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YT: Yayın Tarihi: 30.07.2026 13:03 30 Temmuz 2026 13:03
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.07.2026 13:11 30 Temmuz 2026 13:11
Okuma Okuma:  1 dakika

Verilen söz tutulmadı, Doruk Madencilik işçileri kendilerini holding önüne zincirledi

Doruk Madencilik’te çalışan ve ücret ile tazminat alacaklarını alamayan maden işçileri Yıldızlar SSS Holding önüne kendini zincirledi. Eyleme müdahale eden polisler işçileri ve sendikacıları gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Verilen söz tutulmadı, Doruk Madencilik işçileri kendilerini holding önüne zincirledi
Fotoğraf: ANKA
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Eskişehir’de Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik’te çalışan ve ücret ile tazminat alacaklarını alamayan maden işçileri T. Maden-İş ile Yıldızlar SSS Holding Genel Merkezi önünde eylemlerini sürdürdü. İşçiler kendilerini Yıldızlar SSS Holding önüne zincirledi. Polis işçilere müdahale etti. İşçiler ve sendikacılar gözaltına alındı.

Doruk Madencilik işçileri yeniden Yıldızlar SSS Holding önünde
“ALACAKLARIMIZ YATANA KADAR AYRILMAYACAĞIZ”
Doruk Madencilik işçileri yeniden Yıldızlar SSS Holding önünde
27 Temmuz 2026

Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Yıldızlar SSS Holding bünyesinde faaliyet gösteren Doruk Madencilik işçilerinin, ödenmeyen maaş, fazla mesai ve kıdem tazminatı alacakları için başlattıkları direniş Ankara’ya taşındı. Geçtiğimiz haftalarda haklarını aramak üzere başkente yürümek isteyen ancak NATO zirvesi bahane edilerek şehre girişleri engellenen madenciler, önceki gün holding binası önünde oturma eylemine başlamıştı. İki gündür holding binası önünde bekleyişini sürdüren ve seslerini duyurmak için dün de Enerji Bakanlığı önüne gitti ve alacakları hesaplarına yatana kadar başkentten ayrılmayacaklarını ilan etti.

Bugün Yıldızlar SSS Holding önünde bir araya gelen işçiler kendilerini zincirledi. Eyleme müdahale eden polisler işçileri ve sendikacıları gözaltına alındı.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Doruk Madencilik işçi hakları polis müdahalesi GÖZALTI Yıldızlar SSS Holding
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