DW: Dîroka Weşanê: 24.05.2026 17:51 24 Gulan 2026 17:51
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 24.05.2026 17:57 24 Gulan 2026 17:57
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Li Zanîngeha Bilgiyê roja sêyem: Gelek kes hatin desteserkirin

“Bi porê hevalên me girtin û kaş kirin, bi destên wan girtin û kaş kirin. Em hemû rastî îşkenceyê hatin. Em tenê 10 kesan man. Em ê hevalên xwe yên hatine desteserkirin paşve bigirin, em dibistana xwe dixwazin.”

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Navenda Nûçeyan a BIAyê
Fotograf: Hevgirtina Xwendekaran a Bilgiyê

Çalakiya xwendekar û akademisyenên Zanîngeha Bilgiyê ya Stenbolê ya terknekirina Kampûsa Santral Stenbolê, di roja sêyem de berdewam dike.

Rektor Ege Yazgan ê ku nîvê şevê hat qada nobetê, diyar kir ku ji bo “mexdûriyet çênebe” xebat berdewam dikin û ragihand ku kampûs dê were girtin.

Zanîngeha Bilgiyê bi îmzeya Erdoğan hat girtin
22 Gulan 2026

Piştî daxuyaniya rektor, ji saetên sibehê pê ve derdora kampûsê hate dorpêçkirin.

Serokê Giştî yê AKPê û Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan, bi Biryara Serokomariyê ya ku di Rojnameya Fermî ya 22yê Gulana 2026an de hatibû weşandin, destûra xebatkirinê ya zanîngehê ku berê qeyûm ji bo weqfa wê ya damezrîner re hatibû tayînkirin betal kiribû û biryara girtina wê dabû.

Daxuyaniyên xwendekaran ên li ser îşkenceyê

Tora hevgirtinê ya serbixwe ya xwendekarên zanîngehê ‘Hevgirtina Xwendekaran a Bilgiyê’ ragihand ku di dema midaxaleya polîsan a li derdora nîvroyê de, hinek xwendekar rûbirûyê îşkenceyê hatine û hatine desteserkirin.

Di vîdeoya ku ji aliyê tora hevgirtinê ve hat weşandin de xwendekarekê weha got: “Em girtin bin dorpêçê. Hevalên me bi porê wan girtin û kaş kirin, bi destên wan girtin û kaş kirin. Em hemû rastî îşkenceyê hatin. Em wekî 10 kes man. Em ê hevalên xwe yên hatine desteserkirin paşve bigirin, em dibistana xwe şûnve dixwazin.”

Li gorî nûçeya ku di sendika.orgê de weşiyaye, xwendekaran xwest ku destûr bidin akademisyen, xebatkar û xwendekarên ku ji bo parastina zanîngehê û kedkarên zanîngehê hatine ba hev, da ku bikevin hundirê kampûsê.

Xwendekaran her weha daxwaz kir ku destûr bidin xurekên ku ji bo hevgirtinê hatine şandin bikevin hundir û dorpêça polîsan a li derdora kampûsê were rakirin.

Xwendekar, li ber Deriyê Dîrokî yê Zanîngeha Bilgiyê çalakiya xwe berdewam dikin. (TY/AY)

 

Stenbol
zanîngeha bîlgîyê Qeyûm girtin xwendekar
