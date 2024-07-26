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HABER
Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2024 11:01
 ~ Son Güncelleme: 26 Temmuz 2024 11:10
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Akbelen'de ağaç kıyımı yapan şirket “takdir” edildi

Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Mutlu Turan, Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık'a takdir belgesini taktim etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Akbelen'de ağaç kıyımı yapan şirket “takdir” edildi
Fotoğraf: Diyar Saraçoğlu

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimi yapan Yeniköy-Kemerköy Enerji şirketine ‘Ağaçlandırma İş Birliği Protokolü’ kapsamında takdir belgesi verildi.

Şirketin açıklamasına göre, Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Mutlu Turan, Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık'a takdir belgesini taktim etti.

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Sadece "Muğla'ya ağaç dikmiyorlar"mış 

AA'nın haberine göre, Işık, şöyle dedi:

"İş süreçlerimizi sürdürülebilirlik prensipleriyle kurguluyor ve sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz."

"Ülkemizin değerli kurumlarından biri olan Orman Genel Müdürlüğü ile 3 yıldır ağaç dikimi yapıyor, sadece faaliyet sürdürdüğümüz kent Muğla ile sınırlı kalmayıp Türkiye'nin çeşitli noktalarına da ağaç dikiyoruz."

"İmzaladığımız protokol kapsamında söz konusu ağaçların seçimi ve dikimi Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor, biz de gerekli tüm desteği sağlıyoruz. Hedefimiz 2025'te 5 milyon ağacı toprakla buluşturmak.”

 (EMK)

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/haber/kamulastirma-gundeminin-akbelen-in-gercegini-golgelemesini-istemiyoruz-293122
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/haber/ikizkoyluler-akbelen-de-zeytinliklerimiz-toz-altinda-290570
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