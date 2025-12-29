Ayşe Tokyaz davasında sanık provokasyonuna tepki

İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı "öldürmekten" tutuklanan eski polis memuru Cemil K.'nin yargılanmasına İstanbul'da bugün Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Davada, toplam 9 erkek (8'i tutuklu biri adli kontrollü) yargılanıyor. Duruşma bugün sona erdi. Yarın devam edecek.

Davada, Tokyaz Ailesi'ni Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatları temsil ediyor. Ayrıca, Aile Bakanlığı'nın avukatı da davaya müdahil oldu.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey konuştu. “Derneği’nden katılıma talebi var” dedi. İstanbul, Hatay, Denizli barolarından da katılma talebi geldi. Mahkeme talepleri kabul etmedi.

Duruşmaya, Silivri, Tekirdağ ve Edirne cezaevlerindeki 7 tutuklu sanık getirildi. Ayşe Tokyaz'ın ikiz kardeşşi Esra Tokyaz, “Görüyorsun değil mi beni Allah cezanızı versin” dedi.

Ayşe Tokyaz’ın "ailesinin duruşma kapalı görülsün" talebi reddedildi.

Sanık Cemil K.’ye Tokyaz’ın avukatları “Bu tarafa bakma” dedi. Cemil K., “Kim diyor bunu neye istinaden” diye yanıt verdi.

"Esra'nın vicdanına bırakıyorum"

İlk olarak Cemal A. Savunmasını yaptı:

“Aynı işyerinde beş altı yıldır çalışıyorum Hayatım boyunca suç işlemedim. Cemil, beni arıyordu işini yapıyordum. Eşim ev yemeği yapıyordu ona götürüyordu. O da bana maddi karşılığını veriyordu. Arada Ayşe hanımı da götürüyordum eve. Ev tamirat yapıyordu. Ayşe’yi Cemil tanıştırdı. ‘Eşim’ dedi. Bazen Ayşe hanım bana telefon açıyordu bazen Cemil açıyordu."

"Onları Eskişehir’e götürüyordum. Ayşe’yi yurda, eve götürüyordum. Temel ihtiyaçlarını karşılıyordum evlerinin. Anneleri İstanbul’a geldi, onlara yemek götürdüm. Yarım saat sohbet ettik. Ertesi gün Ayşe Esra hanımları ve annesini ağabeyimin lokantasına götürdüm. Cemil beni aradı, ‘arabam bozuldu servise götür’ dedi. Arabadan ses geliyordu. Cemil ve Ayşe sitenin içinde tur atıyorlardı. Sonra ‘arabayı yeniden tamire götür’ dedi."

"9 Temmuz’da saat 4:00 civarında işyerinden izin aldım. Ayşe’yi evinden aldım. AVM’ye gittik. Esra Hanım’la buluştular. Ayşe arabaya bindi. Cemil’in evine gittik. Gece 12’ye kadar işteydim. Ertesi gün Cemil beni aradı. ‘Esra’yı al beraber yurda gidin eşyaları alıp bize gelin’ dedi. ‘Ben müsait değilim’ dedim. Mesaim 11:00 gibi bitiyordu. Çıkış yaparken Esra hanımı ‘aradım ben geliyorum’ dedim. Yolda Cemil aradı, ‘Esra’yı getirme’ dedi. Esra’yı 'yurda gidelim eşyaları alalım’ dedi. Birlikte Cemil’i aradık yanıt vermedi. ‘Beni Cemil’in evine götürür müsün’ dedi. Birlikte gittik. Eve gittik. Cemil kapıyı açtı. Esra ‘Ablam nerede?’ dedi. Cemil, ‘O size gelecekti ben onu durağa bıraktım’ dedi. Esra ‘Ablamın ayakkabısı burada kendisi burada’ dedi. Cemil, ‘Ablan hızlı çıktı terlikle çıktı’ dedi. Esra ısrar etti, Cemil ‘git şikayet et’ dedi. Beni de azarladı Cemil."

