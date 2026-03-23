Ayşe Tokyaz davası yarın: Yargılama genişletilmeli

İstanbul’da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin ihraç polis Cemil K.’nin ba sanık olarak yargılandığı dava yarın Küçükçekmece Adliyesi’nde görülecek.

Dosyada toplam 9 erkek sanık yargılanıyor. Sanıklardan 8’i tutuklu bulunurken, 1 sanık erkek adli kontrol şartıyla serbest.

Davanın 29-30-31 Aralık 2025’teki ilk celsesinde, Cemil K., haricindeki sanıkların savunmaları alındı. Sanıklar iddiaları kabul etmedi tahliye istedi. Mahkeme, tutukluluğunun devamına karar verdi.

"Hepsine en ağır ceza verilsin"

Aynı duruşmada Ayşe’nin ikiz kardeşi Esra Tokyaz ve ailesi adına abisi konuştu. Tokyaz adına konuşan abi özetle şunları söyledi:

“Karşımdaki avukatların, bazı avukatların ellerini vicdanlarına koymalarını istiyorum. Bir şey diyemiyorum; kız kardeşleri yoksa bile kızları vardır, yeğenleri vardır. Amacınız sadece para kazanmak mı? Biraz vicdanlı olun.

Diğer, ismi geçen herkesten sonuna kadar şikâyetçiyim. Çünkü biz ailece yıkıldık. Sizin gördüğünüz sadece Esra, annemdir. Biz ailece yıkıldık. Dışarıdan gördüklerinde “ailesi burada” diyorlar. Hiç kimse evladını bu şekilde görmek istemez. Para için bir insanın canına nasıl kıydınız?

En ağır cezayı alsınlar. Sadece Ayşe ölmedi, kardeşim Esra da öldü. Esra hiçbir hayat yaşamıyor. Hepimiz aynı durumdayız. Ben kardeşimin bedenini gördüm, tanıyamadım. Benim gül gibi kokan bir kardeşim vardı. Elleri bile çürümüştü."

"Ayşe için yaşıyorum"

Esra Tokyaz da şöyle dedi:

““Altı ay geçti; hâlâ yatağımda uyuyamıyorum, oturduğum yerde uyuyakalıyorum. Benim kimseden utanacak bir hâlim yok; kendimi kaybettim ve yaşadıklarımı herkese anlatıyorum. Cemil’in evinin bulunduğu sokağın adı artık Ayşe Tokyaz Sokağı, valizinin bulunduğu yer Ayşe Tokyaz Ormanı. Ayşe için bir kütüphane açıldı. Siz Ayşe’yi öldürdüğünüzü mü sanıyorsunuz? Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Kütüphane açtık; hiç utanmıyor musunuz, hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Neden hiçbiriniz yüzüme bakamıyorsunuz? Siz utanmıyor musunuz? Ben kütüphane açıyorum; benim arkadaşım, kitaplarım, bütün dosyalarım oldu. Artık bir hayatım yok, Ayşe için yaşıyorum."

“Yargılama genişletilmeli”

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden avukat Begüm Osma Yılmaz bianet’e şu bilgiyi verdi:

“Cinayet öncesinde maktulün ablası tarafından karakola yapılan 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' (TCK m. 109) şikayetlerinin eylemsiz bırakılması basit bir ihmal değil; kadının beyanını, feryadını ve yaşam hakkını yok sayan kurumsal cinsiyetçiliğin doğrudan sonucudur.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak; yargılamanın yalnızca kasten öldürme üzerinden değil, kamu gücünü istismar eden, bilgi sızdıran, delil karartan ve kadınları sistemli bir biçimde korumasız bırakan bu örgütlü erkeklik üzerinden de genişletilmesi gerektiği kanaatindeyiz.”

Ne olmuştu? İstanbul Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni bulunmuştu. Tokyaz'ın en son ihraç polis memuru Cemil K.'nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiği, bu evde öldürülüp valize konulduğu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığı tespit edilmişti. Cemil K.'nin "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" gibi suçlar nedeniyle polislik mesleğinden ihraç edildiği belirlenmişti. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından Koç'un da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklanmıştı. Olayla bağlantısı olduğu belirlenen ve 20 suç kaydı bulunan 55 yaşındaki O.K'nin "kasten öldürmeye iştirak" suçundan, polis memuru İ.U.U'nun da "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklanması kararlaştırılmıştı. İddianameden İddianamede, sanık Cemil K. hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Şantaj' suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu 7 sanık hakkında ise 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Oğuz K.'nin Cemil K.'nin işlediği suça iştirak ettiğinin belirlenmesi üzerine 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlar yönünden 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, Cemil K.'ninn polislik mesleğinden ihraç edildiği, hakkında daha önce 1 şüpheli ölüm, 3 kasten yaralama ve tehdit suçları da dahil olmak üzere toplam 8 ayrı adli kaydının bulunduğu bilgisi de yer aldı. Şiddeti meşrulaştırmamak ve yeniden üretmemek adına nasıl haber yazabiliriz? 1-Kadın ve onu öldüren erkeğin fotoğrafını yanyana kullanmayabiliriz. 2- Öldürülen kadının sosyal medyasından fotoğrafını alıp kullanmayın lütfen, onun yerine eylemlerden güçlendiren fotoğraflar kullanabilirsiniz. Bu, kadının özel hayatı hakkında bilgi veriyor ve kadını suçlayan yargılayan bir kurguya neden oluyor. 3-Cinayet hakkında detaylı bilgi vermemek gerekiyor. Yol yöntem gösterirseniz kopya cinayetlere neden olabilirsiniz. 4-Cinayeti, şiddeti asla gerekçelendirmeyin "aşıktı", "ekonomik sorunları vardı", "cinnet geçirdi" gibi. 5-Erkek şiddetinin münferit değil sistematik bir sorun olduğunu anlatabilirsiniz. Bunun için istatiksel veri kullanıp STK'lerden görüş alabilirsiniz. Not: Asla romantize etmeyin!

