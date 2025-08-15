ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 15 Ağustos 2025 11:53
 ~ Son Güncelleme: 15 Ağustos 2025 14:53
2 dk Okuma

Gözaltındaki İnan Güney: Moral bozmak yok, atlatacağız

Güney, "Beyoğlu vicdanlıdır, haysiyetlidir, adildir. İnan Güney Beyoğlu’na emanettir” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Gözaltındaki İnan Güney: Moral bozmak yok, atlatacağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, X'teki paylaşımla yanıt verdi.

Güney, gözaltına alınma sebebinin “çirkin iftiralar” olduğunu belirterek, “Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işimiz olmadı, olmaz. Beyoğlu vicdanlıdır, haysiyetlidir, adildir” dedi.

42 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında Güney’in de bulunduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, danışmanı Yiğit Oğuz Duman ve Medya A.Ş.’de görevli bazı kişilerin adreslerinde arama yapıldı. Gözaltına alınanların sayısı 42 olarak açıklandı.

“Beyoğlu’nun hakkı bize emanetti”

Güney, gözaltına alınmadan önce eşi Ayşen, kızları ile birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. 31 Mart 2024 seçimlerini hatırlatarak, “30 yıllık kibri yendik. Babamın zamanında işçisi olduğu Beyoğlu Belediyesi’ne başkan seçilmek, hayatımın bana bahşettiği en büyük gurur oldu. Komşularımıza layık olmak için çok çalıştık, Beyoğlu Belediyesi’ni memnuniyet araştırmalarında zirveye taşıdık” dedi.

“İnan Güney Beyoğlu’na emanettir”

Hayatının Beyoğlu’nda geçtiğini vurgulayan Güney, “Hepiniz beni tanıyorsunuz. Gözaltında olma sebebimin çirkin iftiralar olduğunu biliyorsunuz. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işimiz olmadı, olmaz. Beyoğlu vicdanlıdır, haysiyetlidir, adildir. İnan Güney Beyoğlu’na emanettir” dedi.

Ayrıca Güney sonraki paylaşımında şöyle dedi:

"Bu nedenle, tüm Belediye emekçilerimizden istirhamım şudur:

Bir vatandaşımızı bile bugün özel bir durum var bahanesiyle belediyenin kapısından sakın geri çevirmeyin.

Çok daha büyük bir şevk ve çaba ile çalışın, komşularımıza hizmeti asla aksatmayın.

Sokaklarımız her zamankinden daha da temiz olsun.

Aşevimizden çıkan yemekler, mutlaka tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşsın.

Kreşlerimizde çocuklarımızla her zamanki güleryüzünüzle ilgilenin.

TOGG engelsiz taksimiz gün boyu yollarda engelli komşularımıza hizmet etsin.

Büyüklerimizin bir liraya çay içtiği Emekli Evlerimiz gün boyu çalışsın.

Ring servislerimiz sakın aksamasın. Kimseyi yolda bırakmayın.

Beyoğlu İstihdam Merkezimiz gençlerimize iş bulmayı sürdürsün.

Uyuşturucu belasına karşı İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve anneler ile birlikte yürüttüğümüz mücadele muhakkak hız kesmeden devam etsin.

Belediyemizin tüm birimlerinde çalışan her bir mesai arkadaşıma güveniyorum.

Altıncı Daire her koşulda çalışır.

Moral bozmak yok, atlatacağız."

İnan Güney kimdir?
Bugün 08:33

(EMK)

