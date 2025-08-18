ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 18 Ağustos 2025 11:17
 ~ Son Güncelleme: 19 Ağustos 2025 00:42
2 dk Okuma

İnan Güney ve 44 kişi adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki kişilere “suç örgütü yöneticiliği”, “örgüt üyeliği”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları yöneltiliyor.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İnan Güney ve 44 kişi adliyeye sevk edildi
Fotoğraf: CHP Basın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu 45 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

45 kişi, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Gözaltındaki kişilere “suç örgütü yöneticiliği”, “örgüt üyeliği”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları yöneltiliyor. Bu kişilerin ifade işlemleri sürerken bir kişi daha gözaltına alındı. Gözaltındaki kişi sayısı 45 oldu.

Ne olmuştu?

Soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında olduğu 44 kişi hakkında 15 Ağustos 2025 Cuma günü gözaltı kararı çıkartılmıştı. Bu arada bir kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 35 kişinin, daha önce tutuklanan Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı ile bağlantılı olarak İBB bünyesindeki Medya AŞ ve Kültür AŞ üzerinden çeşitli dolandırıcılık faaliyetlerine karıştıkları öne sürülmüştü. Kalan 9 kişinin ise “Ongun’un kontrolündeki çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanmasında faaliyet yürüttükleri ve Bağdatlı ile irtibatlı oldukları” iddia edilmişti.

Gözaltına alınanların isimleri şöyle:

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın kardeşi Özge Bağdatlı, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat.

İnan Güney kimdir?
İnan Güney kimdir?
15 Ağustos 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel CHP İnan Güney İBB operasyonu
ilgili haberler
İnan Güney ve 43 kişinin ifade işlemleri başladı
16 Ağustos 2025
/haber/inan-guney-ve-43-kisinin-ifade-islemleri-basladi-310500
Özgür Çelik: İnan Güney sistematik şekilde hedef alındı
15 Ağustos 2025
/haber/ozgur-celik-inan-guney-sistematik-sekilde-hedef-alindi-310466
Özel’den “İnan Güney” tepkisi: 9 dalga değil, 99 dalga yapsanız da başaramayacaksınız
15 Ağustos 2025
/haber/ozelden-inan-guney-tepkisi-9-dalga-degil-99-dalga-yapsaniz-da-basaramayacaksiniz-310460
Gözaltındaki İnan Güney: Moral bozmak yok, atlatacağız
15 Ağustos 2025
/haber/gozaltindaki-inan-guney-moral-bozmak-yok-atlatacagiz-310450
İnan Güney kimdir?
15 Ağustos 2025
/haber/inan-guney-kimdir-310440
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 42 kişi gözaltında
15 Ağustos 2025
/haber/beyoglu-belediye-baskani-inan-guney-dahil-42-kisi-gozaltinda-310439
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı
25 Mart 2025
/haber/beyoglu-belediye-baskani-inan-guney-ifadeye-cagrildi-305819
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İnan Güney ve 43 kişinin ifade işlemleri başladı
16 Ağustos 2025
/haber/inan-guney-ve-43-kisinin-ifade-islemleri-basladi-310500
Özgür Çelik: İnan Güney sistematik şekilde hedef alındı
15 Ağustos 2025
/haber/ozgur-celik-inan-guney-sistematik-sekilde-hedef-alindi-310466
Özel’den “İnan Güney” tepkisi: 9 dalga değil, 99 dalga yapsanız da başaramayacaksınız
15 Ağustos 2025
/haber/ozelden-inan-guney-tepkisi-9-dalga-degil-99-dalga-yapsaniz-da-basaramayacaksiniz-310460
Gözaltındaki İnan Güney: Moral bozmak yok, atlatacağız
15 Ağustos 2025
/haber/gozaltindaki-inan-guney-moral-bozmak-yok-atlatacagiz-310450
İnan Güney kimdir?
15 Ağustos 2025
/haber/inan-guney-kimdir-310440
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 42 kişi gözaltında
15 Ağustos 2025
/haber/beyoglu-belediye-baskani-inan-guney-dahil-42-kisi-gozaltinda-310439
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı
25 Mart 2025
/haber/beyoglu-belediye-baskani-inan-guney-ifadeye-cagrildi-305819
Sayfa Başına Git