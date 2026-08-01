Eskişehir'den Ankara'ya: Doruk Madencilik İşçileri Ulus'ta eylemde

*Aylardır maaş alamayan 13 yıllık bir maden işçisi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek haklarının teslim edilmesi için yardım talep etti. İşçilerin Ankara'daki kararlı bekleyişi sürüyor.

*Resmi taahhütlere rağmen maaşlarını alamayan işçiler, baretlerini yere vurup sloganlar atarak seslerini duyurmaya çalışırken, çevredeki vatandaşlardan destek görüyor. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, patronun yıllardır mağduriyet yarattığını belirterek devlet yetkililerine çağrıda bulundu ve soruna çözüm istedi.

*Eskişehir'deki Doruk Madencilik bünyesinde çalışan Türk Maden-İş üyesi madenciler, ödenmeyen alacakları için Ankara Ulus Meydanı'nda oturma eylemi yapıyor.

Eskişehir’deki Doruk Madencilik bünyesinde çalışan Türk Maden-İş üyesi işçilerin Ankara Ulus Meydanı’ndaki eylemi sürüyor.

Resmi taahhütlere rağmen ödenmeyen alacakları için oturma eylemi başlatan madenciler, baretlerini yere vurup sloganlar atarak seslerini duyurmaya çalışıyor. Eylem sırasında maden şehitlerini de anan işçilere, çevredeki vatandaşlar alkışlarla destek veriyor.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, mücadelenin devam edeceğini belirterek patronun yıllardır mağduriyet yarattığını ifade etti. Devlet yetkililerine çağrıda bulunan Kocabıyık, günlerdir ailelerinden uzakta hak mücadelesi verdiklerini vurgulayarak soruna bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

ANKA Haber Ajansı’na konuşan 13 yıllık bir maden işçisi ise aylardır maaş alamadığını ve iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesine rağmen alacaklarının ödenmediğini belirtti. Yaşadıkları mağduriyeti dile getiren işçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek haklarının teslim edilmesi ve seslerinin duyulması için yardım talep etti.

İşçilerin Ankara Ulus Meydanı’ndaki bekleyişi kararlılıkla devam ediyor.

“ALACAKLARIMIZ YATANA KADAR AYRILMAYACAĞIZ” Doruk Madencilik işçileri yeniden Yıldızlar SSS Holding önünde

(EMK)