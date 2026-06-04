AYM, süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti, kadınlardan tepki yağıyor

Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanan eşe süresiz nafaka bağlanmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini yarın yapılacak Genel Kurul gündeminde esastan görüşerek karara bağladı.

Antalya 12. Aile Mahkemesi, 2025 yılında baktığı bir davada, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde yer alan yoksulluk nafakasının “süresiz olması” hükmünün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

İtiraz başvurusunda, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun "Yoksulluk Nafakası" başlığını taşıyan 175. maddesinin, “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir” şeklindeki birinci fıkrasındaki "...süresiz olarak..." ibaresinin iptali istendi.

Anayasa Mahkemesi, Antalya 12. Aile Mahkemesi’nin itirazını, Genel Kurul gündeminde ele aldı.

ANKA'nın geçtiği habere göre, Yüksek Mahkeme düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. İptal kararının gerekçesi daha sonra yazılacak. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının, gerekçeli kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verildi.

Daha önce reddedilmişti

Anayasa Mahkemesi önüne, aynı başvuru, Kestel Asliye Hukuk Mahkemesi’nin itiraz başvurusu ile Anayasa'nın 2, 10. ve 40. maddelerine aykırılığı iddiasıyla gelmiş ancak, Yüksek Mahkeme, “süresiz nafaka” düzenlemesinin iptal istemini 2012 yılında reddetmişti. Gerekçede, “İtiraz konusu kuralda, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşen eşi korumak için diğer eşin, koşulları bulunduğu sürece, herhangi bir süre sınırı olmaksızın yoksulluk nafakası vermesi düzenlenmiş olup bu yükümlülüğün sosyal hukuk devleti ilkesinin gereği olarak getirildiği kuşkusuzdur” vurgusu yapılmıştı.

Tepkiler

Ayrıca Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), karara tepki gösterdi, X'te şu açıklamayı yaptı:

"Anayasa Mahkemesi’nin yoksulluk nafakasına ilişkin düzenlemeyi iptal etmesi kabul edilemez! Türkiye’de kadınlar hâlâ eşitsiz istihdam koşulları, ücretsiz bakım emeği ve derinleşen yoksullukla mücadele ederken; çözüm kadınların mevcut haklarını daraltmak değil, eşitsizlikleri ortadan kaldırmaktır."

"Vatandaşlardan gelen talepler"

Adalet Bakanı Akın Gürlek şu açıklamayı yaptı:

"Akın Gürlek @abakingurlek Boşanma sonrası süreçlerde hem tarafların haklarını koruyacak hem de toplumsal huzuru ve aile kurumunun saygınlığını zedelemeyecek, dengeli ve adil bir modelin inşası öncelikli gündem maddelerimizden biriydi. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler ve sahadaki uygulamalar doğrultusunda, bu konu zaten hazırlıklarına titizlikle katkı sunduğumuz Yargı Paketi’nin en temel konu başlıklarından birini oluşturmaktaydı. Bu çerçevede Anayasa Mahkemesinin, Türk Medeni Kanunu’ndaki "süresiz nafaka" düzenlemesine ilişkin verdiği iptal kararını adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz. AYM’nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak; bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen, hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi yüce Meclisimizin takdirine sunacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı adaletin ve toplumsal huzurun yüzyılı kılmak adına reform adımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

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(EMK)