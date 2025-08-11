İsrail, Gazze’de 6 gazeteciyi daha öldürdü

İsrail ordusunun Gazze kent merkezindeki Şifa Hastanesi kapısında, gazetecilere ayrılan çadıra düzenlediği hava saldırısında, 2 Al Jazeera muhabirinin de aralarında bulunduğu 6 Filistinli gazeteci hayatını kaybetti.

Saldırıda Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka, Sahat muhabiri Muhammed el-Halidi ile 3 kameraman yaşamını yitirdi. Kameramanlar İbrahim Zaher ve Muhammed Noufal ile ismi açıklanmayan bir kameraman yardımcısıydı.

İsrail ordusu yaptığı açıklamayla Enes es-Şerif'i öldürdüğünü kabul etti. Şerif'i bir Hamas hücresine liderlik etmekle ve İsrail'e roket saldırıları planlamakla suçladı. Gazetecinin de bu iddiayla hedef alındığını söyledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü Avichay Adraee, 24 Temmuz’da eş-Şerif'in 2013'ten beri Hamas'ın askeri kanadı El-Kassam'ın üyesi olduğunu söylemiş ve Al Jazeera’de çalıştığı için suçlu ilan etmişti.

İsrail’in, gazetecileri terörist olmakla suçlarken hiçbir güvenilir kanıt sunmamak gibi uzun süredir devam eden bir tutumu var.

Ancak eş-Şerif, savaşın başlangıcından bu yana Gazze'deki en tanınmış muhabirlerinden biri oldu. Gazeteci son olarak İsrail'in Gazze'ye yeterli gıda yardımı yapmayı reddetmesi nedeniyle kendisi ve meslektaşlarının yaşadığı açlık hakkında bir haber yapmıştı.

Tüm dünyadan basın özgürlüğü kuruluşları, gazeteler ve gazeteciler İsrail’e seslendi

"İşgali öncesi sesleri susturmaya yönelik bir girişim"

eş-Şerif, İsrail ordu sözcüsünün kendisini hedef alan açıklamalarının ardından Gazetecileri Koruma Komitesi’ne (CPJ) “Adraee'nin kampanyası yalnızca bir medya tehdidi veya imaj yıkımı değil, aynı zamanda gerçek hayatta da bir tehdittir. Tüm bunlar, Gazze Şeridi'ndeki İsrail işgalinin suçlarını ele almamın onlara zarar vermesi ve dünyadaki imajlarını zedelemesi nedeniyle yaşanıyor. İşgal beni ahlaki olarak öldürmek istediği için beni terörist olmakla suçluyorlar." demişti.

CPJ Bölge Direktörü Sara Qudah, “İsrail'in gazetecileri güvenilir kanıt sunmadan militan olarak etiketleme eğilimi, ülkenin niyeti ve basın özgürlüğüne saygısı konusunda ciddi soru işaretleri uyandırıyor” dedi. “Gazeteciler sivildir ve asla hedef alınmamalıdır.” diyen Qudah, cinayetlerin sorumlularının hesap vermesini istedi.

Al Jazeera, İsrail’in Gazze’de gazetecilerini planlı şekilde hedef alarak öldürmesini "Gazze işgali öncesi sesleri susturmaya yönelik umutsuz bir girişim" olarak nitelendirdi. Basın kuruluşu yaptığı açıklamada, "Saldırının sorumluluğu tamamen İsrail ordusu ve hükümetine aittir." dedi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) de 'cinayet' diye tanımladığı gazetecilerin öldürülmesini sert şekilde ve öfkeyle kınadı. eş-Şerif'in “İsrail’in Gazze'deki Filistinlilere dayattığı acıların sesi" olduğunu belirtti.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nin verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısı 238'e ulaştı. CPJ’e göre ise teyit edilen sayı en az 178.

