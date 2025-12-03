Güvencesiz çalıştırılan pavyon emekçisinin annelik hakkı: Merve’nin nafaka mücadelesi

*Merve, mesleğinin tam adıyla anılmasını istiyor. Devlet kayıtlarında “ konsomatris ” olarak geçen; ancak gerçekte eğlence sektöründe güvencesiz koşullarda çalışan bir emekçi. Pavyonlarda müşteri masalarına oturan, yani eğlence sektöründe güvencesiz koşullarda çalışan bir kadın işçi.

Patriyarkanın kadın mücadelesinde açtığı sayısız derin çukurdan biri de şu sanırım.

Hakkı savunulacak kadının özelliklerini de mücadelenin belli noktalarına olmadı bireysel olarak mücadele kodlarımıza yerleştirmiş olması.

KADINLARIN GÜNDEMİ "Işıklar altında gizlenen hayatlar”: Konsomatris kadınlar

Kimin hakkını savunmalıyız noktasında yine toplumun daha kabul ettiği kadınları savunmamız bazı kadınları hiç görmemiz gibi…

Buna sayısız kere tanık olduk. Trans Hande Kader öldürüldüğünde kimi kesimler sessiz kalırken, ne de olsa bu yolun yolcusuydu, üniversiteye hazırlanan Özgecan Aslan’ın öldürüldüğü günlerde yüz binlerin sokaklara dökülmesi gibi.

Özgecan için neden sokağa çıkıldı demiyorum, Hande için neden yüz binler de sokağa dökülmedi diyorum? Burada ses çıkarmayı belirleyen şey kadınların kim olduğu değilse nedir?

Bu duruma son olarak şu haberde tanık oldum. Eğlence sektöründe güvencesiz koşullarda çalışan, pavyonda müşteri masalarına oturan kadın işçinin emekçinin Merve'nin annelik mücadelesi ve nafaka hakkının nasıl yok sayıldığını anlatmıştım.

Merve’nin sesinin duyulması, davalarının takip edilmesi için özellikle Ankara’da kapısını çalmadık örgüt bırakılmadığı halde tek bir örgütten yanıt gelmedi.

Merve yaşadıklarını cesaretle anlattı, Ankara’daki pavyonlarda yaşananları ifşa etti de nedense birçok kadının ifşası günlerce konuşulurken kimse dönüp de Merve’nin neler yaşadığını sormadı.

Ha soranlar vardı, pavyonların erkekleri Merve’yi arayıp ölümle tehdit ettiler, iş bulamadı. Eğlence sektöründe güvencesiz koşullarda çalışan, pavyonda müşteri masalarına oturan kadınların sorunlarını anlattı diye işsiz kaldı Merve anlayacağınız.

Zaman zaman telefonda konuşuyoruz, “Önemsenmedim, sonuçta konsomatris olunca anne de olamıyorsun sanıyorlar ve olduğunda da çocuğunla baş başa kalıyorsun. Halen daha çocuğumun nafakası kararı bağlanmadı” diyor.

Biraz daha detaylı anlatayım.

Kanal D'de yayınlanan Yılmaz Erdoğan’ın "İnci Taneleri" dizisinin müziklerini yapan Erkal Sonel’den söz ediyorum.

Diziyi ilk tanıtım videosundaki “erkek şiddetini romantize ettiği" için kadınların tepki gösterdiği “Senin aşkın değil failin olmak da varmış” cümlesiyle de hatırlarsınız.

Merve, dizinin müziklerini yapan ve “Gemileri Yakarım” dizi şarkısıyla ünlenen, ayrıca dizide de pavyondaki “sazcı” olarak yer alan Sonel’in kendisinden olan bebeği doğurmaması için kürtaja zorladığını ve psikolojik baskı yaptığını anlattı.

Sonel şimdilerde de bu çocuğa ödediği bin TL’lik nafakanın güncellenmemesi için direniyor. Yani Merve diyor ki: “Çocuğum ve ben aç kaldık, Erkal bağlantılarını kullanarak piyasada iş bulmamı da engelledi. Ben çocuğum için nafaka güncellemesi istedim."

Bu arada nafaka güncellemesi için Ankara’da davaya bakan mahkeme, tıpkı toplumun büyük çoğunluğu gibi, Merve’nin konsomatris kimliğinden dolayı ona ayrımcı sözler söylüyor, hakaret ediyor. Altı duruşma geçmiş böyle. Hakaretler içinde. Hatta bir duruşmada mahkeme başkanı Merve’ye “Senin çocuğun Elon Musk’ın çocuğu mu” demiş.

Çok üzüldüğünü söylüyor Merve. “Sadece beni değil, çocuğumu da benim yüzümden ötekileştirdiler, çocuğumun hakkını vermiyorlar. Elon Musk’ın çocuğu kıymetli de benimki kıymetsiz mi, bu ne demek? Çocuğumun hakkını arıyorum” diyor.

Merve’nin avukatı Ayşe Yıldırım, nafakanın güncellenmesi talebiyle mahkemeye başvurmuştu.

Önümüzdeki dönem bu nafakanın alınması için zorlu bir hukuk mücadelesi verilmesi bekleniyor.

Çünkü, yine Merve'nin anlatımına göre, Erkan Sonel, benzer birçok vakada tanık olduğumuz gibi kendi malvarlığını eşinin üzerine yaptırmış, kendisini sadece “asgari ücret” alan biri olarak gösteriyor. Bu nedenle de Merve’nin işi bir hayli zor. Üstelik, Merve’ye yıllar önce yaşattığı şiddete dair de bir tazminat vs. ödediği de yok.

Kadınlardan Yılmaz Erdoğan'a "İnci Taneleri" tepkisi

KADINLARIN GÜNDEMİ “İnci Taneleri”nin “sazcısı" Sonel’i bir de Merve’den dinleyin: Kaçırıldım, kürtaja zorlandım

Bir sonraki duruşma Şubat'ta Ankara'da yine. Merve, "Kadın örgütleri de beni görmüyor, medyada zaten ambargoluyum. Sesimi duyurun, Erkan nafakamı ödesin" diyor.

Merve mahkemenin hakimine karşı da dava açtı. Merve'nin bir sonraki duruşması 26 Şubat 2026'da.

(EMK)