Ayşe Tokyaz cinayeti iddianamesi: Cemil K. için ağırlaştırılmış müebbet talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin iddianamesini tamamladı. Tokyaz’ı ayrılmak istediği için eski polis Cemil K’nin öldürdüğü iddia ediliyor.

Savcılık, iki sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet de dahil olmak üzere çok sayıda suçtan ceza talep ediyor.

Birinci sanık: Cemil K.

İddianamede olayın baş şüphelisi olarak yer alan eski polis Cemil K.’nin, Ayşe Tokyaz’a yönelik “tasarlayarak öldürme”, “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme”, “kadına karşı öldürme”, “cinsel saldırı”, “hürriyetten yoksun kılma” ve “şantaj” suçlarını işlediği belirtiliyor.

Savcılık, K.’nin TCK 82, 107, 109, 53, 54 ve 63. maddeleri uyarınca cezalandırılmasını talep ederek ağırlaştırılmış müebbet hapis, özgürlüğü kısıtlamaya ilişkin ek cezalar, şantajdan ek hapis cezası, hak yoksunlukları ve suçta kullanılan araçların müsaderesini istiyor.

Cemil K. 12–15 Temmuz 2025 arasında gözaltında tutuldu, 16 Temmuz’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve hâlen cezaevinde. Koç'un, “cesedi yok etme” suçlamasını reddettiği iddianamede yer alıyor.

İkinci sanık: Oğuz K.

İddianamenin ikinci şüphelisi Oğuz K.. Savcılık, Oğuz K.’nin Cemil K. ile birlikte Ayşe Tokyaz’ın tasarlayarak ve canavarca hisle öldürülmesine iştirak ettiğini, ayrıca Tokyaz’ın hürriyetinden yoksun bırakılmasında rol oynadığını belirtiyor.

K. hakkında TCK 82 (kasten öldürmenin nitelikli halleri), 37 (iştirak), 109 (hürriyetten yoksun kılma), ayrıca 53, 54 ve 63. maddelerden ceza talep ediliyor. Savcılık, K.’nin de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istiyor.

K.17–18 Temmuz’da gözaltına alındıktan sonra 19 Temmuz 2025’te tutuklandı ve soruşturma boyunca cezaevinde kaldı.

Savcılığın değerlendirmesi

İddianamede Ayşe Tokyaz’ın özgürlüğünün elinden alındığı, ağır şiddet ve işkenceye maruz bırakıldığı ve ardından öldürüldüğü vurgulanıyor. Sanıkların, suçları tasarlayarak ve ortak hareket ederek işledikleri ifade ediliyor. Dosyada ayrıca delillerin yok edilmeye çalışıldığına dair tespitlere yer veriliyor.

Talep edilen cezalar Cemil K. için: · Ağırlaştırılmış müebbet hapis · Cinsel saldırıdan hapis cezası · Hürriyetten yoksun bırakmadan ek ceza · Şantaj suçundan hapis cezası · Belirli hakların kısıtlanması ve müsadere Oğuz K. için: · Ağırlaştırılmış müebbet hapis · Hürriyetten yoksun bırakmadan hapis cezası · Hak yoksunlukları ve müsadere

Davanın takibi

Davayı, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nin gönüllü avukatlarından Begüm Osma Yılmaz takip ediyor. Yılmaz, bianet’e yaptığı açıklamada sürecin yalnızca iddianamenin hazırlanmasıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Kamuoyunun baskısı sayesinde dosya bu aşamaya gelebildi ancak asıl önemli olan bundan sonrası. Duruşmaları kadın örgütleri ve avukatlarla birlikte, hep birlikte takip edeceğiz. Ayşe’yi öldürenler, suça yardım edenler ve şikâyetleri görmezden gelen polisler hakkında gerekli işlemlerin yapılması için hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz.”

