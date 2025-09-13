ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 13 Eylül 2025 14:42
 ~ Son Güncelleme: 13 Eylül 2025 14:46
1 dk Okuma

Bilgi Üniversitesi'ne kayyım atandı

TMSF tarafından el konulan Bilgi Üniversitesi'nin mevcut yönetiminin görevine son verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Bilgi Üniversitesi'ne kayyım atandı
Fotoğraf: AA

Can Holding'e yönelik soruşturmada 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Bilgi Üniversitesi, Habertürk ve Show TV'nin de bulunduğu 121 şirkete TMSF'nin kayyım olarak atanmasına karar verdi.

YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve Avukat Mehmet Çiçek'in yer aldığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Kayyım Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Küçükçekmece 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin bugünkü kararı gereği 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu EK-11. Maddesi uyarınca, Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfını yönetmek ve temsil etmek üzere kayyım olarak atanmaları nedeniyle İstanbul Bilgi Üniversitesinin mütevelli heyetinin görevinin sonlandırıldığı bildirildi.

11 Eylül 2025

"Eğitim-öğretime devam edilecek"

İstanbul Bilgi Üniversitesinin mütevelli heyetinin yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilen heyet olarak bugün itibarıyla göreve başladıklarının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Bilgi Üniversitesi, akademik ve idari kadrosu ile çalışanların haklarına herhangi bir zarar gelmeksizin, eğitim öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden, aksamadan devam edecek olup hocalarımızın, öğrencilerimizin ve idari personelimizin hak ve yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır."

(AB)

