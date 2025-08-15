Özel’den “İnan Güney” tepkisi: 9 dalga değil, 99 dalga yapsanız da başaramayacaksınız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 43 kişinin gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi. Özel, “Devlet içindeki çetelere sesleniyorum; 9 dalga değil, 99 dalga yapsanız da başaramayacaksınız. Onlar savcılarına, çetelerine güvensinler; ben millete güveniyorum. Millet bizimle beraberdir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yürütülen operasyonda, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de yer aldığı 43 kişi gözaltına alındı. Gelişmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, operasyonu “intikam” girişimi olarak nitelendirdi.

Özel'in paylaşımı şöyle:

“19 Mart’tan bu yana ‘öyle duydum’ iftiralarından başka bir şeyleri olmadığı için 149 gündür iddianame yazamıyorlar. Tutukluları eşleri ve çocuklarıyla tehdit edip iftiracılığa zorluyorlar. Savcı-avukat çetesiyle bir İBB borsası kurdular. Savcıların tuttuğu avukatlar, cezaevlerine gönderilerek tutuklulara iftira metinleri imzalatmaya, milyonlarca dolar rüşvet almaya çalışıyorlar.

Bu çetenin faaliyetleri belgeleriyle ortadayken, etkin pişmanlık kumpası çökmüşken, millet Ak Toroslar Çetesi’nin dağıtılması için HSK’nın harekete geçmesini beklerken hâlâ bu çetenin eliyle operasyon yapıyorlar. Bu, yargı çetesinin ve AK Parti’nin yaşadığı tahribatı örtme girişimidir. Barış, birlik ve kardeşlik diyenlere karşı başlatılmış bir baltalama operasyonudur.”

Özel, İnan Güney ve gözaltındaki tüm partililerinin yanında olduklarını vurgulayarak, “Başkanımız İnan Güney ve tüm arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız” dedi.

İnan Güney kimdir?

