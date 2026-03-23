HABER
23 Mart 2026 17:19
 Son Güncelleme: 23 Mart 2026 17:37
Okuma: 1 dakika

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’e 32 yıla kadar hapis talebi

Savcılık, dosyanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasıyla birleştirilmesini istedi.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: İnan Güney / X

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile birlikte 7 kişi hakkında iddianame hazırladı.

Güney’i "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ile suçlayan savcılık İnan’ın 31 yıl 8 aya kadar hapsini istedi.

Ayrıca dosyanın Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklu yargılandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasıyla birleştirilmesini talep etti.

Savcılık dosyayı İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede ayrıca Seyhan Özcan (İnan Güney’in Özel Kalem Müdürü), Sabriye Akkaya (ablası), İsmail Akkaya (eniştesi), Deniz Göleli (şoförü), Veysel Eren Güven (koruması) ile Mehmet Akif Bulut için de ceza isteniyor.

İnan Güney, 3K isimli reklam şirketinin gayriresmi ortağı olmak, bu şirkete usulsüz ihaleler ve doğrudan işler bağlamak, bu işleri Beltaş Genel Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediye Başkanlığı dönemlerinde, Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Kağan Sürmegöz üzerinden gerçekleştirmekle suçlanıyor.

Ancak suçlamalar 3K isimli şirketin yetkililerinden Serkan Öztürk ve Rauf Cem Istıranca’nın ifadelerine dayanıyor.

Güney tutuklandığında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Can Abacı, Mustafa Mutlu ve Aziz İhsan Aktaş’ı kendisine iftira atmakla suçlamıştı. Güney, 19 Ağustos 2025’te ‘yolsuzluk’ iddiasıyla tutuklanmıştı.

İnan Güney kimdir?
15 Ağustos 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
beyoğlu belediyesi İnan Güney
ilgili haberler
İBB OPERASYONU
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 16 kişi tutuklandı
19 Ağustos 2025
/haber/beyoglu-belediye-baskani-inan-guney-ve-16-kisi-tutuklandi-310567
Tutuklu İnan Güney’den Savcı Sayan’a suç duyurusu açıklaması
6 Ocak 2026
/haber/tutuklu-inan-guneyden-savci-sayana-suc-duyurusu-aciklamasi-315308
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden alındı
19 Ağustos 2025
/haber/beyoglu-belediye-baskani-inan-guney-gorevden-alindi-310599
Gözaltındaki İnan Güney: Moral bozmak yok, atlatacağız
15 Ağustos 2025
/haber/gozaltindaki-inan-guney-moral-bozmak-yok-atlatacagiz-310450
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı
25 Mart 2025
/haber/beyoglu-belediye-baskani-inan-guney-ifadeye-cagrildi-305819
Özgür Çelik: İnan Güney sistematik şekilde hedef alındı
15 Ağustos 2025
/haber/ozgur-celik-inan-guney-sistematik-sekilde-hedef-alindi-310466
İnan Güney Silivri'den konuştu: Haklıyız, geri adım atmıyorum
30 Ekim 2025
/haber/inan-guney-silivri-den-konustu-hakliyiz-geri-adim-atmiyorum-313042
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 42 kişi gözaltında
15 Ağustos 2025
/haber/beyoglu-belediye-baskani-inan-guney-dahil-42-kisi-gozaltinda-310439
Özel’den “İnan Güney” tepkisi: 9 dalga değil, 99 dalga yapsanız da başaramayacaksınız
15 Ağustos 2025
/haber/ozelden-inan-guney-tepkisi-9-dalga-degil-99-dalga-yapsaniz-da-basaramayacaksiniz-310460
6 No'lu Daireden 9 No'lu Silivri Cezaevine: İnan Güney
21 Ocak 2026
/haber/6-no-lu-daireden-9-no-lu-silivri-cezaevine-inan-guney-315841
