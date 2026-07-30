Verilen söz tutulmadı, Doruk Madencilik işçileri kendilerini holding önüne zincirledi

Eskişehir’de Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik’te çalışan ve ücret ile tazminat alacaklarını alamayan maden işçileri T. Maden-İş ile Yıldızlar SSS Holding Genel Merkezi önünde eylemlerini sürdürdü. İşçiler kendilerini Yıldızlar SSS Holding önüne zincirledi. Polis işçilere müdahale etti. İşçiler ve sendikacılar gözaltına alındı.

“ALACAKLARIMIZ YATANA KADAR AYRILMAYACAĞIZ” Doruk Madencilik işçileri yeniden Yıldızlar SSS Holding önünde

Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Yıldızlar SSS Holding bünyesinde faaliyet gösteren Doruk Madencilik işçilerinin, ödenmeyen maaş, fazla mesai ve kıdem tazminatı alacakları için başlattıkları direniş Ankara’ya taşındı. Geçtiğimiz haftalarda haklarını aramak üzere başkente yürümek isteyen ancak NATO zirvesi bahane edilerek şehre girişleri engellenen madenciler, önceki gün holding binası önünde oturma eylemine başlamıştı. İki gündür holding binası önünde bekleyişini sürdüren ve seslerini duyurmak için dün de Enerji Bakanlığı önüne gitti ve alacakları hesaplarına yatana kadar başkentten ayrılmayacaklarını ilan etti.

Bugün Yıldızlar SSS Holding önünde bir araya gelen işçiler kendilerini zincirledi. Eyleme müdahale eden polisler işçileri ve sendikacıları gözaltına alındı.

(FY)