Direnen madencilerin eşleri de gözaltında

Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Eti Gümüş ve Doruk Madencilik işçilerinin ödenmeyen kıdem, ihbar, ücretsiz izin ve diğer işçilik alacaklarının ödenmesi talebiyle Ankara'da sürdürdüğü eylemde dün başlayan gözaltılar bugün de sürdü.

Bakanlığın alacaklarını ödetme güvencesi verdiği Doruk Madencilik işçileri gözaltına alındı

ANKA'nın haberine göre, Bağımsız Maden-İş üyesi işçiler, daha önce Ankara'ya yürüyerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yapmış, Bakanlığın işverenle görüşerek ödemelerin yapılacağı yönünde güvence vermesinin ardından eylemlerini sonlandırmıştı. Ancak sendikaya göre verilen sözlerin tam olarak yerine getirilmemesi üzerine işçiler bu kez Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde nöbet başlattı.

Eylemin dördüncü gününde, Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda işçinin gözaltına alınmasının ardından, Ankara'daki Akköprü Metro İstasyonu'nda bekleyişlerini sürdüren aileler ve diğer madenciler de bugün polis tarafından gözaltına alındı.

"Erdoğanla görüşemesinler diye"

Bağımsız Maden-İş'in avukatı Lütfi Sabri Batı, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, işçilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı "Türkiye Geleceğe Hazır" programına gitme niyetlerini açıklamalarının ardından gözaltında tutulduklarını ileri sürdü.

Batı, "Bugün Cumhurbaşkanı'nın da katılacağı 'Türkiye Geleceğe Hazır' başlıklı mitinge katılma planlarını duyurdukları için madencilerin bu şekilde gözaltında tutulduğunu ve geceyi nezarette geçirmek zorunda bırakıldıklarını biliyoruz. Bizim sendikamız verdiği sözün arkasında durur. Dolayısıyla biz, dün söylediğimiz gibi bir heyetle de olsa bu mitinge katılmaya niyetliyiz" dedi.

Bu açıklamanın ardından Akköprü Metro İstasyonu'nda bekleyen işçiler ve gözaltındaki madencilerin eşleri de gözaltına alındı.

Arka plan Eti Gümüş ve Doruk Madencilik işçilerinin kıdem, ihbar, ücretsiz izin ve diğer işçilik alacaklarının bir bölümünün uzun süredir ödenmemesi üzerine işçiler Ankara'ya yürüdü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işverenle yapılan görüşmelerin ardından ödemelerin gerçekleştirileceği yönünde güvence verdi. Sendikaya göre alacakların tamamı ödenmeyince işçiler bu kez Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde oturma eylemi başlattı. Dün sendika yöneticileri ve madenciler gözaltına alındı. Bugün ise gözaltındaki işçileri bekleyen aile bireyleri ile diğer işçiler de gözaltına alındı.

(AEK)