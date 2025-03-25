Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ifade vermek üzere "şüpheli" sıfatıyla savcılığa çağrıldı.

Ne olmuştu?

CHP İstanbul İl Kongresi, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde girilen 15-23 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin kaybedilmesinin ardından başlayan “değişim” tartışmalarının damga vurduğu bir seçime sahne olmuş; Kılıçdaroğlu’nun desteklediği aday Cemal Canpolat, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun desteklediği aday Özgür Çelik karşısında yenilgiye uğramıştı.

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Örgütü’nün 38. Olağan Kongresi’nde, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik 342 oy alarak CHP İstanbul İl Başkanı seçildi. Kılıçdaroğlu’nun desteklediği Canpolat ise 310 oyda kaldı.

CHP İstanbul'da 'değişim' kazandı

Kongre rekabetinin yol açtığı karalamalar

Kongre süreci oldukça gergin geçti ve zaman zaman sert tartışmalara sahne oldu. Özellikle adayların konuşmaları sırasında salonda tansiyon yükseldi.

Cemal Canpolat, rakibi Özgür Çelik ve onu destekleyen Ekrem İmamoğlu’na yönelik çeşitli suçlamalarda bulundu. Konuşmasında, bazı CHP delegelerinin yalnızca oylarını almak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde işe alındığını iddia etti. “CHP’lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. CHP delegelerini sırf size oy vermeleri için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum,” dedi.

İmamoğlu, Canpolat’ın iddialarını “çok çirkin” ve “yalan” olarak nitelendirdi ve “Yalanlarında boğulsunlar, biz tertemiz yürüyeceğiz,” diyerek yanıt verdi.

AKP’liler devrede

Canpolat’ın iddiaları, kongre sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde AKP’li üyeler tarafından gündeme getirildi. AKP’li meclis üyeleri, verdikleri soru önergelerinde İmamoğlu’nun delegeleri işe alarak seçim sürecine müdahale ettiği yönündeki iddiaların araştırılmasını talep etti.

AKP’li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, bu iddiaları sosyal medya hesabına taşıyarak Ekrem İmamoğlu aleyhine bir kampanya başlattı:

“CHP İl Başkan Adayı, İBB Başkanının partizanlığını, liyakat yalanını ve delegelerin oylarını almak için İBB’de işe alınmasını tek tek ifşa etmiş. Bizim 5 yıldır anlattığımızı artık kendileri söylüyor. İstanbullular hizmet beklerken İstanbul’un kaynakları partizanlığa, parti içi çekişmelere harcandı.”

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinde, “seçime hile karıştırıldığı” ve “seçim kanununa muhalefet edildiği” iddialarına ilişkin 4 Mart 2025’te soruşturma başlattı.