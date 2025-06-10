Tüm dünyadan basın özgürlüğü kuruluşları, gazeteler ve gazeteciler İsrail’e seslendi

Dünyanın dört bir yanından uluslararası/ulusal basın özgürlüğü kuruluşları, haber ajansları, gazeteler ve gazeteciler, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ve Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) öncülüğünde İsrail’e ortak bir Gazze çağrısı yaptı.

Aralarında bianet’in de bulunduğu 160’dan fazla kuruluş ve kişi İsrail’den Gazze’ye uyguladığı medya ablukasına son vermesini ve bölgeye bağımsız, kısıtlanmamış erişimin derhal sağlanmasını talep etti:

“Biz, aşağıda imzası bulunanlar, Gazze'ye derhal, bağımsız ve kısıtlanmamış bir şekilde erişimin açılmasını, kuşatma altında haber yapmaya devam eden gazetecilerin tam olarak korunmasını talep ediyoruz.

20 aydır İsrail yetkilileri, Gazze dışındaki gazetecilere Filistin topraklarına bağımsız erişim izni vermeyi reddediyor. Bu durum modern savaş tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir durumdur. Gerçeği en iyi şekilde aktarabilecek konumda olan yerel gazeteciler, yerinden edilme ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Bugüne kadar, yaklaşık 200 gazeteci İsrail ordusu tarafından öldürüldü. Daha fazlası yaralandı ve işlerini yaptıkları için hayatları sürekli tehdit altında. Bu, basın özgürlüğüne ve bilgi edinme hakkına doğrudan bir saldırıdır.

Savaş bölgelerinden haber yapmanın doğasında var olan risklerin farkındayız. Bu riskler, birçok kuruluşumuzun on yıllardır araştırma yapmak, gelişmeleri anında belgelemek ve savaşın etkilerini anlamak için üstlendiği risklerdir.

Askeri harekatın yenilendiği ve Gazze'ye insani yardım akışının yeniden başlatılmasına yönelik çabaların devam ettiği bu kritik anda, İsrail'in uluslararası gazetecilerin özgürce haber yapabilmeleri için Gazze sınırlarını açması ve gazetecileri siviller olarak korumaya yönelik uluslararası yükümlülüklerine uyması hayati önem taşımaktadır.

Dünya liderlerini, hükümetleri ve uluslararası kurumları bu konuda derhal harekete geçmeye çağırıyoruz.”

‘Gerçeğin bedeli’: İsrail'in Gazze'de öldürdüğü Filistinli gazeteciler

RSF: Gazetecilere yönelik katliam basının susturulmasıdır

RSF Genel Direktörü Thibaut Bruttin, Gazze’de bugüne kadar en az 465 gazetecinin doğrudan gazetecilik faaliyetleri nedeniyle hedef alındığını kaydetti.

“Gazze’ye uygulanan medya ablukası ve gazetecilerin sistematik öldürülmesi, bölgedeki yıkımın ve sessizliğin önünü açıyor. Bu durum, hakikatin bastırılmasına ve Filistin basınının izole edilmesine yönelik sistematik bir girişimdir” diyen Bruttin, uluslararası toplumun sessizliğine son verilmesi ve savaş muhabirliği yapan gazetecilerin korunması gerektiğini söyledi.

RSF, İsrail ordusunun gazetecilere yönelik saldırılarının savaş suçu kapsamına girdiğini belirterek, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) başvuruda bulunduklarını ve soruşturma çağrısı yaptıklarını da hatırlattı.

RSF ayrıca, Gazze’deki yerel ortakları aracılığıyla gazetecilere psikolojik ve mesleki destek sağlıyor.

CPJ: Bağımsız gazetecilik olmazsa, gerçek görülemez

CPJ CEO’su Jodie Ginsberg ise açıklamasında, gazetecilerin öldürüldüğü ve uluslararası basının bölgeye alınmadığı bir ortamda dünyanın olup biteni anlamasının mümkün olmadığını ifade etti.

“Gazeteciler böylesine büyük bir oranda öldürülürken ve bağımsız medya Gazze’ye erişemezken, dünya olan biteni ne görebilir ne de anlayabilir,” diyen Ginsberg, uluslararası basının özgürce çalışabilmesi için acil erişim sağlanması gerektiğini söyledi.

