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YT: Yayın Tarihi: 15.08.2026 15:50 15 Ağustos 2026 15:50
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.08.2026 16:01 15 Ağustos 2026 16:01
Okuma Okuma:  2 dakika

Altıncı günde de Bakanlık önündeler: Madenciler hakları için eylemi sürdürüyor

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Elazığ Eti Gümüş ve Doruk Madencilik işçilerinin 10 Ağustos’ta başlattığı eylem altıncı gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde sürdü. Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, işçilerin alacaklarının büyük bölümünün ödenmediğini belirterek, “İşçilerin hakkı ödenene kadar gitmeyeceğiz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Altıncı günde de Bakanlık önündeler: Madenciler hakları için eylemi sürdürüyor
Fotoğraf: Bağımsız Maden İş
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Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi, Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Elazığ Eti Gümüş ile Doruk Madencilik işçilerinin haklarını alma talebiyle 10 Ağustos’ta başlattığı eylem sürüyor.

İşçiler eylemlerinin altıncı gününde, gözaltından serbest bırakıldıktan sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde bir araya geldi. Oturma eylemine devam etti.

ANKA'nın aktardığına göre baretlerini yere vuran içiler, "Bakanlık halka hesap verecek", "Holdinglere el pençe, madenciye işkence", "Alparslan Bayraktar peşimizi bırak" ve "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

Öte yandan işçiler, Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun gözaltında olmasına tepki göstererek, "Başaran Aksu serbest kalsın" diye de slogan attı. 

Burada konuşan Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, 10 Ağustos’tan bugüne 4 kez gözaltına alındıklarını hatırlattı. Ayrıca sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu’nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla halen gözaltında tutulduğunu söyledi.

"Burada keyfimizden durmuyoruz"

Şöyle konuştu:

"Bizler buraya gözaltına alınmaya gelmedik. Başaran Aksu mahkemeye çıkacak, hiçbir suçu yokken. İnsanlar eleştirilebilir ama ne yazık ki bizim ülkemizde eleştiri yaptığınız zaman gözaltına alınıyorsunuz ya da tutuklanıyorsunuz. İnsanları susturmaya, insanları daha çok ezmeye yönelik holdingler, siyasetçiler buna göre gard alıyorlar.Bizler de işçiler olarak, en azından işçi sınıfı olarak, ikişer cümle bile söylesek bizim için onurdur, gururdur. Başaran abimizi gözaltına alabilirler, içeri de atabilirler. Bizler buradayız. Bizleri de gözaltına alabilirler ama bu mücadeleyi bizden sonra gelecek arkadaşlarımız da devam ettirecek.

Beni de tutuklayabilirler ama bu, işçi sınıfına yakışmayan hareketler oluyor. Holdinglerin baskısıyla birilerini tutuklamayı kar yapıyoruz sanıyorlar. Kar yapmaz, siz daha çok zarar edersiniz. Evet, paralar ödendi bir kısmı paralar ödendi. İşçinin çoğu alacağı, yüzde 90'ı duruyor daha. Ondan sonra da bütün medyalarda ‘paralar ödenmiş, siz orada niye duruyorsunuz?’ Biz orada babamızın hayrına, keyfimizden durmuyoruz. Biz de gözaltına alınmayı çok istemiyoruz. Bizim de ailemiz var, bizim de çocuklarımız var. Biz de bir an önce evimize gitmek istiyoruz. Bu işçilerin hakkı ne zaman ödenirse, o zamana kadar da gitmeyeceğiz."

"O lafları söyletmemek için işçinin hakkını ödeyeceksiniz"

Çakır ayrıca "Başaran Aksu’ya mı bağlı bu ülkedeki kin? Başaran Aksu’ya mı bağlı bu ülkedeki öfke? Burası Türkiye Cumhuriyeti ise insanlar cümleler söyleyebilir. Kimsenin bundan gocunmaması lazım. O lafları söyletmemek için işçinin hakkını ödeyeceksiniz. Mahkemeye çıkacak. Başaran abinin bugün serbest kalacağına inanıyorum" diye konuştu.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Doruk Madencilik Eti Gümüş Yıldızlar SSS Holding
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