Diyarbakır Barosu’ndan nafaka hakkı ve kadın cinayetleri çalıştayı

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi, “Nafaka hakkı, uygulamaları, politikaları ve kadın cinayetleri” başlıklı çalıştay düzenliyor.

18 Temmuz’da ÇandAmed Kongre Merkezi’nde düzenlenecek çalıştaya, bölge barolarının kadın hakları merkezinden birçok avukatın katılması bekleniyor.

Çalıştayın açılış konuşmasını, Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden avukat İrem İlhan yapacak.

MA'nın haberine göre, Çalıştayda, “Özel savaş politikaları bağlamında bölgedeki kadın cinayetleri davaları”, “Cezasızlık pratikleri ve emsal kararlar”, “Çatışmalı süreçlerde kadınlar”, “Nafaka tartışmalarının tarihsel gelişimi: Hukuk, siyaset ve toplumsal cinsiyet”, “Nafaka, kadın yoksulluğu ve yargı pratiği: Diyarbakır Barosu KHM araştırmasının bulguları ve hukuki çıkarımlar” ve “Nafaka verilerinin değerlendirilmesi, uluslararası nafaka uygulamaları ve sosyal devlet perspektifi” başlıkları konuşulacak.

Çalıştay’da sunumları olan avukatlar şöyle: “İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Sekreteri Jiyan Kaya, İHD İstanbul Şube Başkanı Jiyan Tosun, Amed Barosu Başkan Yardımcısı Şilan Çelik, Dayanışmanın Kadın Hali Derneği (DAKAHDER) Başkanı Aslı Pasinli, Amed Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden Cansel Talay ve Hatice Demir.

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(EMK)