İmzacı kurum ve kişiler şöyle:

7amleh – Arap Sosyal Medya Gelişim Merkezi, Nadim Nashif, Genel Direktör (Filistin/İsrail) +972 Magazine, Ghousoon Bisharat, Genel Yayın Yönetmeni (İsrail/Filistin) Actualite.cd, Patient Ligodi, Kurucu (Kongo Demokratik Cumhuriyeti) Aftonbladet, Erik Rosén, Kültür Servisi Başkan Yardımcısı (İsveç) Agence France-Presse (AFP), Phil Chetwynd, Küresel Haber Direktörü (Fransa) Agência Pública, Natália Viana, Genel Direktör (Brezilya) Al Araby Al Jadeed, Hussam Kanafani, Medya Sektörü Direktörü (Birleşik Krallık) Al Jazeera Kamusal Özgürlükler ve İnsan Hakları Merkezi, Sami Alhaj, Direktör (Katar) Al-Masdar Online, Ali al-Faqih, CEO (Yemen) Al Manassa, Nora Younis, Genel Yayın Yönetmeni (Mısır) Alternative Press Syndicate (Lübnan) Amazônia Real, Kátia Brasil, Direktör (Brezilya) Arap ve Orta Doğulu Gazeteciler Derneği (AMEJA), Aymann Ismail, Başkan (ABD) Arap Araştırmacı Gazeteciler Ağı (ARIJ), Rawan Daman, Genel Direktör (Ürdün) ARTICLE 19 (Birleşik Krallık) Asia Pacific Report, David Robie, Editör (Yeni Zelanda) Asyalı Amerikalı Gazeteciler Derneği, Naomi Tacuyan Underwood, Genel Direktör (ABD) Yabancı Basın Muhabirleri Derneği, Nancy Prager-Kamel, Başkan (ABD) Bahreyn Basın Derneği (Bahreyn) bianet, Murat İnceoğlu, Genel Yayın Yönetmeni (Türkiye) BirGün, Yaşar Aydın, Haber Koordinatörü (Türkiye) Brecha, Betania Núñez, Gazetecilik Direktörü (Uruguay) BBC, Deborah Turness, BBC News CEO'su (Birleşik Krallık) Bulatlat, Ronalyn V. Olea, Genel Yayın Yönetmeni (Filipinler) CamboJA, Nop Vy, Genel Direktör (Kamboçya) Casbah Tribune, Khaled Drareni, Yayın Direktörü (Cezayir) Cedar Hukuk Çalışmaları Merkezi (CCLS) (Lübnan) Karadağ Araştırmacı Gazetecilik Merkezi (CIN-CG), Milka Tadić Mijović, Genel Yayın Yönetmeni CNN, Mike McCarthy, Genel Yayın Yönetmeni ve Kıdemli Başkan Yardımcısı (ABD) Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Jodie Ginsberg, CEO Toplum Barış Gönüllüleri (CPT) (Irak Kürdistanı) Confidencial.digital, Carlos F. Chamorro, Direktör (Nikaragua, sürgünde) Connectas, Carlos Eduardo Huertas, Direktör (Amerikalar) Daraj Media, Hazem al Amin (Genel Yayın Yönetmeni), Alia Ibrahim (CEO), Diana Moukalled (Yayın Yönetmeni) – Lübnan Dawn gazetesi, Zaffar Abbas, Genel Yayın Yönetmeni (Pakistan) Delfino.CR, Diego Delfino Machín, Direktör (Kosta Rika) Deník Referendum, Jakub Patocka, Genel Yayın Yönetmeni ve Yayıncı (Çekya) Dijital Radyo-TV DRTV, William Mouko Zinika Toung-Hou, Bilgi Müdür Yardımcısı (Kongo-Brazzaville) Droub, Murtada Ahmed Mahmoud Koko, Genel Direktör (Sudan) Doğu Afrika Editörler Derneği Başkanı ve Afrika Editörler Forumu Başkanı, Churchill Otieno (Kenya) Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, Direktör (Venezuela) Mısır Kişisel Haklar Girişimi (EIPR) (Mısır) El Ciudadano, Javier Pineda, Direktör (Şili) El Diario de Hoy, Óscar Picardo Joao, Yayın Direktörü (El Salvador) El Espectador, Fidel Cano Correa, Direktör (Kolombiya) El Faro, Carlos Dada, Kurucu ve Direktör (El Salvador) El Mostrador, Héctor Cossio, Direktör (Şili) El Sol de México, Martha Citlali Ramos, Ulusal Yayın Direktörü (Meksika) El Universal, David Aponte, Genel Yayın Direktörü (Meksika) elDiarioAR, Delfina Torres Cabreros, Gazetecilik Direktörü (Arjantin) ENASS, Salaheddine Lemaizi, Direktör (Fas) Équipe Média, Mohamed Mayara, Genel Koordinatör (Batı Sahra) Avrupa Yayın Birliği (EBU), Liz Corbin, Haber Direktörü (İsviçre) Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF), Ena Bavčić, AB Savunuculuk Sorumlusu (Almanya) Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), Ricardo Gutiérrez, Genel Sekreter (Belçika) Evrensel, Hakkı Özdal, Genel Yayın Yönetmeni (Türkiye) Eyewitness Media Group, Patrick Mayoyo, Yayıncılıkta İnovasyon Direktörü (Kenya) Financial Times, Roula Khalaf, Genel Yayın Yönetmeni (Birleşik Krallık) Forbidden Stories, Laurent Richard, Kurucu (Fransa) Yabancı Basın Derneği (İsrail ve Filistin Toprakları) Foreign Press Association, Deborah Bonetti, Direktör (Londra) Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (FIJ), Fisayo Soyombo, Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni (Nijerya) France 24, Vanessa Burggraf, Direktör (Fransa) Free Press Unlimited, Ruth Kronenburg, Genel Direktör (Hollanda) Front Page Africa, Rodney Sieh, Genel Yayın Yönetmeni (Liberya) GabonClic.info, Randy Karl Louba, Direktör (Gabon) Geneva Health Files, Priti Patnaik, Kurucu (İsviçre) Geo News, Azhar Abbas, Genel Yayın Yönetmeni (Pakistan) Küresel Araştırmacı Gazetecilik Ağı (GIJN), Emilia Diaz-Struck, Genel Direktör (ABD) Global Reporting Centre, Sharon Nadeem, Yapımcı ve Ortaklıklar Direktörü (Kanada) Guineematin.com, Nouhou Baldé, Kurucu ve Yöneticisi (Gine) Haaretz, Aluf Benn, Genel Yayın Yönetmeni (İsrail) Hildebrandt en sus trece, César Hildebrandt, Direktör (Peru) HuMENA İnsan Hakları ve Yurttaş Katılımı Ağı, Mostafa Fouad, Genel Direktör (Belçika) Independent Television News, Rachel Corp, CEO (Birleşik Krallık) Inkyfada, Malek Khadhraoui, Yayın Direktörü (Tunus) Uluslararası Haber Güvenliği Enstitüsü (INSI), Elena Cosentino, Direktör (Birleşik Krallık) Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Scott Griffen, Genel Direktör iPolitics, Marco Vigliotti, Genel Yayın Yönetmeni (Kanada) IWACU, Abbas Mbazumutima, Genel Yayın Yönetmeni (Burundi) Joliba, Birama Konaré, Genel Direktör (Mali) Klix.ba, Semir Hambo, Genel Yayın Yönetmeni (Bosna-Hersek) L’Alternative, Ferdinand Ayité, Yayın Direktörü (Togo) L’Événement, Moussa Aksar, Yayın Direktörü (Nijer) L’Humanité, Maud Vergnol, Yayın Direktörü (Fransa) La Voix de Djibouti, Mahamoud Djama, Yayın Direktörü (Cibuti) Le Jour, Haman Mana, Yayın Direktörü (Kamerun) Le Monde, Jérôme Fenoglio, Direktör (Fransa) Le Reporter, Aimé Kobo Nabaloum, Yayın Direktörü (Burkina Faso) Le Temps, Madeleine von Holzen, Genel Yayın Yönetmeni (İsviçre) Lübnan İnsan Hakları Merkezi (CLDH) (Lübnan) Los Angeles Times, Terry Tang, Genel Yayın Yönetmeni (ABD) Luat Khoa, Trinh Huu Long, Genel Yayın Yönetmeni (Vietnam) Mada Masr, Lina Atallah, CEO (Mısır) Magnum Photos, Giulietta Palumbo, Küresel Yayın Direktörü (Fransa) Mail & Guardian, Luke Feltham, Genel Yayın Yönetmeni (Güney Afrika) Malaysiakini, RK Anand, Genel Yayın Yönetmeni (Malezya) Medya, Eğlence ve Sanat İttifakı, Erin Madeley, CEO (Avustralya) Mediapart, Carine Fouteau, Genel Yayın Yönetmeni (Fransa) MediaTown, Ashraf Mashrawi, Direktör (Filistin) Mekong Review, Kirsten Han, Yayın Yönetmeni (Singapur) MENA İnsan Hakları Grubu, Natasha Latiff, Başkan (İsviçre) Mizzima Media, Soe Myint, Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni (Myanmar) Monte Carlo Doualiya (MCD), Souad Al-Tayeb, Direktör (Fransa) Mullithivu Basın Kulübü, Kanapathipillai Kumanan, Foto Muhabiri ve Koordinatör (Sri Lanka) Muwatin Media Network, Mohammed Al-Fazari, CEO ve Genel Yayın