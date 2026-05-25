Erdoğan geri adım attı: Bilgi Üniversitesi’nin kapatılma kararı iptal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasına dair kararı yürürlükten kaldırıldı.

Karar bugünkü Resmî Gazete’de yayımlandı. Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına dair 21/5/2026 tarihli ve 11384 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir."

Bilgi Üniversitesi, 21 Mayıs'ta Resmi Gazete'de Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kapatılmıştı. Öğrenciler, okullarının kapatılmasını 21 Mayıs'tan bu yana protesto ediyor ve kapatılmaması için eylemler yapıyordu.

