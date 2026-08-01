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YT: Yayın Tarihi: 01.08.2026 15:22 1 Ağustos 2026 15:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.08.2026 15:28 1 Ağustos 2026 15:28
Okuma Okuma:  1 dakika

Eskişehir'den Ankara'ya: Doruk Madencilik İşçileri Ulus'ta eylemde

Yaşadıkları mağduriyeti dile getiren işçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek haklarının teslim edilmesi ve seslerinin duyulması için yardım talep etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Eskişehir'den Ankara'ya: Doruk Madencilik İşçileri Ulus'ta eylemde
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*Eskişehir'deki Doruk Madencilik bünyesinde çalışan Türk Maden-İş üyesi madenciler, ödenmeyen alacakları için Ankara Ulus Meydanı'nda oturma eylemi yapıyor.

*Resmi taahhütlere rağmen maaşlarını alamayan işçiler, baretlerini yere vurup sloganlar atarak seslerini duyurmaya çalışırken, çevredeki vatandaşlardan destek görüyor. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, patronun yıllardır mağduriyet yarattığını belirterek devlet yetkililerine çağrıda bulundu ve soruna çözüm istedi.

*Aylardır maaş alamayan 13 yıllık bir maden işçisi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek haklarının teslim edilmesi için yardım talep etti. İşçilerin Ankara'daki kararlı bekleyişi sürüyor.

Eskişehir’deki Doruk Madencilik bünyesinde çalışan Türk Maden-İş üyesi işçilerin Ankara Ulus Meydanı’ndaki eylemi sürüyor.

Resmi taahhütlere rağmen ödenmeyen alacakları için oturma eylemi başlatan madenciler, baretlerini yere vurup sloganlar atarak seslerini duyurmaya çalışıyor. Eylem sırasında maden şehitlerini de anan işçilere, çevredeki vatandaşlar alkışlarla destek veriyor.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, mücadelenin devam edeceğini belirterek patronun yıllardır mağduriyet yarattığını ifade etti. Devlet yetkililerine çağrıda bulunan Kocabıyık, günlerdir ailelerinden uzakta hak mücadelesi verdiklerini vurgulayarak soruna bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

ANKA Haber Ajansı’na konuşan 13 yıllık bir maden işçisi ise aylardır maaş alamadığını ve iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesine rağmen alacaklarının ödenmediğini belirtti. Yaşadıkları mağduriyeti dile getiren işçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek haklarının teslim edilmesi ve seslerinin duyulması için yardım talep etti.

İşçilerin Ankara Ulus Meydanı’ndaki bekleyişi kararlılıkla devam ediyor.

Doruk Madencilik işçileri yeniden Yıldızlar SSS Holding önünde
“ALACAKLARIMIZ YATANA KADAR AYRILMAYACAĞIZ”
Doruk Madencilik işçileri yeniden Yıldızlar SSS Holding önünde
27 Temmuz 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Doruk Madencilik emek maden işçisi
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