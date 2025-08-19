ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 19 Ağustos 2025 14:06
 ~ Son Güncelleme: 19 Ağustos 2025 14:18
2 dk Okuma

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden alındı

Bakanlık, açıklamasında "Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün 16 kişiyle birlikte tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

"Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Hakkında 'Suç İşleme Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 19.08.2025 tarih ve 2025/1073 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

İnan Güney'in "suçları"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklama kararı sonrası Çağlayan'da yaptığı açıklamada "Güney, ne emniyet ne adliye aşamasında somut bir delil ortaya konulmuştur. Sadece kişisel husumet taşıyan birkaç kişinin iftiralarıyla, ihalelerden dışlananların uydurmalarıyla tutuklandı" demişti.

İnan Güney’in "suçlarını" sayan Çelik, şöyle seslenmişti:

  • "AKP döneminde 22 dolara yaptırılan pankartları 2,5 dolara yaptırdı.
  • Metrekaresi 11 dolara yapılan cephe giydirmeleri 1 dolara yaptırdı.
  • 80 bin liraya kiraya verilen yeri 500 bin liraya çıkardı; elde edilen gelirle 42 devlet okuluna su sebili yerleştirdi.
  • Onların 17 bin liraya verdikleri araziyi kamulaştırıp halka proje yaptı.
  • Kreşler açtı, yaşam vadileri yaptı, dar gelirli ailelerin nefes alacağı alanlar oluşturdu.
  • Belediyenin makam arabasını engelli aracı yaptı.

İşte İnan Güney’in suçu budur."

Ayrıca İstanbul Valiliği 22 Ağustos'ta Belediye Meclisi'nin toplanacağını ve yeni başkanın seçileceğini açıkladı.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 16 kişi tutuklandı
İBB OPERASYONU
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 16 kişi tutuklandı
19 Ağustos 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İnan Güney beyoğlu belediyesi CHP ekrem imamoğlu
