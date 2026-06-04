AYM'nin "nafaka" kararına kadınlardan tepki: Hakkımızdan vazgeçmiyoruz

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde yer alan yoksulluk nafakasının “süresiz olarak” bağlanabilmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti.

Karar, dokuz ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süreçte gözler, yeni bir düzenleme hazırlaması beklenen Meclis’e çevrildi.

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Kadın örgütlerinden ve hukukçulardan tepkiler

Kararın ardından kadın örgütleri ve hukuk çevrelerinden art arda açıklamalar geldi.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“AYM’nin yoksulluk nafakasına ilişkin iptal kararı, Anayasa’nın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırıdır. Nafaka hakkımızdan vazgeçmiyoruz” dedi.

DEM Parti Kadın Meclisi de X üzerinden yaptığı paylaşımda kararı sert sözlerle eleştirdi. Yapılan açıklamada, “Anayasa Mahkemesi’nin süresiz nafakaya ilişkin iptal kararı hukuki dayanaktan yoksun ve ideolojik saiklerle şekillenmiş bir karardır” denildi. Açıklamada ayrıca, boşanma sonrası kadınların ekonomik güvencesizliğine dikkat çekilerek, nafaka hakkının sınırlandırılmasının kadınları yoksulluğa sürükleyebileceği ve şiddet döngüsünde bırakabileceği ifade edildi.

Kadınların iş gücüne katılım oranları, kayıt dışı çalışma ve ücret eşitsizliğine de vurgu yapılan açıklamada, “Kadınları koruyan mekanizmaların zayıflatılması kabul edilemez” denildi.

“Nafaka her koşulda süresiz değildir”

Hukukçu Nazan Moroğlu ise karara ilişkin yaptığı değerlendirmede, kamuoyunda oluşan algının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Moroğlu, “Yoksulluk nafakası her koşulda süresiz değildir” diyerek Medeni Kanun’un 175. ve 176. maddelerinin birlikte okunması gerektiğini vurguladı.

Moroğlu, nafakanın belirli durumlarda kendiliğinden sona ereceğini hatırlatarak, “Eşlerden birinin ölmesi ya da nafaka alacaklısının yeniden evlenmesi halinde nafaka kendiliğinden biter. Ayrıca fiilen evli gibi yaşama, haysiyetsiz hayat sürme ya da ekonomik olarak yoksulluktan çıkma durumlarında mahkeme kararıyla kaldırılabilir” diye konuştu.

Kısa süreli evliliklerde yaşanan sorunların kanundan değil uygulamadan kaynaklandığını savunan Moroğlu, “Bu tür durumlarda toptan ödeme gibi çözümler mümkündür” dedi.

Moroğlu ayrıca, nafakanın yalnızca kadınlara özgü bir hak olmadığını, erkeklerin de bu haktan yararlanabildiğini hatırlattı.

“Eşitlik tartışması yeniden gündemde”

Moroğlu, Türkiye’de kadınların eğitim, istihdam ve sosyo-ekonomik konumuna dikkat çekerek, geçmişten bugüne uzanan yapısal eşitsizliklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. 1992 yılına kadar kadınların çalışmasının dahi koca iznine tabi olduğunu hatırlatan Moroğlu, “Bu tarihsel arka plan dikkate alınmadan yapılan tartışmalar eksik kalır” dedi.

AYM kararının gerekçesinin yazılmasının ardından Meclis’in dokuz ay içinde yeni bir düzenleme yapması bekleniyor.

Öte yandan Moroğlu, 28 Nisan 2023’te verilen ve kadınların soyadı kullanımına ilişkin AYM kararının da henüz tam olarak uygulanmadığını hatırlatarak, Medeni Kanun’un 187. maddesinin eşitlikçi bir anlayışla yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

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(EMK)