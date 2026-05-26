HABER
YT: Yayın Tarihi: 26.05.2026 18:34 26 Mayıs 2026 18:34
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.05.2026 18:40 26 Mayıs 2026 18:40
Okuma Okuma:  2 dakika

Bilgi Üniversitesi’nden “kesintisiz eğitim” açıklaması

Üniversite yönetimi, eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintiye uğramadan devam edeceğini belirterek öğrenciler ve çalışanlar açısından herhangi bir mağduriyet yaşanmayacağını vurguladı.

BİA Haber Merkezi

Bilgi Üniversitesi, Santral İstanbul yerleşkesi/Fotoğraf: Bilgi Üniversitesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi, son günlerde kamuoyunda tartışmalara neden olan “kapatma ve yeniden açılma” sürecine ilişkin açıklama yaptı. 

Üniversite yönetimi, eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintiye uğramadan devam edeceğini belirterek öğrenciler ve çalışanlar açısından herhangi bir mağduriyet yaşanmayacağını vurguladı.

Süreç, Can Holding’e yönelik yürütülen adli incelemeler kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin durumunun da gündeme gelmesiyle başlamıştı. Bu kapsamda bazı idari değerlendirmeler yapılmış, üniversitenin faaliyetlerine ilişkin tartışmalar kamuoyuna yansımıştı. Erdoğan'ın kararı ile bir gecede 22 Mayıs'ta kapatılmıştı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ise gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada, üniversitede eğitim sürecinin sekteye uğramaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi. YÖK, öğrencilerin ve akademik personelin haklarının korunacağını ve sürecin yakından takip edildiğini açıkladı.

Üniversite yönetiminin açıklaması şöyle:

“Eğitim-öğretim faaliyetlerimiz kesintisiz şekilde devam etmektedir. Öğrencilerimizin akademik süreçlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için tüm idari ve akademik önlemler alınmıştır. Süreç şeffaf biçimde yürütülmekte olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

25 Mayıs 2026
22 Mayıs 2026
23 Mayıs 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Bilgi Üniversitesi bilgi üniversitesi çalışanları bilgi üniversitesi akademisyenleri
Erdoğan geri adım attı: Bilgi Üniversitesi'nin kapatılma kararı iptal
25 Mayıs 2026
Bilgi Üniversitesi'nde üçüncü gün: Kampüs ablukasında gözaltılar
24 Mayıs 2026
30. YIL KUTLAMASINA HAZIRLANIRKEN KAPATILDI
Bilgi Üniversitesi nasıl kuruldu?
23 Mayıs 2026
Bilgi Üniversitesi öğrencileri kampüste sabahladı: Okulumuzu terk etmeyeceğiz
23 Mayıs 2026
Bilgi Üniversitesi öğrencileri: "Geleceğimiz bir gecede karartılamaz"
22 Mayıs 2026
Bilgi Üniversitesi kapatıldı, çevik kuvvet okula geldi
22 Mayıs 2026
Bilgi Üniversitesi Erdoğan imzasıyla kapatıldı
22 Mayıs 2026
Bilgi Üniversitesi'ne kayyım atanması: Öğrenciler, çalışanlar, akademisyenler endişeli
17 Eylül 2025
Bilgi Üniversitesi'ne kayyım atandı
13 Eylül 2025
"1 KARDEŞLE 1 YILLIK DAYANIŞMA PAKETİ"
Bilgi Üniversitesi ve Derin Yoksulluk Ağı'ndan 'Beraber' kampanyası
30 Kasım 2023