"Esra’yı bekledim aşağıda. Esra aşağı indi. ‘Ablam yok’ dedi. Esra’yı yurda götürürken dedi ki ‘Beni Cemil sevmiyor. Ondan aramı limoni. Git bunu polise ve ailene anlat’ dedim. Esra yurtta Ayşe’yi bulamadı, gitmemiş Ayşe. Ertesi gün Cemil’i aradım, ‘Evde temizlikçiler var onlara telefonu ver. Evde iki temizlikçi vardı. Onlara verdim telefonu. Cemil'i aradım 'Esra'nın Ayşe'yi aradığını' söyledim. 'Beni bir daha bu konuda arama' dedi. "

"Sonra Esra beni aradı 'Abi ablama ulaşamıyorun polise şikayet ettim' dedi. Sonrasında bir daha ikisine görmedim. Ertesi gün polisler geldi evime beni aldılar. Olayı ben avukatımdan duydum. Bu olayla alakam yok. Yardımda bulunmadım. Cemil'le ekmeğim için çalışıyorum. Kızlara abilik yaptım. O gece Esra'yi yalnız bırakmadım. Ben suçsuzum. Esra'nın vicdanına bırakıyorum. Tahliyemi talep ediyorum."

Davayı, CHP'nin Gölge Aile Bakanı Aylin Nazlıaka, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, Kadın Cinayetleri Platformu ve Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler de takip ediyor.

Duruşmaya Tokyaz’ın ailesi ve ikiz kardeşi Esra Tokyaz da geldi. Esra’nın elinde ikiz kardeşinin fotoğrafı var.

Sanık Cemil K., salonda Esra'ya gülerek bakıyor kışkırtmaya çalışıyor. Esra da "Gülme yeter, bak ellerime bak gözlerime bak yüzüme bak Allah mısınız siz" diye isyan ediyor. Sanık Cemil K. "Avukat sen bir sus sen bir dur işini öğren" gibi sözler söyledi.

Cemil K: Ben öldürmedim

Cemil K., “Ben avukatımı ilk kez görüyorum. İddianameyi görmedim. Savunmamı dosyamı gördükten sonra yapmak istiyorum. Benim dışındaki tüm sanıklara ilişkin sorulara cevap verebilirim. Genel manada ben öldürmedim. Benim dışında herhangi bir suçu olan arkadaş yok. Kendi savunmamı da sonrasında yapacağım” dedi.

“Ayşe’nin vefatı öncesine ilişkin savunma yapmak istiyorum Dosyayı inceledikten sonra savunma yapacağım. Ayşe’nin vefatından sonrasına ilişkin ise anlatmak istiyorum. Vefatından sonra Uğur abiyi aradım. O da hemen geldi. Geldiğinde bavul kapalıydı. İçi doluydu. Uğur abi görmedi. Olay sonrasında sonrasında telefon geldi ev aranıyormuş, Uğur abi de benim panik yaptığımı anlayınca kaçtı gitti. İlker, Uğur, Buğra’nın hepsinin suçu yok. Ben İlker’i kullandım. 18-20 tane telefon hattım var. Her bir hesaba bir telefon hattı gerekiyor. Ne kadar alabiliyorsam aldım."

Esra Tokyaz söz aldı. "Ben Ayşe olarak katille konuşmak istiyorum. Şunlar varya şunlar. Bunların hepsi suçlu" dedi. Sanık Cemil K. sinkaflı küfürle karşılık verdi.

Cemil K., provakasyon yaptı

Cemil K, Esra'ya sözlü olarak saldırdı "gücünü kaybetmişsin" dedi. Esra da "Sen de kendi gücünü mü kullanmak istiyorsun" diye karşılık verdi. Cemil K., "Bu bir insan bunu nasıl yapabilirim gerçekten canilik. Bunun da bir nedeni var, haklı bir nedeni var. Bu sebebi açıklayacağım” dedi.

Cemil K., "Ben de hata yaptım. Herkes bu hayatta hakkettiğini yaşar" dedi. Esra, "yeter artık kardeşim öldü ölüsüne saygı duy. Yeter susturun bunları. Yeter" dedi. Jandarmayı bile bağırıyor Cemil K. jandarmayı tehdit etti.

"Ayşe'nin sesiyim ben"

“İçerdeki herkes benim katilim. Bu ülkede bu suçu görmezden gelenler benin katilimdir. Her gün kadınlar, çocuklar, ormanlar katledilirken hatırlatmak gerekir. Ben Ayşe Tokyaz. 13 Temmuz’da bir valizin içinde bulundum. Ben kendimi biliyorum. Kardeşim için burdayım. Onu savunmak için buradayım onun için buradayım. Ben zaten kaybedeceğim herseye kaybettim. Bana bir şey olursa bu saatten sonra beni savunacak kadın çok var”

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden avukatların açıklamasından hemen önce Esra Tokyaz konuştu. "Ayşe'nin sesiyim ben" dedi. pic.twitter.com/j5XHGPfm8E — Evrim Kepenek (@kepenekevrimm) December 29, 2025

Ayşe Tokyaz cinayeti iddianamesi: Cemil K. için ağırlaştırılmış müebbet talebi

"Adalet istiyoruz"

Duruşma öncesinde Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, açıklama yaptı. Açıklamada, Ayşe Tokyaz için adalet istedi. Ece Akbulat'ın okuduğu açıklama özetle şöyle:

"Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu olarak bu gün Küçükçekmece Adliyesi'ne Ayşe Tokyaz cinayetinin takipçisi olmaya geldik.

