KADIN
YT: Yayın Tarihi: 09.02.2026 08:26
 SG: Son Güncelleme: 09.02.2026 08:30
Okuma:  2 dakika

Bakanlık, koruyamadığı kadının çocukları için dededen nafaka istedi

Bakanlık, Türk Medeni Kanunu’ndaki “korunmaya muhtaç kişilerin bakım masraflarının nafaka yükümlüsü hısımlardan istenebileceği” hükmüne dayanarak, bakım altındaki her çocuk için aylık 5 bin TL olmak üzere toplam 10 bin TL nafakanın Kaplan’dan tahsil edilmesini talep etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Bakanlık, koruyamadığı kadının çocukları için dededen nafaka istedi
Fotoğraf:csgorselarsiv.org

Uzaklaştırma kararının sona ermesinin hemen ardından 2022 yılında Bekir Kaya’nın öldürdüğü üç çocuk annesi Gülbahar Kaya’nın çocukları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dededen nafaka istedi. Karar, kadın örgütlerinin tepkisini çekti. Kadın örgütleri, “Devlet ihmali örtüyor, sorumluluğu aileye yüklüyor” diyerek uygulamaya karşı çıktı.

10 bin TL nafaka talebi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun açıklamasına göre Gülbahar Kaya’nın babası Arif Kaplan, cinayetin ardından iki yıl boyunca üç torununun bakımını üstlendi. Platform, Kaplan’ın dağ köyünde yalnızca emekli maaşıyla torunlarına bakmaya çalıştığını ve aynı zamanda adalet mücadelesi verdiğini vurguladı.

Açıklamada, köydeki eğitim ve sağlık imkânlarının sınırlı olması ve Kaplan’ın gelirinin çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya yetmemesi nedeniyle iki çocuk hakkında Aile Mahkemesi’nden tedbir kararı alındığı, çocukların sosyal hizmetler bünyesinde bakıma alındığı belirtildi. Bu sürecin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Arif Kaplan hakkında nafaka davası açtı.

Bakanlık, Türk Medeni Kanunu’ndaki “korunmaya muhtaç kişilerin bakım masraflarının nafaka yükümlüsü hısımlardan istenebileceği” hükmüne dayanarak, bakım altındaki her çocuk için aylık 5 bin TL olmak üzere toplam 10 bin TL nafakanın Kaplan’dan tahsil edilmesini talep etti. Samsun 3. Aile Mahkemesi, Bakanlığın talebini kabul etti. Kaplan, karara karşı istinaf başvurusunda bulundu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Gülbahar Kaya’nın ölümüne giden sürece ilişkin şu açıklamayı yaptı:
“Uzaklaştırma kararının sürecini kimse takip etmedi. Kararın bitmesinden bir gün sonra Gülbahar Kaya öldürüldü. Gülbahar’ın koronavirüs testi pozitifti, karantinadaydı ve evde olacağı biliniyordu. Buna rağmen, uzaklaştırma kararının sona erdiği gün hiçbir kurum durumu değerlendirmedi. Bu ihmaller zinciri Gülbahar’ın ölümüne yol açtı. Bu sorumluluğu taşıyanlar hesap vermek yerine, öldürülen bir kadının çocukları için ailesinden para talep ediyor. Bu anlayışın karşısındayız.”

Erkek Şiddeti Çetelesi
Erkek Şiddeti Çetelesi
12 Aralık 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şiddeti nafaka aile bakanlığı
