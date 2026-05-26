Bilgi Üniversitesi’nden “kesintisiz eğitim” açıklaması

İstanbul Bilgi Üniversitesi, son günlerde kamuoyunda tartışmalara neden olan “kapatma ve yeniden açılma” sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Üniversite yönetimi, eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintiye uğramadan devam edeceğini belirterek öğrenciler ve çalışanlar açısından herhangi bir mağduriyet yaşanmayacağını vurguladı.

Süreç, Can Holding’e yönelik yürütülen adli incelemeler kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin durumunun da gündeme gelmesiyle başlamıştı. Bu kapsamda bazı idari değerlendirmeler yapılmış, üniversitenin faaliyetlerine ilişkin tartışmalar kamuoyuna yansımıştı. Erdoğan'ın kararı ile bir gecede 22 Mayıs'ta kapatılmıştı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ise gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada, üniversitede eğitim sürecinin sekteye uğramaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi. YÖK, öğrencilerin ve akademik personelin haklarının korunacağını ve sürecin yakından takip edildiğini açıkladı.

Üniversite yönetiminin açıklaması şöyle:

“Eğitim-öğretim faaliyetlerimiz kesintisiz şekilde devam etmektedir. Öğrencilerimizin akademik süreçlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için tüm idari ve akademik önlemler alınmıştır. Süreç şeffaf biçimde yürütülmekte olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

