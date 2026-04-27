HABER
YT: Yayın Tarihi: 27.04.2026 12:14 27 Nisan 2026 12:14
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.04.2026 12:41 27 Nisan 2026 12:41
Okuma Okuma:  3 dakika

"Babası savcı olan şiddet faili akademisyen" haberine 250 bin TL'lik tazminat davası

Akademisyen K.Ö., Evrim Kepenek’in bianet’te yayımlanan ODTÜ’deki taciz ve şiddet iddialarına ilişkin yazısı nedeniyle Kepenek, IPS İletişim Vakfı/bianet ve yazıyı alıntılayan Diken’den 250 bin TL manevi tazminat talep etti.

Hikmet Adal

ENRead in English
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) araştırma görevlisi olan K.Ö., bianet Kadın Haberleri Editörü Evrim Kepenek’in “Kadınların Gündemi” köşesinde yayımlanan yazısı nedeniyle tazminat davası açtı.

Davanın gerekçesi, Kepenek’in 5 Nisan’da “Kadınların Gündemi” başlıklı köşesinde yayımlanan “ODTÜ’de ‘şiddet faili’ akademisyen babası savcı diye mi korunuyor?” başlıklı yazısı.

K.Ö. haber nedeniyle Evrim Kepenek, IPS İletişim Vakfı/bianet ve yazıyı alıntılayan diken.com.tr’den 250 bin TL tazminat talep etti.

Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, dava dilekçesini kabul ederek yargılamanın yazılı yargılama usulüyle yürütülmesine karar verdi.

Kepenek yazısında, K.Ö. hakkındaki taciz ve şiddet iddialarına yer vermiş ve akademisyenin ismini açık yazmayarak “K.Ö.” şeklinde kullanmıştı.

“Kesinleşmiş mahkumiyet yok” dedi

K.Ö. avukatı aracılığıyla sunduğu dava dilekçesinde, habere konu olan vaka ile ilgili hakkında Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ceza kovuşturması olduğunu ancak henüz kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmadığını belirtti. Avukat Hüseyin Turgut dilekçede şunları kaydetti:

“Müvekkil hakkında Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde halen devam eden bir ceza kovuşturması bulunmakta ise de önemle belirtmek gerekir müvekkil hakkında isnat edilen fiiller, hiçbir şekilde müvekkil tarafından gerçekleştirilmemiştir. Kaldı ki, müvekkil hakkında kesinleşmiş herhangi bir mahkûmiyet hükmü mevcut değildir.

Aksine, bazı suç isnatları yönünden kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olup, kalan isnatlar yönünden ise yargısal süreç henüz devam etmektedir.

Hal böyleyken, hiçbir şekilde kabul etmediğimiz ve henüz kesin hükümle sabit hale gelmemiş iddiaların, kamuoyu nezdinde müvekkil suçluymuş ve isnat olunan eylemleri işlemiş gibi yansıtılması; masumiyet karinesine, lekelenmeme hakkına ve müvekkilin kişilik haklarına açıkça aykırılık teşkil etmektedir.”

Avukat Turgut dilekçede, bianet ve Diken’de yayımlanan haberlerin “gerçeğe aykırı, çarpıtılmış, yanlı ve kişilik haklarını zedeleyici” olduğunu ileri sürdü.

Haberde K.Ö. için "şiddet faili" ifadesinin kullanılmasının, Anayasa'nın 38. maddesinde güvence altına alınan masumiyet karinesine aykırı olduğunu savundu.

K.Ö’nün hakkında çıkan haberler nedeniyle “derin üzüntü, elem ve manevi yıkım” yaşadığını, kişisel huzurunun yanı sıra mesleki itibarı, akademik çevresindeki saygınlığı ve sosyal yaşamının da zarar gördüğünü iddia etti.

Dilekçede ayrıca dava konusu yazıların hâlen erişilebilir olduğu belirtilerek, yargılama sürecinde içeriklerin tedbiren yayından çıkarılmasını, bunun mümkün olmaması halinde erişimin engellenmesini talep etti.

Mahkeme davayı 1 günde kabul etti

Dava, haberin yayımlanmasından üç gün sonra, 8 Nisan 2026’da Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açıldı.

Mahkeme, 9 Nisan’da tensip zaptı düzenledi. Mahkeme, dava dilekçesinde eksiklik bulunmadığını belirterek dilekçeyi kabul etti ve yargılamanın yazılı yargılama usulüne göre yürütülmesine karar verdi.

Tensip zaptına göre davalıların, dava dilekçesinin kendilerine tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap dilekçesi sunması gerekiyor. Mahkeme ayrıca Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesi’ne müzekkere yazılarak habere konu dosyanın UYAP üzerinden istenmesine karar verdi.

Davacı vekilinin ihtiyati tedbir talebinin ise ara karar ile değerlendirileceğini belirtti.

Evrim Kepenek’in söz konusu yazısına aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz:

ODTÜ'de “şiddet faili” akademisyen babası savcı diye mi korunuyor?
KADINLARIN GÜNDEMİ
ODTÜ'de “şiddet faili” akademisyen babası savcı diye mi korunuyor?
5 Nisan 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
gazeteci yargılamaları basın ve ifade özgürlüğü diken.com.tr diken Bianet evrim kepenek
x.com/HikmetAdal [email protected]
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

