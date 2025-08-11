ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 11 Ağustos 2025 11:41
 ~ Son Güncelleme: 11 Ağustos 2025 14:35
3 dk Okuma

İsrail, Gazze’de 6 gazeteciyi daha öldürdü

İsrail ordusunun, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu çadıra düzenlediği saldırıda 2'si Al Jazeera muhabiri 6 gazeteci hayatını kaybetti. Al Jazeera "Gazze işgali öncesi sesleri susturmaya yönelik umutsuz bir girişim" diye açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İsrail, Gazze’de 6 gazeteciyi daha öldürdü
*Al Jazeera Gazze muhabiri Enes eş-Şerif

İsrail ordusunun Gazze kent merkezindeki Şifa Hastanesi kapısında, gazetecilere ayrılan çadıra düzenlediği hava saldırısında, 2 Al Jazeera muhabirinin de aralarında bulunduğu 6 Filistinli gazeteci hayatını kaybetti.

Saldırıda Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka, Sahat muhabiri Muhammed el-Halidi ile 3 kameraman yaşamını yitirdi. Kameramanlar İbrahim Zaher ve Muhammed Noufal ile ismi açıklanmayan bir kameraman yardımcısıydı.

‘Gerçeğin bedeli’: İsrail'in Gazze'de öldürdüğü Filistinli gazeteciler
‘Gerçeğin bedeli’: İsrail'in Gazze'de öldürdüğü Filistinli gazeteciler
5 Ekim 2024

İsrail ordusu yaptığı açıklamayla Enes es-Şerif'i öldürdüğünü kabul etti. Şerif'i bir Hamas hücresine liderlik etmekle ve İsrail'e roket saldırıları planlamakla suçladı. Gazetecinin de bu iddiayla hedef alındığını söyledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü Avichay Adraee, 24 Temmuz’da eş-Şerif'in 2013'ten beri Hamas'ın askeri kanadı El-Kassam'ın üyesi olduğunu söylemiş ve Al Jazeera’de çalıştığı için suçlu ilan etmişti.

İsrail’in, gazetecileri terörist olmakla suçlarken hiçbir güvenilir kanıt sunmamak gibi uzun süredir devam eden bir tutumu var.

Ancak eş-Şerif, savaşın başlangıcından bu yana Gazze'deki en tanınmış muhabirlerinden biri oldu. Gazeteci son olarak İsrail'in Gazze'ye yeterli gıda yardımı yapmayı reddetmesi nedeniyle kendisi ve meslektaşlarının yaşadığı açlık hakkında bir haber yapmıştı.

Tüm dünyadan basın özgürlüğü kuruluşları, gazeteler ve gazeteciler İsrail’e seslendi
Tüm dünyadan basın özgürlüğü kuruluşları, gazeteler ve gazeteciler İsrail’e seslendi
10 Haziran 2025

"İşgali öncesi sesleri susturmaya yönelik bir girişim"

eş-Şerif, İsrail ordu sözcüsünün kendisini hedef alan açıklamalarının ardından Gazetecileri Koruma Komitesi’ne (CPJ) “Adraee'nin kampanyası yalnızca bir medya tehdidi veya imaj yıkımı değil, aynı zamanda gerçek hayatta da bir tehdittir. Tüm bunlar, Gazze Şeridi'ndeki İsrail işgalinin suçlarını ele almamın onlara zarar vermesi ve dünyadaki imajlarını zedelemesi nedeniyle yaşanıyor. İşgal beni ahlaki olarak öldürmek istediği için beni terörist olmakla suçluyorlar." demişti.

CPJ Bölge Direktörü Sara Qudah, “İsrail'in gazetecileri güvenilir kanıt sunmadan militan olarak etiketleme eğilimi, ülkenin niyeti ve basın özgürlüğüne saygısı konusunda ciddi soru işaretleri uyandırıyor” dedi. “Gazeteciler sivildir ve asla hedef alınmamalıdır.” diyen Qudah, cinayetlerin sorumlularının hesap vermesini istedi.

