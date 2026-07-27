Akbelen’de emsal karar: 679 parsellik acele kamulaştırmayı yargı durdurdu

*Avukatlar, bu kararın ülke genelindeki acele kamulaştırma mağduriyetleri için tarihi bir ilk oluşturduğunu ve mülkiyet hakkının korunması açısından dönüm noktası olduğunu belirtti.

*Mahkeme, Danıştay 6. Dairesindeki iptal davalarını bekletici mesele kabul ederek, nihai karar çıkana kadar köylülerin arazilerine el konulamayacağına ve bedel tespit edilemeyeceğine hükmetti. Karar, Anayasa Mahkemesi'nin 25 Aralık 2024'te idari yargıdaki iptal davalarının durdurucu etkisini yok sayan düzenlemeyi iptal etmesine ve Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararına dayanıyor.

Muğla’nın Milas ilçesinde, Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’nın genişletilmesi amacıyla İkizköy’deki 679 parseli kapsayan acele kamulaştırma sürecinde kritik bir hukuki gelişme yaşandı.

Milas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, arazilere el konulması ve bedel tespiti yapılmasına ilişkin tüm davaları durdurdu.

Danıştay kararı kesinleşene kadar arazilere dokunulamayacak

Mahkeme, Danıştay 6. Dairesinde devam eden iptal davalarını "bekletici mesele" kabul ederek yargılamayı askıya aldı. Verilen kararla birlikte, Danıştay’dan nihayi karar çıkana kadar köylülerin arazilerine el konulamayacak ve herhangi bir kamulaştırma bedeli belirlenemeyecek.

Danıştay’dan Akbelen’de acele kamulaştırmaya yürütmeyi durdurma

İkizköylülerin avukatları Arif Ali Cangı ve İpek Sarıca, bu kararın temelinde Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 25 Aralık 2024 tarihli iptal kararının yattığını kaydetti. AYM, idari yargıdaki iptal davalarının kamulaştırma dosyaları üzerindeki durdurucu etkisini yok sayan yasal düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etmişti. Mahkemenin, bu AYM kararının yanı sıra Danıştay’ın daha önce verdiği yürütmeyi durdurma kararını da dikkate aldığı belirtildi.

Avukatlar, kararın yalnızca İkizköy için değil, ülke genelindeki tüm acele kamulaştırma mağduriyetleri için tarihi bir bir ilk oluşturduğunu belirtti. İlk kez bir yerel mahkemenin, AYM'nin iptal kararı ile Danıştay’daki süreci eş zamanlı değerlendirerek el koyma yargılamasını durdurduğu kaydedildi. Bu adımın, mülkiyet hakkının korunması ve idarenin keyfi kararlarının denetlenmesi açısından dönüm noktası olduğu ifade ediliyor.

Fotoğraflarla Akbelen’de yaşananlar

(EMK/HA)