ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 25.05.2026 00:08 25 Mayıs 2026 00:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.05.2026 00:30 25 Mayıs 2026 00:30
Okuma Okuma:  1 dakika

Erdoğan geri adım attı: Bilgi Üniversitesi’nin kapatılma kararı iptal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mayıs'ta imza attığı Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin kararı yürürlükten kaldırdı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Erdoğan geri adım attı: Bilgi Üniversitesi’nin kapatılma kararı iptal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasına dair kararı yürürlükten kaldırıldı.

Karar bugünkü Resmî Gazete’de yayımlandı. Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına dair 21/5/2026 tarihli ve 11384 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir."

Bilgi Üniversitesi, 21 Mayıs'ta Resmi Gazete'de Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kapatılmıştı. Öğrenciler, okullarının kapatılmasını 21 Mayıs'tan bu yana protesto ediyor ve kapatılmaması için eylemler yapıyordu.

Bilgi Üniversitesi Erdoğan imzasıyla kapatıldı
Bilgi Üniversitesi Erdoğan imzasıyla kapatıldı
22 Mayıs 2026
Bilgi Üniversitesi kapatıldı, çevik kuvvet okula geldi
Bilgi Üniversitesi kapatıldı, çevik kuvvet okula geldi
22 Mayıs 2026
Bilgi Üniversitesi’nde üçüncü gün: Kampüs ablukasında gözaltılar
Bilgi Üniversitesi’nde üçüncü gün: Kampüs ablukasında gözaltılar
24 Mayıs 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Bilgi Üniversitesi
ilgili haberler
Bilgi Üniversitesi’nde üçüncü gün: Kampüs ablukasında gözaltılar
24 Mayıs 2026
/haber/bilgi-universitesinde-ucuncu-gun-kampus-ablukasinda-gozaltilar-319904
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ'NİN KAPATILMASI
İstanbul Barosu: Yasama yetkisi gasp edildi
23 Mayıs 2026
/haber/istanbul-barosu-yasama-yetkisi-gasp-edildi-319892
30. YIL KUTLAMASINA HAZIRLANIRKEN KAPATILDI
Bilgi Üniversitesi nasıl kuruldu?
23 Mayıs 2026
/haber/bilgi-universitesi-nasil-kuruldu-319887
Bilgi Üniversitesi öğrencileri kampüste sabahladı: Okulumuzu terk etmeyeceğiz
23 Mayıs 2026
/haber/bilgi-universitesi-ogrencileri-kampuste-sabahladi-okulumuzu-terk-etmeyecegiz-319884
Bilgi Üniversitesi öğrencileri: “Geleceğimiz bir gecede karartılamaz”
22 Mayıs 2026
/haber/bilgi-universitesi-ogrencileri-gelecegimiz-bir-gecede-karartilamaz-319871
Bilgi Üniversitesi kapatıldı, çevik kuvvet okula geldi
22 Mayıs 2026
/haber/bilgi-universitesi-kapatildi-cevik-kuvvet-okula-geldi-319860
Bilgi Üniversitesi Erdoğan imzasıyla kapatıldı
22 Mayıs 2026
/haber/bilgi-universitesi-erdogan-imzasiyla-kapatildi-319837
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Bilgi Üniversitesi’nde üçüncü gün: Kampüs ablukasında gözaltılar
24 Mayıs 2026
/haber/bilgi-universitesinde-ucuncu-gun-kampus-ablukasinda-gozaltilar-319904
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ'NİN KAPATILMASI
İstanbul Barosu: Yasama yetkisi gasp edildi
23 Mayıs 2026
/haber/istanbul-barosu-yasama-yetkisi-gasp-edildi-319892
30. YIL KUTLAMASINA HAZIRLANIRKEN KAPATILDI
Bilgi Üniversitesi nasıl kuruldu?
23 Mayıs 2026
/haber/bilgi-universitesi-nasil-kuruldu-319887
Bilgi Üniversitesi öğrencileri kampüste sabahladı: Okulumuzu terk etmeyeceğiz
23 Mayıs 2026
/haber/bilgi-universitesi-ogrencileri-kampuste-sabahladi-okulumuzu-terk-etmeyecegiz-319884
Bilgi Üniversitesi öğrencileri: “Geleceğimiz bir gecede karartılamaz”
22 Mayıs 2026
/haber/bilgi-universitesi-ogrencileri-gelecegimiz-bir-gecede-karartilamaz-319871
Bilgi Üniversitesi kapatıldı, çevik kuvvet okula geldi
22 Mayıs 2026
/haber/bilgi-universitesi-kapatildi-cevik-kuvvet-okula-geldi-319860
Bilgi Üniversitesi Erdoğan imzasıyla kapatıldı
22 Mayıs 2026
/haber/bilgi-universitesi-erdogan-imzasiyla-kapatildi-319837
Sayfa Başına Git