Yönetmeni (Birleşik Krallık) Ulusal Hispanik Gazeteciler Derneği, Dunia Elvir, Başkan (ABD) NPR – Ulusal Kamu Radyosu, Edith Chapin, Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni (ABD) New Bloom Magazine, Brian Hioe, Kurucu Editör (Tayvan) Nord Sud Quotidien, Raoul Hounsounou, Yayın Direktörü (Benin) OC Media, Mariam Nikuradze, Eş Kurucu ve Eş Direktör (Gürcistan) Ouestaf, Hamadou Tidiane Sy, Direktör (Senegal) People Daily, Emeka Mayaka Gekara, Genel Yayın Yönetmeni (Kenya) Photon Media, Shirley Ka Lai Leung, CEO (Hong Kong) Plan V, Juan Carlos Calderón, Direktör (Ekvador) Prachatai, Mutita Chuachang, Genel Yayın Yönetmeni (Tayland) Premium Times, Musikilu Mojeed, Genel Yayın Yönetmeni ve Operasyon Direktörü (Nijerya) Basın Özgürlüğü Savunma Fonu (ABD) Pressafrik, Ibrahima Lissa Faye, Yayın Direktörü (Senegal) Prospect Magazine, Alan Rusbridger, Genel Yayın Yönetmeni (Birleşik Krallık) Kamu Medyası İttifakı, Kristian Porter, Genel Direktör (Birleşik Krallık) Pulitzer Center, Marina Walker Guevara, Genel Yayın Yönetmeni (ABD) Radio Bullets, Barbara Schiavulli, Direktör ve savaş muhabiri (İtalya) Rádio Ecclesia, Gaudêncio Yakuleingue, Direktör (Angola) Radio France Internationale (RFI), Jean-Marc Four, Direktör (Fransa) Radio France, Céline Pigalle, Haber Direktörü (Fransa) Radio Universidad de Chile, Patricio López, Direktör (Şili) Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Thibaut Bruttin, Genel Direktör RETE #NOBAVAGLIO, Marino Bisso, Koordinatör (İtalya) Reuters, Alessandra Galloni, Genel Yayın Yönetmeni Rory Peck Trust, Jon Williams, Genel Direktör (Birleşik Krallık) Samir Kassir Vakfı, Ayman Mhanna, Genel Direktör (Lübnan) Sikha Mekomit (İsrail) SMEX (Lübnan) SMN24MEDIA, Kamal Siriwardana, Haber Direktörü (Sri Lanka) Profesyonel Gazeteciler Derneği, Caroline Hendrie, Genel Direktör (ABD) Stabroek News, Anand Persaud, Direktör (Guyana) Suriye Medya ve İfade Özgürlüğü Merkezi (SCM) (Suriye) Taz – die tageszeitung, Barbara Junge, Genel Yayın Yönetmeni (Almanya) Tempo Digital, Wahyu Dhyatmika, CEO (Endonezya) Associated Press (AP), Julie Pace, Genel Yayın Yönetmeni ve Kıdemli Başkan Yardımcısı (ABD) The Globe and Mail, David Walmsley, Genel Yayın Yönetmeni, ayrıca Dünya Editörleri Forumu (WAN-IFRA) Başkanı (Kanada) The Independent, Geordie Greig, Genel Yayın Yönetmeni (Birleşik Krallık) The Intercept Brasil, Andrew Fishman, Başkan ve Kurucu Ortak (Brezilya) The Intercept, Annie Chabel (CEO) ve Ben Muessig (Genel Yayın Yönetmeni) – ABD The Legal Agenda (Lübnan) The Magnet, Larry Moonze, Genel Yayın Yönetmeni (Zambiya) The Nairobi Law Monthly, Mbugua Ng’ang’a, Genel Yayın Yönetmeni (Kenya) The Point, Pap Saine, Yayın Direktörü (Gambiya) The Reckoning Project, Janine di Giovanni, CEO The Shift, Caroline Muscat, Kurucu (Malta) The Wire, Seema Chishti, Genel Yayın Yönetmeni (Hindistan) Dünya Haber Yayıncıları Birliği (WAN-IFRA), Vincent Peyrègne (CEO), Andrew Heslop (Basın Özgürlüğü Direktörü) TV Slovenia, Ksenija Horvat, Direktör (Slovenya) Twala.info, Lyas Hallas, Yayın Direktörü (Cezayir) Unnu.news, Lkhagvatseren Batbayar, Genel Yayın Yönetmeni (Moğolistan) Vikalpa, Sampath Samarakoon, Genel Yayın Yönetmeni (Sri Lanka) VRT NWS, Griet De Craen, Gazetecilik Direktörü (Belçika) Wattan Medya Ağı, Muamar Orabi, Genel Direktör (Filistin) Woz – die Wochenzeitung, Florian Keller, Daniela Janser, Kaspar Surber, Yayın Kurulu (İsviçre)

(HA)