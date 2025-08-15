ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 15 Ağustos 2025 13:57
 ~ Son Güncelleme: 15 Ağustos 2025 14:01
2 dk Okuma

Özel’den “İnan Güney” tepkisi: 9 dalga değil, 99 dalga yapsanız da başaramayacaksınız

Özel, İnan Güney ve gözaltındaki tüm partililerinin yanında olduklarını vurgulayarak, “Başkanımız İnan Güney ve tüm arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Özel’den “İnan Güney” tepkisi: 9 dalga değil, 99 dalga yapsanız da başaramayacaksınız
Fotoğraf: Beyoğlu Belediyesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 43 kişinin gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi. Özel, “Devlet içindeki çetelere sesleniyorum; 9 dalga değil, 99 dalga yapsanız da başaramayacaksınız. Onlar savcılarına, çetelerine güvensinler; ben millete güveniyorum. Millet bizimle beraberdir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yürütülen operasyonda, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de yer aldığı 43 kişi gözaltına alındı. Gelişmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, operasyonu “intikam” girişimi olarak nitelendirdi.

Özel'in paylaşımı şöyle:

“19 Mart’tan bu yana ‘öyle duydum’ iftiralarından başka bir şeyleri olmadığı için 149 gündür iddianame yazamıyorlar. Tutukluları eşleri ve çocuklarıyla tehdit edip iftiracılığa zorluyorlar. Savcı-avukat çetesiyle bir İBB borsası kurdular. Savcıların tuttuğu avukatlar, cezaevlerine gönderilerek tutuklulara iftira metinleri imzalatmaya, milyonlarca dolar rüşvet almaya çalışıyorlar.
Bu çetenin faaliyetleri belgeleriyle ortadayken, etkin pişmanlık kumpası çökmüşken, millet Ak Toroslar Çetesi’nin dağıtılması için HSK’nın harekete geçmesini beklerken hâlâ bu çetenin eliyle operasyon yapıyorlar. Bu, yargı çetesinin ve AK Parti’nin yaşadığı tahribatı örtme girişimidir. Barış, birlik ve kardeşlik diyenlere karşı başlatılmış bir baltalama operasyonudur.”

Özel, İnan Güney ve gözaltındaki tüm partililerinin yanında olduklarını vurgulayarak, “Başkanımız İnan Güney ve tüm arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız” dedi.

İnan Güney kimdir?
İnan Güney kimdir?
Bugün 08:33

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel İnan Güney İBB operasyonu beyoğlu belediyesi
ilgili haberler
Gözaltındaki İnan Güney: Moral bozmak yok, atlatacağız
Bugün 11:53
/haber/gozaltindaki-inan-guney-moral-bozmak-yok-atlatacagiz-310450
İnan Güney kimdir?
Bugün 08:33
/haber/inan-guney-kimdir-310440
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 42 kişi gözaltında
Bugün 08:13
/haber/beyoglu-belediye-baskani-inan-guney-dahil-42-kisi-gozaltinda-310439
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Gözaltındaki İnan Güney: Moral bozmak yok, atlatacağız
Bugün 11:53
/haber/gozaltindaki-inan-guney-moral-bozmak-yok-atlatacagiz-310450
İnan Güney kimdir?
Bugün 08:33
/haber/inan-guney-kimdir-310440
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 42 kişi gözaltında
Bugün 08:13
/haber/beyoglu-belediye-baskani-inan-guney-dahil-42-kisi-gozaltinda-310439
Sayfa Başına Git