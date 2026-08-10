Eti Gümüş ve Doruk Madencilik işçileri Enerji Bakanlığı önünde gözaltına alındı

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası (Bağımsız Maden-İş) üyesi Eti Gümüş ve Doruk Madencilik işçileri, ödenmeyen ücret ve tazminatları ile ücretsiz izin uygulamalarına karşı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde yapmak istedikleri açıklama sırasında gözaltına alındı.

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Eti Gümüş’ün Elazığ Maden’deki işletmesinde çalışan işçiler Elazığ’dan, Doruk Madencilik işçileri ise Eskişehir’den Ankara’ya doğru yola çıktı.

Sendika, 9 Ağustos’ta yaptığı açıklamada işçilerin 10 Ağustos saat 11.00’de Enerji Bakanlığı önünde olacağını duyurdu.

Bağımsız Maden-İş, Bakanlığın daha önce kendilerine, işçi alacaklarının haziran sonuna kadar ödenmemesi halinde müdahale edeceği yönünde söz verdiğini belirterek, “Temmuz bitti, Ağustos’tayız. Hala madenci insandan sayılmıyor, ücretleri ödenmiyor” dedi.

Bakanlık önünde gözaltı

İşçilerin Bakanlık önüne ulaşmasının ardından Bağımsız Maden-İş saat 11.46’da yaptığı açıklamada, grubun Bakanlık önüne geçişinin polis tarafından engellendiğini ve işçilerin gözaltına alındığını duyurdu.

Sendika açıklamasında, “Enerji Bakanlığı önüne girişimiz polis tarafından engellendi” dedi.

Yaklaşık yarım saat sonra yapılan ikinci açıklamada ise Eti Gümüş ve Doruk Madencilik işçilerinin gözaltında olduğu belirtilirken, basın mensupları müdahalenin yaşandığı alandan uzaklaştırıldı. Sendika, polis müdahalesini “işkence” olarak nitelendirdi.

Gözaltındayız!



Madenciye yönelik işkence görüntülenmesin diye basın uzaklaştırıldı. Eti Gümüş ve Doruk madencilik işçileri olarak tutulmayan sözlerin peşinden Ankara'ya, sorumlu Enerji Bakanlığı önünde gözaltına alındık.



Yıldızlar SSS Holding, yurdun dört bir yanındaki Nesko,… pic.twitter.com/Sj4fuAMI72 — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) August 10, 2026

Bağımsız Maden-İş, işçilerin Ankara’ya geliş nedenini de Bakanlığın daha önce verdiğini söylediği sözlerle ilişkilendirdi:

“Eti Gümüş ve Doruk madencilik işçileri olarak tutulmayan sözlerin peşinden Ankara'ya, sorumlu Enerji Bakanlığı önünde gözaltına alındık.

Yıldızlar SSS Holding, yurdun dört bir yanındaki Nesko, Doruk, Yunus Emre Termik, Eti Gümüş, Yıldız Bakır, KMK Madencilik, Söğüt Seramik, OEDAŞ, Kay Süt işletmelerine işçileri, halkı, esnafı ve belediyeleri soymuş ve Enerji Bakanlığı başta olmak üzere tüm Bakanlıklar izin vermiştir.

Eti Gümüş işçisine ödemeler 6 Ağustos'ta yapılacak dediniz, Doruk Madencisine ücretsiz izinler ödenecek dediniz. Yoksunuz! Biz sözümüzün arkasında duruyoruz, ödeme olamazsa geri geleceğiz dedik ve geldik. Artık hakkımızı almadan dönmeyiz!”

Eti Gümüş işçileri: Yaklaşık sekiz aylık ücret alacağı

Bağımsız Maden-İş’in hazırladığı Yıldızlar SSS Holding ve Doruk Madencilik raporunda, Elazığ’ın Maden ilçesindeki Eti Gümüş işletmesinde çalışan işçilerin yaklaşık sekiz aylık ücret alacağı bulunduğu belirtiliyor.

Sendikaya göre şirket ekipmanlarını bölgeden çekmesine rağmen işçilerin alacakları ödenmedi. Ayrıca Maden Belediyesi dahil yereldeki çeşitli kurum ve işletmeler de holdingden alacaklı.

Doruk Madencilik işçileri de alacaklarını alamıyor

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde faaliyet gösteren Doruk Madencilik işçilerinin ücret ve özlük hakkı mücadelesi ise aylardır sürüyor.

İşçiler, 12 Nisan’da Mihalıççık’tan Ankara’ya doğru yürüyüş başlatmıştı. Maden, Yunus Emre Termik Santrali ile birlikte 2022’de Yıldızlar SSS Holding’e devredildi.

Devirden sonra yaklaşık 300 işçi altı ay ücretsiz izne çıkarıldı ve ücret ödemelerinde ciddi aksamalar yaşandı.

İşçiler daha önce de ücretlerini alabilmek için madende kendilerini kapatma ve açlık grevi dahil çok sayıda eylem yaptı.

Bağımsız Maden-İş’in Doruk Madencilik ve Yunus Emre Termik Santrali’nde çalışmış veya çalışmaya devam eden işçilerle yaptığı çalışmada yaklaşık 400 işçinin ücret, kıdem tazminatı, ücretsiz izin veya diğer özlük hakları konusunda mağduriyet bildirdiği aktarılıyor.

Sendikanın verilerine göre bu işçilerin 180’i halen çalışıyor ya da ücretsiz izinde bulunuyor, 220’si ise artık işletmede çalışmıyor. Sendika, geçmiş dönemler de dahil edildiğinde haklarını alamayan işçi sayısının bunun çok üzerinde olduğunu söylüyor.

İşçilerin talepleri

Bağımsız Maden-İş, Doruk Madencilik işçilerinin aylarca ödenmeyen ücretlerinin, ikramiye ve yıllık izin gibi alacaklarla birlikte ödenmesini, geçmişte işten ayrılan veya çıkarılan işçilerin tazminatlarının verilmesini ve işçilere rızaları dışında dayatıldığını söylediği ücretsiz izin uygulamasının kaldırılmasını talep ediyor.

Ayrıca güvenli çalışma koşullarının sağlanması, sendikal mücadelede öncülük ettikleri gerekçesiyle işten çıkarılan işçilerin işe iadesi ve iş güvencesinin sağlanması diğer talepler arasında.

(HA)