Al Jazeera, İsrail’in Gazze’de gazetecilerini planlı şekilde hedef alarak öldürmesini "Gazze işgali öncesi sesleri susturmaya yönelik umutsuz bir girişim" olarak nitelendirdi. Basın kuruluşu yaptığı açıklamada, "Saldırının sorumluluğu tamamen İsrail ordusu ve hükümetine aittir." dedi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) de 'cinayet' diye tanımladığı gazetecilerin öldürülmesini sert şekilde ve öfkeyle kınadı. eş-Şerif'in “İsrail’in Gazze'deki Filistinlilere dayattığı acıların sesi" olduğunu belirtti.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nin verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısı 238'e ulaştı. CPJ’e göre ise teyit edilen sayı en az 178.

İnfografik: AA
Gazze’de gazeteci olmak: Kaybedilen yakınlar, yaşanan zorluklar
Gazze’de gazeteci olmak: Kaybedilen yakınlar, yaşanan zorluklar
16 Haziran 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
al jazeera enes eş-şerif Gazze Şeridi filistinli gazeteciler Filistin-İsrail Savaşı israil ordusu
ilgili haberler
Enes eş-Şerif kimdir?
Bugün 15:00
/haber/enes-es-serif-kimdir-310306
"İsrail, Gazze'deki gazetecileri aç bırakarak gerçekleri öldürüyor"
29 Temmuz 2025
/haber/israil-gazze-deki-gazetecileri-ac-birakarak-gercekleri-olduruyor-309930
İsrail saldırılarında İranlı 9 gazeteci yaşamını yitirdi
28 Haziran 2025
/haber/israil-saldirilarinda-iranli-9-gazeteci-yasamini-yitirdi-308931
Gazze’de gazeteci olmak: Kaybedilen yakınlar, yaşanan zorluklar
16 Haziran 2025
/haber/gazzede-gazeteci-olmak-kaybedilen-yakinlar-yasanan-zorluklar-308462
Tüm dünyadan basın özgürlüğü kuruluşları, gazeteler ve gazeteciler İsrail’e seslendi
10 Haziran 2025
/haber/tum-dunyadan-basin-ozgurlugu-kuruluslari-gazeteler-ve-gazeteciler-israile-seslendi-308239
İsrail, Gazze'de gazetecilerin çadırını hedef aldı
7 Nisan 2025
/haber/israil-gazze-de-gazetecilerin-cadirini-hedef-aldi-306214
İsrail Gazze'de canlı yayın aracına saldırdı, 5 gazeteci öldü
26 Aralık 2024
/haber/israil-gazze-de-canli-yayin-aracina-saldirdi-5-gazeteci-oldu-303065
‘Gerçeğin bedeli’: İsrail'in Gazze'de öldürdüğü Filistinli gazeteciler
5 Ekim 2024
/haber/gercegin-bedeli-israil-in-gazze-de-oldurdugu-filistinli-gazeteciler-300403
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Enes eş-Şerif kimdir?
Bugün 15:00
/haber/enes-es-serif-kimdir-310306
"İsrail, Gazze'deki gazetecileri aç bırakarak gerçekleri öldürüyor"
29 Temmuz 2025
/haber/israil-gazze-deki-gazetecileri-ac-birakarak-gercekleri-olduruyor-309930
İsrail saldırılarında İranlı 9 gazeteci yaşamını yitirdi
28 Haziran 2025
/haber/israil-saldirilarinda-iranli-9-gazeteci-yasamini-yitirdi-308931
Gazze’de gazeteci olmak: Kaybedilen yakınlar, yaşanan zorluklar
16 Haziran 2025
/haber/gazzede-gazeteci-olmak-kaybedilen-yakinlar-yasanan-zorluklar-308462
Tüm dünyadan basın özgürlüğü kuruluşları, gazeteler ve gazeteciler İsrail’e seslendi
10 Haziran 2025
/haber/tum-dunyadan-basin-ozgurlugu-kuruluslari-gazeteler-ve-gazeteciler-israile-seslendi-308239
İsrail, Gazze'de gazetecilerin çadırını hedef aldı
7 Nisan 2025
/haber/israil-gazze-de-gazetecilerin-cadirini-hedef-aldi-306214
İsrail Gazze'de canlı yayın aracına saldırdı, 5 gazeteci öldü
26 Aralık 2024
/haber/israil-gazze-de-canli-yayin-aracina-saldirdi-5-gazeteci-oldu-303065
‘Gerçeğin bedeli’: İsrail'in Gazze'de öldürdüğü Filistinli gazeteciler
5 Ekim 2024
/haber/gercegin-bedeli-israil-in-gazze-de-oldurdugu-filistinli-gazeteciler-300403
Sayfa Başına Git