"Eski Polis memuru Cemil Koç kendisinden ayrılmak istediği için Ayşe tokyazı öldürüp bir bavulun içine koydu ve başka bir erkek arkadaşı da valizi taşıması için Cemil Koça yardım etti.

Dahası Tokyazın kız kardeşi Esra Tokyaz kardeşinin can güvenliğinden şüphelendiği için karakola gittiğinde karakolda beyanının ciddiye alınmadığını belirtti ve Cemil Koç’un eskiden polis memurluğu yaptığı dönemden polis arkadaşı kendisini arayarak hakkında şikayet olduğu ve önlem alması konusunda kendisini uyardı.

Cinayet gününe kadar Ayşe Tokyaz Cemil Koç tarafından şiddet gördüğüne dair defalarca şikayetçi oldu fakat sonuç cinayet oldu. Karakola gidildiğinde Kadınların beyanları neden ciddiye alınmıyor? Suç işelenene kadar İllaki kadınların ölmesi mi gerekiyor? Biz burdan diyoruzki faili koruma 6284 ü eksiksiz uygula!

Fail Cemil Koç cinayete dair ilk beyanlarında Ayşe’nin merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiğini söyledi. Cemil Koç seneler önce başka bir kız arkadaşının da bu şekilde bir kaza ile öldüğünü söylemişti. Esra Tokyaz mücadeleyi bıraksaydı, kamera kayıtları incelenmeseydi belkide Ayşe’nin ölümü de şüpheli ölüm olacaktı."

Ne olmuştu?

İstanbul Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni bulunmuştu.

Tokyaz'ın en son ihraç polis memuru Cemil Koç'un Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiği, bu evde öldürülüp valize konulduğu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığı tespit edilmişti.

Cemil K.'nin "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" gibi suçlar nedeniyle polislik mesleğinden ihraç edildiği belirlenmişti.

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından Koç'un da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklanmıştı.

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen ve 20 suç kaydı bulunan 55 yaşındaki O.K'nin "kasten öldürmeye iştirak" suçundan, polis memuru İ.U.U'nun da "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklanması kararlaştırılmıştı.

İddianameden

İddianamede, sanık Cemil K. hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Şantaj' suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Tutuklu 7 sanık hakkında ise 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Oğuz K.'nin Cemil K.'nin işlediği suça iştirak ettiğinin belirlenmesi üzerine 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlar yönünden 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, Cemil K.'ninn polislik mesleğinden ihraç edildiği, hakkında daha önce 1 şüpheli ölüm, 3 kasten yaralama ve tehdit suçları da dahil olmak üzere toplam 8 ayrı adli kaydının bulunduğu bilgisi de yer aldı.

Şiddeti meşrulaştırmamak ve yeniden üretmemek adına nasıl haber yazabiliriz? 1-Kadın ve onu öldüren erkeğin fotoğrafını yan yana kullanmayabiliriz. 2- Öldürülen kadının sosyal medyasından fotoğrafını alıp kullanmayın lütfen, onun yerine eylemlerden güçlendiren fotoğraflar kullanabilirsiniz. Kadını suçlayan ve okura kadının özel hayatı hakkında bilgi verirken, kadını suçlayan yargılayan bir kurguya neden oluyor. 3-Cinayet hakkında detaylı bilgi vermemek gerekiyor. Yol yöntem gösterirseniz kopya cinayetlere neden olabilirsiniz. 4-Cinayeti, şiddeti asla gerekçelendirmeyin "aşıktı", "ekonomik sorunları vardı" vs vs. 5-Erkek şiddetinin münferit değil sistematik bir sorun olduğunu anlatabilirsiniz. Bunun için istatiksel veri kullanıp STK'lerden görüş alabilirsiniz. Not: Asla romantize etmeyin!

(EMK)