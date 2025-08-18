İnan Güney ve 44 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu 45 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

45 kişi, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Gözaltındaki kişilere “suç örgütü yöneticiliği”, “örgüt üyeliği”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları yöneltiliyor. Bu kişilerin ifade işlemleri sürerken bir kişi daha gözaltına alındı. Gözaltındaki kişi sayısı 45 oldu.

Ne olmuştu?

Soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında olduğu 44 kişi hakkında 15 Ağustos 2025 Cuma günü gözaltı kararı çıkartılmıştı. Bu arada bir kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 35 kişinin, daha önce tutuklanan Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı ile bağlantılı olarak İBB bünyesindeki Medya AŞ ve Kültür AŞ üzerinden çeşitli dolandırıcılık faaliyetlerine karıştıkları öne sürülmüştü. Kalan 9 kişinin ise “Ongun’un kontrolündeki çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanmasında faaliyet yürüttükleri ve Bağdatlı ile irtibatlı oldukları” iddia edilmişti.

Gözaltına alınanların isimleri şöyle:

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın kardeşi Özge Bağdatlı, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat.

İnan Güney kimdir?

(EMK)