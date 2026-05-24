Li Zanîngeha Bilgiyê roja sêyem: Gelek kes hatin desteserkirin
Çalakiya xwendekar û akademisyenên Zanîngeha Bilgiyê ya Stenbolê ya terknekirina Kampûsa Santral Stenbolê, di roja sêyem de berdewam dike.
Rektor Ege Yazgan ê ku nîvê şevê hat qada nobetê, diyar kir ku ji bo “mexdûriyet çênebe” xebat berdewam dikin û ragihand ku kampûs dê were girtin.
Piştî daxuyaniya rektor, ji saetên sibehê pê ve derdora kampûsê hate dorpêçkirin.
#bilgiüniversitesi | Bilgi öğrencileri kapının önünden polis tarafından uzaklaştırıldı. Öğrenciler ve akademisyenler yol kenarında beklerken yoldan geçen sürücüler de korna çalarak destek veriyor.
Daxuyaniyên xwendekaran ên li ser îşkenceyê
Tora hevgirtinê ya serbixwe ya xwendekarên zanîngehê ‘Hevgirtina Xwendekaran a Bilgiyê’ ragihand ku di dema midaxaleya polîsan a li derdora nîvroyê de, hinek xwendekar rûbirûyê îşkenceyê hatine û hatine desteserkirin.
Di vîdeoya ku ji aliyê tora hevgirtinê ve hat weşandin de xwendekarekê weha got: “Em girtin bin dorpêçê. Hevalên me bi porê wan girtin û kaş kirin, bi destên wan girtin û kaş kirin. Em hemû rastî îşkenceyê hatin. Em wekî 10 kes man. Em ê hevalên xwe yên hatine desteserkirin paşve bigirin, em dibistana xwe şûnve dixwazin.”
🗣️ “Arkadaşlarımızı saçlarından çektiler, kollarından çektiler. Hepimiz işkenceye uğradık. Geriye 10 kişi kadar kaldık. Gözaltına alınan arkadaşlarımızı geri alacağız, okulumuzu geri istiyoruz.”… pic.twitter.com/1mFUeTOhbB
Li gorî nûçeya ku di sendika.orgê de weşiyaye, xwendekaran xwest ku destûr bidin akademisyen, xebatkar û xwendekarên ku ji bo parastina zanîngehê û kedkarên zanîngehê hatine ba hev, da ku bikevin hundirê kampûsê.
Xwendekaran her weha daxwaz kir ku destûr bidin xurekên ku ji bo hevgirtinê hatine şandin bikevin hundir û dorpêça polîsan a li derdora kampûsê were rakirin.
Xwendekar, li ber Deriyê Dîrokî yê Zanîngeha Bilgiyê çalakiya xwe berdewam dikin. (TY/AY)