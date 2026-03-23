Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’e 32 yıla kadar hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile birlikte 7 kişi hakkında iddianame hazırladı.

Güney’i "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ile suçlayan savcılık İnan’ın 31 yıl 8 aya kadar hapsini istedi.

Ayrıca dosyanın Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklu yargılandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasıyla birleştirilmesini talep etti.

Savcılık dosyayı İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede ayrıca Seyhan Özcan (İnan Güney’in Özel Kalem Müdürü), Sabriye Akkaya (ablası), İsmail Akkaya (eniştesi), Deniz Göleli (şoförü), Veysel Eren Güven (koruması) ile Mehmet Akif Bulut için de ceza isteniyor.

İnan Güney, 3K isimli reklam şirketinin gayriresmi ortağı olmak, bu şirkete usulsüz ihaleler ve doğrudan işler bağlamak, bu işleri Beltaş Genel Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediye Başkanlığı dönemlerinde, Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Kağan Sürmegöz üzerinden gerçekleştirmekle suçlanıyor.

Ancak suçlamalar 3K isimli şirketin yetkililerinden Serkan Öztürk ve Rauf Cem Istıranca’nın ifadelerine dayanıyor.

Güney tutuklandığında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Can Abacı, Mustafa Mutlu ve Aziz İhsan Aktaş’ı kendisine iftira atmakla suçlamıştı. Güney, 19 Ağustos 2025’te ‘yolsuzluk’ iddiasıyla tutuklanmıştı.

İnan Güney kimdir?

(HA)