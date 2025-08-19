Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 16 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözlatında tutulan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ile "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" iddiasıyla gece geç saatlerde tutuklandı.

CHP İstanbu İl Başkanı Özgür Çelik, Güney'in tutuklanması sonrasında Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yaptı.

"Bugün Türk hukuk sisteminde yeni bir yöntem uyguladılar. 21. yüzyılın Türkiye'sinde öyle bir şeye tanıklık ettik ki anlatılır gibi değil. [...] kopyala yapıştır yöntemiyle bugün insan tutukladılar burada" dedi.

İnan Güney ve 44 kişi adliyeye sevk edildi

Güney'le birlikte gözaltında tutulmakta olan 44 kişiden 20'si savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edildi. Güney'in yanı sıra Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, eniştesi İsmail Akkaya ve şoförü Deniz Göleli'nin de aralarında olduğu 17 kişi tutuklandı, 27 kişi ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

İnan Güney ve 43 kişinin ifade işlemleri başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklaması

Gözaltına alınanlarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada İnan Güney ve diğerlerinin tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkan Danışmanı Murat Ongun ile irtibatlı olarak gözaltına alındıkları ileri sürülmüştü.

Çıkar amaçlı suç örgütü yönetme, irtikap, rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçları şüphelisi Murat ONGUN ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ile İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan GÜNEY’in de bulunduğu 35 şüpheli, yine Murat ONGUN kontrolünde faaliyet gösteren ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile irtibatları tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında 9 şüpheli olmak üzere toplam 44 şüpheli şahıs hakkında gözaltı talimatı verilmiştir."

Gözaltına alınanlar

İnan Güney, Yiğit Oğuz Duman, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Sezer Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Özge Bağdatlı, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat haklarında gözlatı kararları verilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de bulunduğu şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. 44 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Güney'in de aralarında bulunduğu 20 kişi savcılık ifadelerinin ardından tutuklama, 24 kişi ise adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.

Tutuklananlar

"Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, Güney'in şoförü Deniz Göleli, Mahir Gün, Mehmet Kaya, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Güney'in koruması Veysel Eren Güven, İmamoğlu'nun şoförü Recep Cebeci, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un akrabası İbrahim Can Yaman, Hasan Yalaz, Yunus Göçer, Alper Yıldırım, Duygu Fikirli, Zekai Kırat ve Yusuf Yüce."

Adli kontrol önlemi uygulananlar

"Güney'in ablası Sabriye Akkaya, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, MEDYA AŞ Görsel Yayınlar Koordinatörü Nazlı Dalar, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın kardeşi Özge Bağdatlı, Bora Aramacı, Aysun Vural, Hasan Erkan Kabakçı, Asraf Engin Güner, Ersan Şık, Nurul Taha Yüksel, Şükrü Fındık, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Ferda Yıldız Selbasan, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Utku Doğruyol, Hare Dinçer, Tarık Bora, Mehmet Türkoğlu."

(AEK)