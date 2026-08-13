Bakanlığın alacaklarını ödetme güvencesi verdiği Doruk Madencilik işçileri gözaltına alındı

Eti Gümüş ve Doruk Madencilik işçileri, iki ay önce Çalışma Bakanlığı'nın garantilediği alacaklarının ödenmemesi üzerine Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde dört gündür eylem yapıyordu. Elazığ Eti Gümüş'teki 176 işçiden sadece 50'sine kısmi ödeme yapılırken, kıdem ve ihbar tazminatları ödenmedi. Bağımsız Maden-İş yöneticileri dört gündür Bakanlıktan randevu talep ettiğini ancak yanıt alamadığını belirtti. Holding yönetimiyle yapılan görüşmeden de sonuç alınamadı. İşçiler alacakların tamamı ödenene kadar ayrılmayacaklarını açıkladıktan sonra polisçevik kuvvet müdahalesi gerçekleştirdi. Aralarında sendika Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun da bulunduğu çok sayıda madenci gözaltına alındı, iki işçi fenalık geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın iki ay önce taraflar arasında imzalanan protokolle güvence altına alındığını duyurduğu işçi alacaklarının ödenmemesi üzerine yeniden Ankara'ya gelen Bağımsız Maden-İş üyesi Eti Gümüş ve Doruk Madencilik işçilerine polis müdahale etti.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde dört gündür eylem yapan ve alacakları eksiksiz ödenene kadar ayrılmayacaklarını açıklayan işçilerden, aralarında Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Çalışma Bakanlığının verdiği sözler tutulmadı Madenciler, aylardır ödenmeyen ücret, kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer işçilik alacakları için daha önce de Ankara'ya yürümüş, haftalar süren direnişin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın devreye girmesiyle eylemlerini sonlandırmıştı. Bakanlık, işçi ve işveren temsilcileri arasında imzalanan protokolün ardından yaptığı açıklamada, işçilerin hak ve alacaklarının belirlenen takvim çerçevesinde ödenmesinin güvence altına alındığını duyurmuştu. Ancak Bağımsız Maden-İş'e göre aradan geçen sürede bu taahhüt yerine getirilmedi. Elazığ Eti Gümüş'te çalışan 176 işçiden yalnızca yaklaşık 50'sine maaş alacaklarının bir bölümü ödendi; kıdem, ihbar ve emeklilikten kaynaklanan hak edişler ödenmedi. Doruk Madencilik işçilerinin kıdem ve ihbar tazminatları, zorunlu ücretsiz izin dönemlerine ilişkin ücretleri ve bazı işçilerin sendikal tazminatları da hâlâ ödenmedi. Bunun üzerine işçiler bu kez Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde nöbet eylemi başlattı.

Aksu: "Bakanlık bürokratı beş dakika görüşmeyi kabul etmiyor"

Eylemin dördüncü gününde dört işçi, Yıldızlar SSS Holding yetkilileriyle görüşmek üzere Bakanlık önünden ayrıldı. Görüşmeden somut bir sonuç çıkmaması üzerine sendika yöneticileri açıklama yaptı.

Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, holding yönetiminin önce işçilere borcu bulunmadığını savunduğunu, daha sonra ise sınırlı ödeme yaptığını hatırlatarak, "Holding CEO'su 'Böyle bir şey varsa hemen ödeyeceğiz' dedi. Arkadaşlar görüştü ama olmayan bir uygulama uydurmuşlar. Paraların derhal yatırılması lazım" dedi.

Dört gündür Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileriyle görüşme talep ettiklerini ancak hiçbir yanıt alamadıklarını söyleyen Aksu, Bakanlığın sürece kayıtsız kaldığını belirterek şöyle konuştu:

"Tam dört gündür Enerji Bakanlığına, sendika genel başkanımız ve dört-beş madenciyle bir bakanlık bürokratının görüşmesini talep ediyoruz. Bakanlık bürokratı bizimle beş dakikalık görüşmeyi kabul etmiyor. Şeklen de olsa yurttaşla görüşür insan."

Eti Gümüş ve Doruk Madencilik işçileri Enerji Bakanlığı önünde gözaltına alındı

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Aksu, alacakların tamamı ödenene kadar eylemi sürdüreceklerini belirterek, "Bir daha buraya gelmek istemediğimiz için buradan ayrılmıyoruz. Bakanlık inisiyatif almalı" dedi.

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır da yapılan ödemelerin işçilerin haklarını karşılamadığını belirtti:

"Bir işçinin 100 bin lirası varsa 25 bin lirasını ödediler. Patron şimdi 'Paraları ödedik' diyor. Paraları ödeseniz biz buradan gideriz. Bir işçimizin bir lirası kalana kadar sendika olarak buradayız."

Çakır, dört gündür Bakanlıktan randevu istediklerini hatırlattı:

"En azından işçilerinizi dinleyin. Beş dakika da olsa 'evet' ya da 'hayır' deyin. Biz bu işçileri dinletmeden, bu işçilerin hakkını almadan buradan gitmeyeceğiz."

Polis madencileri gözaltına aldı

Sendika yöneticilerinin alacaklar ödenene kadar Enerji Bakanlığı önünden ayrılmayacaklarını açıklamasının ardından polis alana müdahale etti. Çevik kuvvet ekipleri basın mensuplarını eylem alanından uzaklaştırırken müdahalenin görüntülenmesini de engelledi. Ardından aralarında Gökay Çakır ve Başaran Aksu'nun da bulunduğu çok sayıda madenci gözaltına alındı. Müdahale sırasında fenalaşan iki işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(AEK)