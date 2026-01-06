ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 06.01.2026 15:28
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.01.2026 15:30 6 Ocak 2026 15:30
Okuma:  1 dakika

Tutuklu İnan Güney’den Savcı Sayan’a suç duyurusu açıklaması

Güney, 24 Mart 2025 tarihinde Sayan’ın sosyal medyada paylaştığı ve kendisini “rüşvet pazarlığı” iddiasına bağlayan ses kayıtlarıyla ilgili olarak soruşturma başlattıklarını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Tutuklu İnan Güney’den Savcı Sayan’a suç duyurusu açıklaması
Fotoğraf: CHP Basın

Beyoğlu Belediye Başkanı ve CHP üyesi İnan Güney, İstanbul 38. Olağan İl Kongresi davası kapsamında hakim karşısına çıktı. Duruşmada, AKP’li eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın hakkında paylaştığı ses kaydına ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

İnan Güney Silivri'den konuştu: Haklıyız, geri adım atmıyorum
İnan Güney Silivri'den konuştu: Haklıyız, geri adım atmıyorum
30 Ekim 2025

Güney, 24 Mart 2025 tarihinde Sayan’ın sosyal medyada paylaştığı ve kendisini “rüşvet pazarlığı” iddiasına bağlayan ses kayıtlarıyla ilgili olarak soruşturma başlattıklarını belirtti. Ses kayıtları ve soruşturma kapsamında alınan 27 ifadenin hiçbirinde isminin geçmediğini vurgulayan Güney, “Ben bu dosyada nasıl yer alıyorum, anlamış değilim” dedi.

Güney, ayrıca şunları ekledi: “Savcı Sayan’ın sosyal medya paylaşımı dışında bu dosyada hiçbir kaydım bulunmuyor. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Hakkımdaki tüm suçlamaları reddediyorum.”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İnan Güney chp istanbul il kongresi CHP İstanbul İl Kongresi davası
