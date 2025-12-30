Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler: Ayşe Tokyaz davasında kadının yaşamı yargılandı

İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı "öldürmekten" tutuklanan eski polis memuru Cemil K.'nin yargılanmasına İstanbul'da dün Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Davada, toplam 9 erkek (8'i tutuklu biri adli kontrollü) yargılanıyor.

Duruşma sonrasında Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler, yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, yargılama sürecinde cinayetin kendisi yerine Ayşe Tokyaz’ın yaşamının ve kişisel geçmişinin tartışma konusu haline getirildiği belirtildi. Cinayet davalarında sıklıkla karşılaşılan bu yöntemin, kadınların itibarsızlaştırılması yoluyla erkek şiddetinin görünmez kılınmasına hizmet ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Cemil K.’nin duruşma boyunca mahkeme salonunda yönlendirici ve provokatif bir tutum sergilediği, Ayşe Tokyaz’ın ailesine ve özellikle kardeşi Esra Tokyaz’a yönelik sözleriyle tepki topladığı aktarıldı. Sanığın, duruşma sırasında mahkeme heyetine ve görevlilere karşı da sert çıkışlarda bulunduğu kaydedildi.

Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler, Ayşe Tokyaz’ın öldürüldükten sonra bedeninin bavula konularak ortadan kaldırılmaya çalışıldığına dikkat çekerek, bu eylemlerin yargılama sürecinde yeterince ele alınmadığını vurguladı. Açıklamada, sanığın bu süreçte ilişki ağlarından faydalandığına dair anlatımların dosyada yer aldığı hatırlatıldı.

Sanık Cemil K.’nin savunma yapamayacağını beyan etmesine rağmen, duruşma boyunca Ayşe Tokyaz hakkında “herkes hak ettiğini yaşar” gibi ifadeler kullandığı aktarıldı. Açıklamada, kadın cinayeti davalarında sıkça kullanılan “kadının yaşamını yargılama” pratiğinin bu davada da devreye sokulduğu belirtildi.

“Bir cinayet yargılamasında cinayetten başka her şeyin konuşulduğu” ifade edilen açıklamada, duruşma sürecinin Ayşe Tokyaz’ı yargılama sahnesine çevrildiği vurgulandı. Kadın örgütleri tarafından, bu yaklaşımın hem Ayşe Tokyaz’ın anısına hem de adil yargılanma ilkesine aykırı olduğu dile getirildi.

Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler, açıklamalarında davanın takipçisi olunacağını bildirerek, kadın cinayetlerinde cezasızlıkla sonuçlanan yargı pratiklerine karşı mücadelenin sürdürüleceğini kamuoyuna duyurdu.

(EMK)