Yayın Tarihi: 15 Ağustos 2025 08:33
 ~ Son Güncelleme: 15 Ağustos 2025 12:06
3 dk Okuma

İnan Güney kimdir?

Seçimlerde yüzde 49,22 oy oranıyla sandıktan birinci çıkan CHP'li İnan Güney, AKP'li rakibi Haydar Ali Yıldız’ı geride bıraktı Beyoğlu Belediye Başkanı seçildi.

İnan Güney kimdir?
Fotoğraf: Beyoğlu Belediyesi

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Beyoğlu Belediye Başkanı olarak seçildi İnan Güney, Sivaslı bir aileden gelen Güney’in babası da bu belediyeden emekli olmuştu.

Türkiye genelinde 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde birçok belediye el değiştirdi. Bunlardan biri de İstanbul’un vitrini olan Beyoğlu ilçesiydi.

Seçimlerde yüzde 49.22 oy oranıyla  CHP’nin adayı İnan Güney, AKP'li rakibi Haydar Ali Yıldız'a üstünlük sağlayarak başkan seçildi.

Güney, göreve geldiği 31 Mart 2024’ten itibaren geçen kısa sürede, ilçeye sosyal yaşamdan ulaşım ve hayvan dostu projelere kadar birçok hizmet kazandırdı. Faaliyet raporlarına göre öne çıkan çalışmalar şöyle:

*Emekli Evleri – İlçedeki emeklilerin sosyalleşebileceği, dinlenebileceği ve çeşitli etkinliklere katılabileceği alanlar oluşturuldu.

Ücretsiz Ring Seferleri – Vatandaşların ilçe içi ulaşımını kolaylaştırmak için ücretsiz ring otobüs hatları hizmete alındı.

Beyoğlu Öğrenci Ye Projesi – Öğrencilerin sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek hizmetine erişimini sağlayan sosyal destek projesi başlatıldı.

Beslenme Saati Projesi – Özellikle çocukların okulda sağlıklı beslenmesini amaçlayan uygulama hayata geçirildi.

Okullarda Su Sebili Projesi – İlçe genelindeki okullara temiz içme suyu sebilleri yerleştirildi.

Engelsiz Taksi Hizmeti – Engellilerinulaşıma erişimini kolaylaştıracak özel donanımlı taksi hizmeti başlatıldı.

Tam Teçhizatlı Sahipsiz Hayvan Bakımevi – Sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri için modern bir bakımevi açıldı.

Emekçi Evi – Belediye çalışanlarının dinlenme, sosyalleşme ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir tesis kuruldu.

MOBİLVET Hayvan Ambulansı – Acil müdahale gerektiren durumlar için tam donanımlı mobil hayvan ambulansı hizmete girdi.

Taziye Evleri – Vatandaşların acı günlerinde bir araya gelebileceği, taziye kabul edebileceği mekanlar oluşturuldu.

Güney, bugün, İBB’ye yönelik düzenlenen “yolsuzluk” operasyonlarında 40'ı aşkın kişi ile birlikte gözaltına alındı.

İnan Güney’i biraz daha yakından tanıyalım…

Hürriyet’te Mayıs 2025’te Zeynep Bilgehan’ın yaptığı söyleşide yer alan bilgilere göre, 1977 yılında, Sivas’ın Zara ilçesinden İstanbul’a göç eden bir ailenin en küçük çocuğu olarak Örnektepe’de dünyaya geldi İnan Güney.

Babası Mehmet Güney, 14 yaşında köyünden çıkıp yürüyerek Zara’ya, oradan da otobüsle İstanbul’a gelmiş, önce bir bekâr evinde kalmış, sonra Beyoğlu Belediyesi’nde işe girmişti. Sabah belediyede, akşam takside direksiyon sallayan bir emekçiydi. Yıllar sonra o belediyeden baş şoför olarak emekli oldu.

İnan Güney’in çocukluğu “öteki Beyoğlu”nda geçti. Örnektepe ve Okmeydanı’nın dar sokaklarında, solcularla ülkücülerin kapı komşusu olduğu, 12 Eylül’ün sert rüzgârlarının estiği günlerde büyüdü. Mahallesinde kimlikleri, ideolojileri farklı insanlar bir arada yaşar, kimi zaman kavgalar, kimi zaman dayanışma olurdu. Genç yaşta siyasetin kokusunu aldı; 14 yaşında kongrelerdeydi, 18’inde CHP Gençlik Kolları’nda.

Eğitimde de istikrarlıydı. Ortaokulu birincilikle bitirip Kabataş Erkek Lisesi’ne geçti. Ardından Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirdi, Marmara Üniversitesi’nde yerel yönetimler üzerine yüksek lisans yaptı.

Bir hayali vardı: kamuya, insanlara hizmet etmek. Ancak bürokrasiye girişi siyasetin “dayı” şartlarına takıldı. Bunun üzerine ailesiyle ticarete atıldı, mali müşavirlik yaptı. Ama gönlünde hep siyaset vardı.

1994 yerel seçimlerinde sosyal demokratların Beyoğlu’nu kaybetmesi, onun içinde bir ukde oldu. Babası bile o yıl istifasını vermişti. Güney, “Bir gün bu ilçeyi geri alacağız” diye kendi kendine söz verdi. O günlerden 30 yıl sonra, 31 Mart 2024’te, yüzde 49,22 oy alarak Beyoğlu Belediye Başkanı seçildi. Cumhuriyet tarihinin 7. başkanı olarak “Altıncı Daire”nin anahtarını CHP’ye kazandırdı.

Beyoğlu, yalnızca İstiklal Caddesi’nden ibaret değildi ona göre. Mahallelerin geçim sıkıntısı, kentsel dönüşüm beklentisi, göçle gelenlerin kimlik mücadelesi de vardı. “Öteki Beyoğlu”nun desteğini aldı;, Kasımpaşa’dan Okmeydanı’na kadar mahalle vicdanına seslendi. Kürt ve Alevi  bir ailenin çocuğu olarak, çok kültürlü Beyoğlu’nun tüm renklerini temsil etmeye çalıştı.

Bugün eşi Ayşen Güney ve üç kızı Ela, Dila, Zeynep’le birlikte Beyoğlu’nda yaşamını sürdürüyor.

Babasının yıllarca çalıştığı belediyede, şimdi o başkanlık koltuğunda. Emekçi bir ailenin çocuğu olarak, aldığı görevi “mahalle çocuğu” hassasiyetiyle yürütmeyi hedefliyor.

(EMK)

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

