişi kadar kaldık. Gözaltına alınan arkadaşlarımızı geri alacağız, okulumuzu geri istiyoruz,” dedi.

sendika.org’da yer alan habere göre ise öğrenciler, üniversiteyi ve üniversite emekçilerini savunmak amacıyla bir araya gelen akademisyenlerin, çalışanların ve öğrencilerin kampüse girişine izin verilmesini istedi.

Öğrenciler ayrıca dayanışma için gönderilen erzakların içeri alınmasını ve kampüs çevresindeki polis ablukasının kaldırılmasını talep etti.

Öğrenciler, Bilgi Üniversitesi Tarihi Kapı önünde eylemlerini sürdürüyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Bilgi Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan polis müdahalesi kötü muamele ve işkence
ilgili haberler
30. YIL KUTLAMASINA HAZIRLANIRKEN KAPATILDI
Bilgi Üniversitesi nasıl kuruldu?
23 Mayıs 2026
/haber/bilgi-universitesi-nasil-kuruldu-319887
Bilgi Üniversitesi öğrencileri kampüste sabahladı: Okulumuzu terk etmeyeceğiz
23 Mayıs 2026
/haber/bilgi-universitesi-ogrencileri-kampuste-sabahladi-okulumuzu-terk-etmeyecegiz-319884
Bilgi Üniversitesi öğrencileri: “Geleceğimiz bir gecede karartılamaz”
22 Mayıs 2026
/haber/bilgi-universitesi-ogrencileri-gelecegimiz-bir-gecede-karartilamaz-319871
Bilgi Üniversitesi kapatıldı, çevik kuvvet okula geldi
22 Mayıs 2026
/haber/bilgi-universitesi-kapatildi-cevik-kuvvet-okula-geldi-319860
Bilgi Üniversitesi Erdoğan imzasıyla kapatıldı
22 Mayıs 2026
/haber/bilgi-universitesi-erdogan-imzasiyla-kapatildi-319837
Bilgi Üniversitesi’ne kayyım atanması: Öğrenciler, çalışanlar, akademisyenler endişeli
17 Eylül 2025
/haber/bilgi-universitesine-kayyim-atanmasi-ogrenciler-calisanlar-akademisyenler-endiseli-311580
Bilgi Üniversitesi'ne kayyım atandı
13 Eylül 2025
/haber/bilgi-universitesi-ne-kayyim-atandi-311469
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
30. YIL KUTLAMASINA HAZIRLANIRKEN KAPATILDI
Bilgi Üniversitesi nasıl kuruldu?
23 Mayıs 2026
/haber/bilgi-universitesi-nasil-kuruldu-319887
Bilgi Üniversitesi öğrencileri kampüste sabahladı: Okulumuzu terk etmeyeceğiz
23 Mayıs 2026
/haber/bilgi-universitesi-ogrencileri-kampuste-sabahladi-okulumuzu-terk-etmeyecegiz-319884
Bilgi Üniversitesi öğrencileri: “Geleceğimiz bir gecede karartılamaz”
22 Mayıs 2026
/haber/bilgi-universitesi-ogrencileri-gelecegimiz-bir-gecede-karartilamaz-319871
Bilgi Üniversitesi kapatıldı, çevik kuvvet okula geldi
22 Mayıs 2026
/haber/bilgi-universitesi-kapatildi-cevik-kuvvet-okula-geldi-319860
Bilgi Üniversitesi Erdoğan imzasıyla kapatıldı
22 Mayıs 2026
/haber/bilgi-universitesi-erdogan-imzasiyla-kapatildi-319837
Bilgi Üniversitesi’ne kayyım atanması: Öğrenciler, çalışanlar, akademisyenler endişeli
17 Eylül 2025
/haber/bilgi-universitesine-kayyim-atanmasi-ogrenciler-calisanlar-akademisyenler-endiseli-311580
Bilgi Üniversitesi'ne kayyım atandı
13 Eylül 2025
/haber/bilgi-universitesi-ne-kayyim-atandi-311469
Sayfa Başına Git